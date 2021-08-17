До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
До Києва відправили баржу з кавунами з Херсона. Очікується, що в столиці поласувати великими південними ягодами з цієї баржі можна буде вже напередодні Дня Незалежності.
Про це повідомили в компанії "Нібулон", яка займається постачанням кавунів, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, на борту судна компанії 350 тонн херсонських кавунів. Спочатку "смугастий рейс" прибуде в Переяслав. Там баржу очікують вже 20 серпня. Після цього ягоди перенавантажуватимуть на інший транспорт і доставлять до Києва. Продавати херсонські кавуни будуть в супермаркетах "Сільпо".
Відомо, що баржа вирушила з Херсона 14 серпня. Кавуни повантажили в Голій Пристані. Баржу відправляють по Дніпру вже п'ятий рік поспіль.
Вирощували кавуни в селі Чулаківка Скадовського району.
Очікується, що після прибуття баржі в Київ ціни на кавуни знизять. Як повідомляє ТСН, через холодну весну зібрали на 20% менше кавунів, ніж в минулому році.
Будь ласка, зачекайте...
В ботанике под фруктами понимаются плоды растений, а ягоды относятся к фруктам. Арбуз - это ягодовидный плод, и он подразделяется на тыквину, при этом он еще и фрукт. Ботаники называют плод ягодой, если у него сочная мякоть, много семян и тонкая кожура, арбуз не подходит под это описание, и не может быть ягодой.
але, у огірка "сочная мякоть, много семян и тонкая кожура" і він овоч...ну, і ягода
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2017 рік:
"После пропиаренной баржи с арбузами спорили с друзьями, как теперь величать Гройсмана - Баржман или Арбузман.. Пришли к единому мнению, что - Барыжман."
Сьогодні всьо Ок, позасовували язики і мовчать.
Г+Г навіть моніторить хід баржі, переживає, щоб благополучно дійшла.
Чим весь цей непотріб кращий за афганських чинуш та військових, яких купляли за 150 баксів?
Потрібні конкретні цифри.
І за що було стібатись? Що не так із доправкою тяжких вантажів по воді?
Тим більше кавунів, які так менше б'ються.
Вже чоловік ввійшов в історію.
и СМИ имеют работу для освещения....
300 тонн арбузов будут в городах украины без заморочок
Там загрузить тут разгрузить /дня по три плюс дорога /
Заморочки с баржи