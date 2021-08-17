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Журналісти пікетують МВС: "Вимагаємо реального покарання для тих, хто перешкоджає роботі". ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ України в Києві відбувається акція з метою залучення уваги до нападів на журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кілька десятків активістів на чолі з журналістом Станіславом Козлюком пікетують МВС з вимогою притягнення до відповідальності нападників на журналістів, а також забезпечення безпеки журналістів у цілому.

Перед присутніми виступив Станіслав Козлюк, який у своїй промові заявив: "Ми звикли до ризиків. Ми свідомі того, що іноді наша робота може не подобатися тим чи іншим людям. Але ми вимагаємо справедливості. Ми вимагаємо, аби поліція займалася тим, чим повинна займатися – безпекою. Іноді злочин простіше попередити, особливо коли навколо тебе сотні поліцейських. Ми вимагаємо, аби випадки нападів на журналістів розслідували максимально якісно і об’єктивно. Ми вимагаємо, аби суди перестали імітувати правосуддя. Ми вимагаємо реального покарання для тих, хто перешкоджає роботі журналістів. Ми переконані: поки немає вироків для нападників - журналістика і журналісти у серйозній небезпеці. Адже безкарність породжує лише безкарність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" вимагають суворого покарання для тих, хто напав на фотокореспондента видання "Букви" Кужельного

Раніше двом хлопцям, які побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру. Розгляд клопотань про застосування запобіжного заходу до Губського і Голощапова, які напали на журналіста, у кримінальному провадженні №12021100060001308 за ч. 2 ст.345-1 КК відбудеться 18 серпня (12:00, 12:30) суддя Литвинова.

У свою чергу, директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко під час акції "Безпека - журналістам. Покарання - нападникам" сказав, що Печерський районний суд міста Києва 18 серпня обере запобіжний захід двом нападникам на фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного, пише Укрінформ.

"Завтра суд обере запобіжний захід. Суддя Литвинова. Це Печерський суд", - зазначив Шевченко.

Він уточнив, що підозрюваним обиратимуть запобіжний захід за частиною 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України, яка кваліфікується як загроза або насильство щодо журналіста.

"Це тяжкий злочин", - наголосив Шевченко. 

Журналісти пікетують МВС: Вимагаємо реального покарання для тих, хто перешкоджає роботі 01
Журналісти пікетують МВС: Вимагаємо реального покарання для тих, хто перешкоджає роботі 02

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальн у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.

Автор: Анастасія Потіха
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"Ранее двум парням, избившим журналиста Кужельного, сообщили о подозрении."

Источник: https://censor.net/ru/p3283148

Парням-малолеткам объявили, а их подстрекателю-руководителю нет, хотя его личность установлена.
Зеля не хочет взять дело под личный контроль?
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17.08.2021 12:12 Відповісти
"Напад на фотокореспондента #Букв: в ОБСЄ закликали владу України захистити пресу.

Представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро відреагувала на напад на фотокореспондента #Букв Олександра Кужельного та закликала до захисту преси в Україні."

https://bykvu.com/ua/bukvy/napad-na-fotokorespondenta-bukv-v-obsie-zaklikali-vladu-ukraini-zahistiti-presu/
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17.08.2021 12:12 Відповісти
Відповідна заява з'явилася в Twitter-акаунті представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

"Я на боці журналіста #Букв Олександра Кужельного, на якого напали демонстранти в Києві, Україна, минулої суботи", - написала Рібейро.

"Безпека журналістів - ключ до демократії. Влада повинна зробити все можливе для захисту преси", - наголосила вона.
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17.08.2021 12:13 Відповісти
Сопляки е ба н ы е! Тоже мне герои патриоты. Напали на мирного чудака. За что твари? Всем влепят минимум три условно!!! Это чмошники а не патриоты. Поймать мелочь по одному и обоссать кугутов.
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17.08.2021 12:26 Відповісти
Свобода слова это конечно святое. Но много ли у нас журналистов работает, как говорится, за совесть, а не за бабло. Заказуха и политическое киллерство в их среде стало обычным явлением. Яркий пример - привокзальная бродячая **** Лещенко. Ведь с этим тоже надо что-то решать!
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17.08.2021 13:09 Відповісти
Журналісти пікетують МВС: "Вимагаємо реального покарання для тих, хто перешкоджає роботі" - Цензор.НЕТ 5966
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17.08.2021 16:01 Відповісти
Ты что, мазохист? Журналісти пікетують МВС: "Вимагаємо реального покарання для тих, хто перешкоджає роботі" - Цензор.НЕТ 2054
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17.08.2021 16:22 Відповісти
Я не до конца поняла. Малолетки кончено должны понести наказание. Это бесспорно. Но с квалификацией ничего не на путано? Эти недорости избивали потерпевшего руководствуясь тем , что он журналист? Т.е за его журналистскую деятельность? Или все же они избивали первого кто под руку попал из хулиганских побуждений? Информация не полная какая то.
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17.08.2021 17:31 Відповісти
 
 