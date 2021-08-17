Береговий ракетний комплекс "Нептун" представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран. ФОТО

Складові нового розвідувально-ударного комплексу берегового базування із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун" будуть продемонстровані на цьогорічному параді військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомив Міністр оборони України Андрій Таран, підкресливши, що оборонне відомство проводить послідовну політику, спрямовану на зміцнення обороноздатності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Ще один важливий крок на шляху побудови нашої оборони з морського напрямку. Розвідувально-ударний комплекс із застосуванням протикорабельних ракет стане основою цілої системи, яка уможливить виявлення та знищення кораблів противника класу корвет, фрегат, есмінець. Із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун" це значно підвищить потенціал українського військового флоту. Завдяки злагодженій роботі із виробниками нам вдається завершити його виготовлення та продемонструвати складові комплексу під час військового Параду до 30-річчя Незалежності", - зазначив Таран.



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Міністр оборони розповів, що до складу комплексу входить заобрійний радіолокаційний комплекс "Мінерал-У" для виявлення надводних цілей на відстані до 450 км та видачі цілевказівки ударному комплексу 360МЦ "Нептун", і, відповідно, сам комплекс 360МЦ — для знищення надводних цілей на відстані до 280 км. Окремо зазначається, що елементи комплексу виготовлені на сучасних автомобільних шасі чеської компанії "ТАТRA", які сьогодні перебувають на озброєнні у збройних силах держав НАТО.