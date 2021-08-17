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До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

До Києва відправили баржу з кавунами з Херсона. Очікується, що в столиці поласувати великими південними ягодами з цієї баржі можна буде вже напередодні Дня Незалежності.

Про це повідомили в компанії "Нібулон", яка займається постачанням кавунів, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, на борту судна компанії 350 тонн херсонських кавунів. Спочатку "смугастий рейс" прибуде в Переяслав. Там баржу очікують вже 20 серпня. Після цього ягоди перенавантажуватимуть на інший транспорт і доставлять до Києва. Продавати херсонські кавуни будуть в супермаркетах "Сільпо".

Відомо, що баржа вирушила з Херсона 14 серпня. Кавуни повантажили в Голій Пристані. Баржу відправляють по Дніпру вже п'ятий рік поспіль.

Вирощували кавуни в селі Чулаківка Скадовського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Традиційна баржа з херсонськими кавунами вирушить до Києва 14 серпня

Очікується, що після прибуття баржі в Київ ціни на кавуни знизять. Як повідомляє ТСН, через холодну весну зібрали на 20% менше кавунів, ніж в минулому році.

До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 01
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 02
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 03
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 04
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 05
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Коли при Гройсмані після перерви майже в 10 років баржа з кавунами прийшла в Київ, хто тільки не стібався над Гройсманом за це. І москальскі і місцеві гниди.

2017 рік:

"После пропиаренной баржи с арбузами спорили с друзьями, как теперь величать Гройсмана - Баржман или Арбузман.. Пришли к единому мнению, что - Барыжман."

Сьогодні всьо Ок, позасовували язики і мовчать.
Г+Г навіть моніторить хід баржі, переживає, щоб благополучно дійшла.
Чим весь цей непотріб кращий за афганських чинуш та військових, яких купляли за 150 баксів?
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17.08.2021 11:31
+9
баржа наближається, баржа наближається... )
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17.08.2021 11:25
+8
Немає стьобу ні від продажних, недоумковатих топ-блохєрів, ні від політиканів.
І за що було стібатись? Що не так із доправкою тяжких вантажів по воді?
Тим більше кавунів, які так менше б'ються.
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17.08.2021 11:38
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баржа наближається, баржа наближається... )
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17.08.2021 11:25 Відповісти
Ей, боцман! Муха на корму сіла. Киш клята птиця, баржУ перекинеш. В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав - Цензор.НЕТ 4729
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17.08.2021 11:33 Відповісти
В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав - Цензор.НЕТ 2860
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17.08.2021 11:49 Відповісти
Плывет клипер. На клипере шкипер. У шкипера ...
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17.08.2021 11:59 Відповісти
По чём овощ?
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17.08.2021 11:26 Відповісти
арбуз - ягода
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17.08.2021 11:28 Відповісти
Кавун теж ягода. В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав - Цензор.НЕТ 2346
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17.08.2021 11:30 Відповісти
ну да , как же без него
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17.08.2021 11:31 Відповісти
ну, то й огірок тоже...він жеж овоч
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17.08.2021 11:34 Відповісти
Почему арбуз относят к ягодам?

В ботанике под фруктами понимаются плоды растений, а ягоды относятся к фруктам. Арбуз - это ягодовидный плод, и он подразделяется на тыквину, при этом он еще и фрукт. Ботаники называют плод ягодой, если у него сочная мякоть, много семян и тонкая кожура, арбуз не подходит под это описание, и не может быть ягодой.
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17.08.2021 11:59 Відповісти
не турбувався цим питанням...
але, у огірка "сочная мякоть, много семян и тонкая кожура" і він овоч...ну, і ягода
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17.08.2021 12:07 Відповісти
А от суниця (полуниця .клубніка ) - НЕсправжня ягода ! (ботаніку любив )))
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17.08.2021 12:46 Відповісти
авжеж несправжня...поляки й кажуть на неї трускавки...звучить ніби риба, тріска
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17.08.2021 12:51 Відповісти
Та пофигу ягода он или фрукт с овощем. В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав - Цензор.НЕТ 3637
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17.08.2021 12:01 Відповісти
авжеж...його і мочать і солять і квасять...і їх на баржі, як афганців у американському транспортнику
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17.08.2021 12:09 Відповісти
Овощ це я ,, а то кавун - ягода .
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав - Цензор.НЕТ 1695.
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17.08.2021 13:36 Відповісти
Не овощ а ягода. У нас по 5.
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17.08.2021 11:28 Відповісти
Ягода не бывает такой большой.
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17.08.2021 11:33 Відповісти
якщо вона родом з африки то буває, то і банан не пальма, а трава, африканський реп'ях ананас
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17.08.2021 12:08 Відповісти
Вообще то это ягода..
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17.08.2021 11:28 Відповісти
а огірок тоді що?
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17.08.2021 11:34 Відповісти
Ягода...и кабачок..и тыква...и ананас...и банан..
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17.08.2021 11:45 Відповісти
отже, ягода може бути овочем
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17.08.2021 11:50 Відповісти
банан - це трава , Панове !)
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17.08.2021 12:48 Відповісти
барыги один черт перекупят - год назад то же плыла только вот вопрос куда?
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17.08.2021 11:27 Відповісти
За кермом Грося?
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17.08.2021 11:29 Відповісти
Коли при Гройсмані після перерви майже в 10 років баржа з кавунами прийшла в Київ, хто тільки не стібався над Гройсманом за це. І москальскі і місцеві гниди.

2017 рік:

"После пропиаренной баржи с арбузами спорили с друзьями, как теперь величать Гройсмана - Баржман или Арбузман.. Пришли к единому мнению, что - Барыжман."

Сьогодні всьо Ок, позасовували язики і мовчать.
Г+Г навіть моніторить хід баржі, переживає, щоб благополучно дійшла.
Чим весь цей непотріб кращий за афганських чинуш та військових, яких купляли за 150 баксів?
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17.08.2021 11:31 Відповісти
Доставка вантажів по воді це збереження доріг.
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17.08.2021 11:33 Відповісти
Алла, то пиар баржа. Думаю это пиар заказаный компанией Нибулон. Я сейчас часто бываю в херсонских плавнях, там,откуда везут кавуны. Вот специально спрашивал ни один человек, ни один дачный сторож, ни один лодочник, котрые буквально живут на Днепре не видели ни разу баржу с кавунами. Потому что пока баржа пройдет 5 или 6 шлюзов до Киева они станут золотыми. Это не то что не выгодно, это самоубийственный бизнес. А журналисты не вникают и транслируют пиар деда Вадатурского , это еще тот дедок, пол сельхоз Украины уже у него под крылом. Гениальный пиар от Нибулона. Они претендут давно на речную инфоаструктуру и им нужно показать что Днепр перспективная грузовая артерия
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17.08.2021 12:44 Відповісти
"Потому что пока баржа пройдет 5 или 6 шлюзов до Киева они станут золотыми."

Потрібні конкретні цифри.
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17.08.2021 12:46 Відповісти
Вот и поищите
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17.08.2021 13:06 Відповісти
Якщо ви пишите, напевно знаєте їх ....
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17.08.2021 13:08 Відповісти
Тепер стібуться над зеленню. Всьо поровну, всьо справєдліво.
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17.08.2021 11:36 Відповісти
Немає стьобу ні від продажних, недоумковатих топ-блохєрів, ні від політиканів.
І за що було стібатись? Що не так із доправкою тяжких вантажів по воді?
Тим більше кавунів, які так менше б'ються.
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17.08.2021 11:38 Відповісти
У нас на Полтавщине в этом году арбузы здоровенные и вкусные а в прошлом году был неурожай. В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав - Цензор.НЕТ 7552
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17.08.2021 11:34 Відповісти
а, як з водними шляхами на полтавщині?...далеко вгору проти течії баржі зайдуть по сулі, пслу та воросколу?
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17.08.2021 11:36 Відповісти
Нік знайомий .. Говтва - старовинне козацьке село у Козельщинському районі , біля Шар - гори . Ти не звідти . ? До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав - Цензор.НЕТ 8805 .
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17.08.2021 13:30 Відповісти
Позавчера там был,рядом часто с металлоискателем брожу. До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав - Цензор.НЕТ 6230
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17.08.2021 13:33 Відповісти
Я теж бував у тих краях , мені там подобаєтся , ліс , річка , тиша ,, а ще бував двічі на козацькому св'яті , на Шар горі .
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17.08.2021 13:43 Відповісти
ел год назад и шож.((
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17.08.2021 11:34 Відповісти
На кой кому нужны эти разовые акции? Если доставка баржей реально удешевляет - так возите так постоянно. А так - зачем? Разовая акция рекламы Нибулона?
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17.08.2021 11:34 Відповісти
архіважлива новина...майже політична акція...
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17.08.2021 11:36 Відповісти
Почему не запилили сайт с онлайн трансляцией?
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17.08.2021 11:41 Відповісти
Колись теж так возили кавуни баржами навантаженими з горою. Пацанва підпливали , залазили на баржу і скидали кавуни у воду. Потім гнали їх до берега. В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав - Цензор.НЕТ 3296
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17.08.2021 11:43 Відповісти
Баржа Гройсмана!
Вже чоловік ввійшов в історію.
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17.08.2021 11:51 Відповісти
Офігенно. Вже чекаю кавунів
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17.08.2021 11:52 Відповісти
Осталось чумаков с солью, на подводах с волами запустить. В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав - Цензор.НЕТ 3636
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17.08.2021 11:54 Відповісти
Лучшая новость за последние дни.
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17.08.2021 11:54 Відповісти
Да, точно: когда при Гросмане пришла баржа с арбузами в Киев, цены на них почемуто поднялись. А я так ждал, выглядывал. Неужели и сейчас...
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17.08.2021 11:55 Відповісти
Це КАВУНИ!
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17.08.2021 11:57 Відповісти
Придурки. Каждый день арбуз теряет в цене 10%. Привезете гнилые, вялые и подешевевшие в цене арбузы и выкинете на помойку. Плюс две-три перегрузки. Что от их останется? Фурами уже две недели назад бы и приехали и были реализованы.
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17.08.2021 12:09 Відповісти
Так-то сенсация, типа Большущей стройки,
и СМИ имеют работу для освещения....
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17.08.2021 12:37 Відповісти
Я конечно всё понимаю,но это что..такая агромаднейшая сенсация? Четвёртый день про эту баржу пишут. Может там под арбузами сотня "Абрамсов" припрятано?
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17.08.2021 12:15 Відповісти
скорее там припрятан порошок
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17.08.2021 12:38 Відповісти
они хоть не Зеленые?
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17.08.2021 12:35 Відповісти
Я ж кажу : росія - гамно . В Україні кавуни по 14-20 кілограмів кожен , а на расєї - 3 кг і більші не ростуть .
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17.08.2021 14:11 Відповісти
Ти перепутав крижовник з кавунами.
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17.08.2021 14:21 Відповісти
Проще направить два десятка машин и через сутки
300 тонн арбузов будут в городах украины без заморочок
Там загрузить тут разгрузить /дня по три плюс дорога /
Заморочки с баржи
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17.08.2021 13:36 Відповісти
в дні моєї молодості, тих барж з кавунами на Дніпрі були каравани. А тут одна баржа і такий піар.
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17.08.2021 14:19 Відповісти
Чи й не подія.....
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17.08.2021 14:40 Відповісти
 
 