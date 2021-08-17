Береговий ракетний комплекс "Нептун" представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Складові нового розвідувально-ударного комплексу берегового базування із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун" будуть продемонстровані на цьогорічному параді військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Про це повідомив Міністр оборони України Андрій Таран, підкресливши, що оборонне відомство проводить послідовну політику, спрямовану на зміцнення обороноздатності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.
"Ще один важливий крок на шляху побудови нашої оборони з морського напрямку. Розвідувально-ударний комплекс із застосуванням протикорабельних ракет стане основою цілої системи, яка уможливить виявлення та знищення кораблів противника класу корвет, фрегат, есмінець. Із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун" це значно підвищить потенціал українського військового флоту. Завдяки злагодженій роботі із виробниками нам вдається завершити його виготовлення та продемонструвати складові комплексу під час військового Параду до 30-річчя Незалежності", - зазначив Таран.
Міністр оборони розповів, що до складу комплексу входить заобрійний радіолокаційний комплекс "Мінерал-У" для виявлення надводних цілей на відстані до 450 км та видачі цілевказівки ударному комплексу 360МЦ "Нептун", і, відповідно, сам комплекс 360МЦ — для знищення надводних цілей на відстані до 280 км. Окремо зазначається, що елементи комплексу виготовлені на сучасних автомобільних шасі чеської компанії "ТАТRA", які сьогодні перебувають на озброєнні у збройних силах держав НАТО.
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Муляжі ракет "Нептун" на озброєнні ВМС України
"Але хочу звернути увагу на інше. Нещодавно, пан Таран в кооперації з Хомчаком (гроші не пахнуть) відмовились від шасі КрАЗ та вирішили закуповувати для ракетних комплексів "Нептун" шасі TATRA через компанію Excalibur, яка наближена до президента Земана, який вважає, що в України йде громадянська війна!
Нам вже відомо, що компанія Excalibur Army, вже домовилась з керівництвом МО про постачання старих радянських пострілів для МТ-12 «Рапіра» та застарілі САУ DANA по завищеній на 50 % ціні, тому бачимо чергову оборудку.
За моїми даними 1 TATRA коштує пів мільйона доларів, що в принципі у двічі дорожче чим на відкритому ринку, а КрАЗ у двічі дешевше, до того ж зрозуміло, що на таких великих постачаннях виробники роблять гарні знижки й в результаті TATRA може коштувати дешевше. Але це питання відкатів в сумі на мільйони доларів, тому...
Заступник міністра пан Миронюк, скерував 80 % суми передплати за постачання єдиного замовленого для ВМС України дивізіону ПКР "Нептун" (6 пускових), таким чином ми отримали лише 24 ракети, при тому що на КРАЗ комплекс мав би бути поставлений із 72 ракетами.
Ось так розкрадаються гроші з бюджету і так відбувається зменшення боєздатності армії під час війни. Так хто там заробляє на крові?"
https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2961016607552743
Пи си. Питання риторичне)
Усі попередні замовлення для ЗСУ вони виконували неякісно та з величезними затримками.
Таран з Хомчаком довели до банкрутства обох виробників великогабаритних вантажівок (КРаЗ і Богдан моторс) і єдиний живий суднобудівний завод-"Кузня на Рибальському" (Миколаївські заводи знищує Новінський).
Неякісні дешеві МАЗи якраз при Таранові почали закуповувати.
Перечитай це двадцять разів,може дійде.
КрАЗ та Кузня не виконали жодного замовлення для ЗСУ якісно та вчасно. Жодного! Своє має бути не просто своїм, а якісним та ********, інакше треба купляти за кордоном. Ті ж Татри у якості тягачів значно кращі за КрАЗи. Це безперечний факт.
Мова не за них, а за те, що наші заводи-банкрути ( ну, або у стадії банкрутства чи ліквідації) не вміють якісно та вчасно виконувати замовлення для ЗСУ.
Ні КрАЗ, ні Кузня ЖОДНОГО разу не виконали замовлення для ЗСУ вчасно та якісно. Якщо б могли, то виконували б.
А про проблеми між ЗСУ та КрАЗом можна нагуглити за секунду.
І якщо теперішні злодюги в міноборони не укладають контракти,не фінансують,чи не приймають на озброєння без вагомих підстав,це свідчить лише про САБОТАЖ.
Ніякого саботажу немає. Це лише твої хворобливі марення. Про те, що Кентаври не відповідають заявленим характеристикам, пишуть геть усі, навіть Тарас Чмут, а він точно не із зелених.
Я ніколи не підтримував зеленого блазня та його кагал.
На видео запечатлено, как у новейшего самолёта горит двигатель, а после он падает на землю. Упавший металлолом являлся опытным и находится в стадии испытаний.
На борту самолета находились три человека (к сожалению, не те, о которых вы подумали), они погибли.
Если так падают новейшие российские самолёты - интересно, куда полетят их новейшие ракеты, разрекламированные студией «Союзмультфильм»?
Воронеж в очередной раз напрягсяUA Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полета в Подмосковье.
Скільки комплексів вже стоїть на узбережжі Чорного моря, під Одесою, Очаковим, на Азові - під Мариуполем???