Унаслідок ДТП в Черкасах загинула молода дівчина, ще семеро людей травмовано. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Черкасах сталася ДТП, в результаті якої загинула дівчина, ще семеро людей травмовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради в Facebook.
"О 5:35 сьогодні в диспетчерську екстренки надійшов виклик, що у Черкасах біля пляжу ''Пушкінський'' автомобіль Opel Vivaro врізався у дерево. Стало відомо, що в автомобілі багато травмованих, тож до місця події виїхали п'ять бригад швидкої.
На місці події медики надавали допомогу сімом постраждалим та доправили шістьох до Третьої черкаської міської лікарні. У вкрай важкому стані перебувала 19-річна дівчина, у якої діагностували політравму, травматичний шок та закриті переломи.
У 28-річної жінки медики виявили закриту черепно-мозкову-травму, закриту травму живота та грудної клітки. У 37-річного чоловіка – множині поверхневі травми голови та закриту черепно-мозкову травму; у 19-річного хлопця – закриту черепно-мозкову травму та забій коліна; у 19-річної дівчини – садна обличчя та голови; у чоловіка 30-ти років – травматичу екстракцію зубів та рвану рану губи", - йдеться в повідомленні.
Також медики на місці надавали допомогу 37-річному чоловікові з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та розсіченою раною брови.
Дівчина 17-18 років загинула під час аварії.
Фото: Облцентр екстреної медичної допомоги
Будь ласка, зачекайте...
но если б Цензор не написал об этом то я б и невспомнил
Сочувствую родным и близким погибшей девушки, а также быстрого выздоровления без последствий пострадавшим. Не до шуток! Но не пойму, какой комик писал оглавление этой статьи, "молодая девушка", вы что издеваетесь над жертвой ДТП? Покажите мне хоть одну старую девушку, к сожалению бывают старые девы, но это не одно и тоже!!!