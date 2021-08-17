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Береговий ракетний комплекс "Нептун" представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Складові нового розвідувально-ударного комплексу берегового базування із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун" будуть продемонстровані на цьогорічному параді військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомив Міністр оборони України Андрій Таран, підкресливши, що оборонне відомство проводить послідовну політику, спрямовану на зміцнення обороноздатності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Ще один важливий крок на шляху побудови нашої оборони з морського напрямку. Розвідувально-ударний комплекс із застосуванням протикорабельних ракет стане основою цілої системи, яка уможливить виявлення та знищення кораблів противника класу корвет, фрегат, есмінець. Із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун" це значно підвищить потенціал українського військового флоту. Завдяки злагодженій роботі із виробниками нам вдається завершити його виготовлення та продемонструвати складові комплексу під час військового Параду до 30-річчя Незалежності", - зазначив Таран.Береговий ракетний комплекс Нептун представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран 01
Береговий ракетний комплекс Нептун представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран 02

Також читайте: У Києві 18, 20, 22 серпня перекриватимуть рух транспорту через репетиції параду до Дня Незалежності

Міністр оборони розповів, що до складу комплексу входить заобрійний радіолокаційний комплекс "Мінерал-У" для виявлення надводних цілей на відстані до 450 км та видачі цілевказівки ударному комплексу 360МЦ "Нептун", і, відповідно, сам комплекс 360МЦ — для знищення надводних цілей на відстані до 280 км. Окремо зазначається, що елементи комплексу виготовлені на сучасних автомобільних шасі чеської компанії "ТАТRA", які сьогодні перебувають на озброєнні у збройних силах держав НАТО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
КРаЗ банкрутіє,Таран багатіє. Все стабільно.
Муляжі ракет "Нептун" на озброєнні ВМС України

"Але хочу звернути увагу на інше. Нещодавно, пан Таран в кооперації з Хомчаком (гроші не пахнуть) відмовились від шасі КрАЗ та вирішили закуповувати для ракетних комплексів "Нептун" шасі TATRA через компанію Excalibur, яка наближена до президента Земана, який вважає, що в України йде громадянська війна!
Нам вже відомо, що компанія Excalibur Army, вже домовилась з керівництвом МО про постачання старих радянських пострілів для МТ-12 «Рапіра» та застарілі САУ DANA по завищеній на 50 % ціні, тому бачимо чергову оборудку.
За моїми даними 1 TATRA коштує пів мільйона доларів, що в принципі у двічі дорожче чим на відкритому ринку, а КрАЗ у двічі дешевше, до того ж зрозуміло, що на таких великих постачаннях виробники роблять гарні знижки й в результаті TATRA може коштувати дешевше. Але це питання відкатів в сумі на мільйони доларів, тому...
Заступник міністра пан Миронюк, скерував 80 % суми передплати за постачання єдиного замовленого для ВМС України дивізіону ПКР "Нептун" (6 пускових), таким чином ми отримали лише 24 ракети, при тому що на КРАЗ комплекс мав би бути поставлений із 72 ракетами.
Ось так розкрадаються гроші з бюджету і так відбувається зменшення боєздатності армії під час війни. Так хто там заробляє на крові?"
https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2961016607552743
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17.08.2021 13:08
+10
макет-пустышку повезут?? ведь де-факто оборон-заказ до сих пор не профинансирован ЗЕлеными предателями, вся оборонка сидит на голодном пайке...
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17.08.2021 13:14
+8
не . парашютистов танцующих в небесах гопак уже не переплюнуть Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран - Цензор.НЕТ 7635
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17.08.2021 13:00
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не . парашютистов танцующих в небесах гопак уже не переплюнуть Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран - Цензор.НЕТ 7635
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17.08.2021 13:00 Відповісти
ДБР, СБУ, ГПУ ...ОП, КМ, ВР...? Це щоб не загнувся КРАЗ його мають рятувати замовленням США ? А ви для чого..?
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27.08.2021 18:23 Відповісти
Просто чекаю на коменти: а чого на параді, а не біля моря ....
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17.08.2021 13:03 Відповісти
Ракета находится на вооружении ВМС Украины с марта 2021 года .
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17.08.2021 13:24 Відповісти
Та він безнадійний. Ще й чужий нікнейм використовує.
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17.08.2021 13:41 Відповісти
КРаЗ банкрутіє,Таран багатіє. Все стабільно.
Муляжі ракет "Нептун" на озброєнні ВМС України

"Але хочу звернути увагу на інше. Нещодавно, пан Таран в кооперації з Хомчаком (гроші не пахнуть) відмовились від шасі КрАЗ та вирішили закуповувати для ракетних комплексів "Нептун" шасі TATRA через компанію Excalibur, яка наближена до президента Земана, який вважає, що в України йде громадянська війна!
Нам вже відомо, що компанія Excalibur Army, вже домовилась з керівництвом МО про постачання старих радянських пострілів для МТ-12 «Рапіра» та застарілі САУ DANA по завищеній на 50 % ціні, тому бачимо чергову оборудку.
За моїми даними 1 TATRA коштує пів мільйона доларів, що в принципі у двічі дорожче чим на відкритому ринку, а КрАЗ у двічі дешевше, до того ж зрозуміло, що на таких великих постачаннях виробники роблять гарні знижки й в результаті TATRA може коштувати дешевше. Але це питання відкатів в сумі на мільйони доларів, тому...
Заступник міністра пан Миронюк, скерував 80 % суми передплати за постачання єдиного замовленого для ВМС України дивізіону ПКР "Нептун" (6 пускових), таким чином ми отримали лише 24 ракети, при тому що на КРАЗ комплекс мав би бути поставлений із 72 ракетами.
Ось так розкрадаються гроші з бюджету і так відбувається зменшення боєздатності армії під час війни. Так хто там заробляє на крові?"
https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2961016607552743
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17.08.2021 13:08 Відповісти
Это уже свинарчуки или еще нет? Где избиратели зеленые?
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17.08.2021 13:14 Відповісти
пБігус агов,де ти ?
Пи си. Питання риторичне)
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17.08.2021 14:28 Відповісти
КРаЗ на сьогодні майже банкрут , а його власник у розшуку.
Усі попередні замовлення для ЗСУ вони виконували неякісно та з величезними затримками.
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17.08.2021 13:44 Відповісти
Аякже. Саме тому Командування з організації підрядних робіт Армії США підписало контракт з «АвтоКрАЗ» на постачання вантажівок і запчастин до них.US Army orders KrAZ 4x4 heavy duty vehicles
Таран з Хомчаком довели до банкрутства обох виробників великогабаритних вантажівок (КРаЗ і Богдан моторс) і єдиний живий суднобудівний завод-"Кузня на Рибальському" (Миколаївські заводи знищує Новінський).
Неякісні дешеві МАЗи якраз при Таранові почали закуповувати.
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17.08.2021 15:29 Відповісти
США доволі часто купують техніку для третіх країн. Практично впевнений, що у себе вони це лайно не будуть використовувати.
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17.08.2021 18:39 Відповісти
Кожного разу переконуюся, що порохоботи геть впорті. Кузня збирає вбогі речні катери, наші ВМС відмовляються два роки поспіль прийняти Кентаври у стрій, бо вони НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ планових характеристикам. Перечитай це десять разів.
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17.08.2021 18:44 Відповісти
Може у ваших ВМС завелися Тарани з Хомчаками,яких не влаштовують ні катери,ні вантажівки,ні ракетне озброєння,а подобається через польські й чеські прокладки радянську старчачину втридорога купувати ?
Перечитай це двадцять разів,може дійде.
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17.08.2021 20:21 Відповісти
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
КрАЗ та Кузня не виконали жодного замовлення для ЗСУ якісно та вчасно. Жодного! Своє має бути не просто своїм, а якісним та ********, інакше треба купляти за кордоном. Ті ж Татри у якості тягачів значно кращі за КрАЗи. Це безперечний факт.
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17.08.2021 22:37 Відповісти
А за військову техніку Богдан навіть смішно згадувати. Нічого свого у них немає, збирають китайське та білоруське лайно за ліцензією.
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17.08.2021 22:39 Відповісти
У Тарана вчасно і якісно,-коли в кишеню жирний кеш падає.Уже скільки говорено про таранівсько-хомчаківські мутки зі снарядами-данами-татрами,буквально в усіх імпортних закупівлях ! Але знаходяться зебіли,що співають осанни явним корупційним схемам паркетних злодюг !
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17.08.2021 23:03 Відповісти
Та мені щиро похер на Хомчака. Це не мій кум, втім, як й Таран.
Мова не за них, а за те, що наші заводи-банкрути ( ну, або у стадії банкрутства чи ліквідації) не вміють якісно та вчасно виконувати замовлення для ЗСУ.
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17.08.2021 23:38 Відповісти
Наші заводи ВМІЮТЬ і якісно,і вчасно.Інша справа,що виконання замовлення і тендери перевіряють численні контролери.А це таранівським шакалам не подобається.Ризиковано й не наваришся.
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17.08.2021 23:47 Відповісти
Ти лише себе чуєш/читаєш?
Ні КрАЗ, ні Кузня ЖОДНОГО разу не виконали замовлення для ЗСУ вчасно та якісно. Якщо б могли, то виконували б.
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18.08.2021 01:04 Відповісти
Цікаве твердження.Але бездоказове.Голослівне.
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18.08.2021 01:36 Відповісти
Порохоботику, якщо ти не второпав, то Кентаври наші ВМС й досі не прийняли. Процес триває понад 2 роки! Які ще тобі докази треба?
А про проблеми між ЗСУ та КрАЗом можна нагуглити за секунду.
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18.08.2021 17:52 Відповісти
Зєлєбоба ! Якщо порушуються упови контракту (якість,чи строки),накладаються штрафні санкції.
І якщо теперішні злодюги в міноборони не укладають контракти,не фінансують,чи не приймають на озброєння без вагомих підстав,це свідчить лише про САБОТАЖ.
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18.08.2021 20:53 Відповісти
Худобо, клав я на зеленого блазня. Якщо ти з першого разу не збагнув це, то можу ще сотню разів повторити для тебе.
Ніякого саботажу немає. Це лише твої хворобливі марення. Про те, що Кентаври не відповідають заявленим характеристикам, пишуть геть усі, навіть Тарас Чмут, а він точно не із зелених.
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19.08.2021 15:05 Відповісти
З першого слова зрозуміло-що з зелених тупих бидланів.
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19.08.2021 15:19 Відповісти
Це лише твої хворобливі марення.
Я ніколи не підтримував зеленого блазня та його кагал.
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19.08.2021 15:42 Відповісти
До речі, порохоботику, клав я на зеленого блазня. Втім, як й на вашого баригу. Їм обом місце на смітнику історії.
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17.08.2021 23:41 Відповісти
ДБР, СБУ, ГПУ ...ОП, КМ, ВР...? Це щоб не загнувся КРАЗ його мають рятувати замовленням США ? А ви для чого..?
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27.08.2021 18:22 Відповісти
Катастрофа Ил-112в в Подмосковье.
На видео запечатлено, как у новейшего самолёта горит двигатель, а после он падает на землю. Упавший металлолом являлся опытным и находится в стадии испытаний.
На борту самолета находились три человека (к сожалению, не те, о которых вы подумали), они погибли.
Если так падают новейшие российские самолёты - интересно, куда полетят их новейшие ракеты, разрекламированные студией «Союзмультфильм»?
Воронеж в очередной раз напрягсяUA Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полета в Подмосковье.
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17.08.2021 13:11 Відповісти
Этот "новейший" самолет попросту рукожопый "гибрид" нескольких моделей АНов)))
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20.08.2021 09:32 Відповісти
Самое главное услышали! Составляющие комплекса,то есть ,полу макет в .А по по планам ,первый дивизион должен был встать на боевое дежурство в конце 20 года! У зедебилов везде показуха и брехня.
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17.08.2021 13:12 Відповісти
гальмують процес переозброєння, сукі, як можуть! Береговий ракетний комплекс "Нептун" представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран - Цензор.НЕТ 2469
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17.08.2021 14:18 Відповісти
макет-пустышку повезут?? ведь де-факто оборон-заказ до сих пор не профинансирован ЗЕлеными предателями, вся оборонка сидит на голодном пайке...
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17.08.2021 13:14 Відповісти
так зелебомбики з путЄном домовились, он фюрер навіть роялті за серіали в зе не відбирає, зе-шобла більше боїться громадян України, тому фінансується, озброюється й збільшується в кількості мусорва.
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17.08.2021 13:18 Відповісти
1 Оплот + 1 комплекс = 1 + 1. Математика от коломойского.
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17.08.2021 13:14 Відповісти
1+1=зедебил!
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17.08.2021 13:15 Відповісти
"Еще один важный шаг на пути построения нашей обороны...", а вы гниды зеленожопые криворогие, какое к этому имеете отношение?
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17.08.2021 13:15 Відповісти
Таран-совковый показушный ********. Там и ракет нет в установках.
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17.08.2021 13:25 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! Якщо зебільний лохторат локшиною не годувати ,вони вимрут ,як мамонти !!!))
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17.08.2021 13:33 Відповісти
А толку от этих парадов? если зеленые мрази, за два года своего бездарного правления, не купили для армии ниодного дивизиона "нептуна"?!
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17.08.2021 13:54 Відповісти
Цікаво - у контейнерах хоч одна ракета є???
Скільки комплексів вже стоїть на узбережжі Чорного моря, під Одесою, Очаковим, на Азові - під Мариуполем???
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17.08.2021 14:10 Відповісти
Так це ж "барижний" комплекс, а де Ваш? Де зелякораблі і бенялітаки???? Ви ж так цей Yобнутий нарід дурили.
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17.08.2021 15:09 Відповісти
 
 