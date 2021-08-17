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іудеї (23) СБУ (10039) Умань (220) військові навчання (2589) Черкащина (646) юдаїзм (5)

Напередодні Рош га-Шана СБУ провела антитерористичні навчання в Умані: "штурмували" готель, в якому забарикадувалися "терористи". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

Служба безпеки України в Черкаській області провела планові тренування в рамках підготовки до щорічного святкування Рош га-Шана - свята Нового року для тих, хто сповідує іудаїзм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За легендою тренувань, "терористи" замінували 9 поверховий готель, що знаходиться на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані, та забарикадувалися в одному з його номерів.

"Зловмисники хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн. Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних. Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу". У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Державної служби надзвичайних ситуацій та Національної поліції", - випливає з повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ анонсувала масштабні антитерористичні навчання на Донбасі з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки: Закликаємо зберігати спокій

Перед учасниками стояло завдання відпрацювати алгоритм взаємодії суб'єктів антитерористичної діяльності для ефективного реагування на загрози терористичного і диверсійного характеру під час масових заходів. В СБУ підкреслюють, що таке завдання було успішно досягнуто.

Як повідомлялося, кілька тисяч хасидських паломників вже прибули в Умань для святкування Рош га-Шана, яке в цьому році буде проходити з 6 до 8 вересня. Вони їдуть в Україну завчасно, оскільки в минулому році через посилені протиепідемічні заходи потрапити на святкування змогли не всі бажаючі.

Напередодні Рош га-Шана СБУ провела антитерористичні навчання в Умані: штурмували готель, в якому забарикадувалися терористи 01
Напередодні Рош га-Шана СБУ провела антитерористичні навчання в Умані: штурмували готель, в якому забарикадувалися терористи 02
Напередодні Рош га-Шана СБУ провела антитерористичні навчання в Умані: штурмували готель, в якому забарикадувалися терористи 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
лучше проведите учения по уборке города . а то эти террористы за неделю город превращают в свалку В предверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: "штурмовали" отель, в котором забаррикадировались "террористы" - Цензор.НЕТ 8718
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17.08.2021 11:00
+4
Єдиновірці для Зє- це святе.
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17.08.2021 11:01
+3
отель шарлезон 7 звезд)
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17.08.2021 11:04
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Та ще нібито афганських біженців не багато пролетіло.
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17.08.2021 11:00 Відповісти
лучше проведите учения по уборке города . а то эти террористы за неделю город превращают в свалку В предверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: "штурмовали" отель, в котором забаррикадировались "террористы" - Цензор.НЕТ 8718
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17.08.2021 11:00 Відповісти
Єдиновірці для Зє- це святе.
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17.08.2021 11:01 Відповісти
Но все равно как у ЗЕ, через ОПУ. Готовится к встрече гостей из страны, которая не одно десятилетие успешно воюет с исламскими джихадистами антитеррористическими учениями? Я надеюсь что Израиль дипломатично промолчит.
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17.08.2021 11:12 Відповісти
охраняем пархатых
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17.08.2021 12:25 Відповісти
отель шарлезон 7 звезд)
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17.08.2021 11:04 Відповісти
мають досвід, натренований на будинку профспілок у 14
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17.08.2021 11:05 Відповісти
задовбали! ваші вченя, де основними жертвами є бідні та нещасні лише спосіб підлизнути!розумію що Зеля і оточення готують себе подати правильно кому тре(ігор валєрьєвіч, как вам нравітсо) .берімо приклад з польщі. в нас в 1000раз імовірніше теракт старонніка руцкага міра чи засланого козачка з числа місцевих а-ля християн,чи фаната зради(як в свій час під радою) ніж атака ісламістів будистів та іже з ними! нікому нахєр рядові юдеї не потрібні, так є притензії, так є питання матеріального характеру(особливо в умані), історичного і тд.
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17.08.2021 11:06 Відповісти
В предверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани..

В предверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: "штурмовали" отель, в котором забаррикадировались "террористы" - Цензор.НЕТ 9948 Не дадим в обиду наше всё!
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17.08.2021 11:08 Відповісти
В Україні є терористичні організації?
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17.08.2021 11:18 Відповісти
ДЬІНЬІРЬІ-ЛЬІНЬІРЬІ
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17.08.2021 11:26 Відповісти
Это понты для пейсатых приезжих. Так-то они при деле: у них до конца года расписано в какой день и в каком месте они следующий тайник с оружием найдут.
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17.08.2021 11:27 Відповісти
а клоун сыграет шо-нибудь на пианине в день открытия праздника? Таки да, хочется увидеть величайшего лидера современности за любимым делом...
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17.08.2021 11:29 Відповісти
Клован зіграє членом по роялю, паРашенка підвезе полуничок, вирощених власноруч МарЫною Свиноризькою.
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17.08.2021 11:46 Відповісти
В країні повно сепаров, які навіть відкрито виступають проти української держави по ТБ, а вони порожняки в Умані ганяють
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17.08.2021 11:35 Відповісти
Баканята порожняк не гонять )))
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17.08.2021 11:39 Відповісти
был у меня знакомый, который в молодости служил рядовым ментом в Черкассах и их послали на усиление в Умань во время Рош ха Шана..
он видел своими собственными глазами, как человек пять-шесть пьяных хасидов устроили жарку шашлыка на балконе многоэтажного дома.. что-то пошло не так, вобщем балкон начал гореть.. Наши пожарники оперативно приехали и полезли по лестнице на верх, что бы начать тушить.. И что вы думаете?.. эти пьяные хасиды начали отбиваться от пожарников и какой-то палкой отталкивать от балкона пожарную лестницу.. и это все на фоне горящего балкона..
это был какой-то долбанный хасидский цирк!..
короче, балкон потушили, хасидов отдубасили, представитель израильской полиции в Умани, сказал "что претензий не имеет"..
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17.08.2021 12:06 Відповісти
В Израиле : В Израиле призвали Зеленского запретить из-за COVID-19 паломничество хасидов в Умань. В Украине: Большинство жителей категорически против - мэр Умани о паломничестве хасидов/ Жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества: "Куда ты идешь, бл#дь!" 28.08.20 11:07 / Но Зеленский игнорирует призывы обеих родин.
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17.08.2021 12:08 Відповісти
В самом Израиле хасидов евреи ненавидят люто, они даже по одной улице не ходят, зато у нас эта нечисть в пАчете!!!! Не с теми немцы боролись!!!!!
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17.08.2021 13:27 Відповісти
 
 