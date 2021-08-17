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лікарня (1098) Вінницька область (749) ОДА (1541) Борзов (40) Жмеринка (11) Велике будівництво (718)

У Жмеринці відкрилося оновлене приймальне відділення місцевої лікарні, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Жмеринці на Вінниччині з поточного тижня почало приймати пацієнтів оновлене приймальне відділення місцевої лікарні.

Про це повідомляє Facebook-сторінка голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, передає Цензор.НЕТ.

У Жмеринці відкрилося оновлене приймальне відділення місцевої лікарні, - ОДА 01

Це перше відділення, що відкрилося з десяти, оновлюваних у Вінницькій області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Решта дев'ять, за словами Борзова, будуть відкриті протягом місяця.

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У Жмеринці відкрилося оновлене приймальне відділення місцевої лікарні, - ОДА 02

Будівельники замінили вікна і двері, відремонтували внутрішні приміщення, замінили сантехніку, відремонтували ганки, пандуси та козирки над вхідними дверима, прибудували бокс для автомобілів швидкої допомоги та забезпечили доступність відділення для маломобільних груп населення.

Для оновленого відділення придбали медичне обладнання: комп’ютерний томограф Siemens за 12.4 млн грн, рентгенівську діагностичну систему IMAX 7700F за 4,8 млн грн та ультразвукову діагностичну систему SonoBook за 0,8 млн грн.

У Жмеринці відкрилося оновлене приймальне відділення місцевої лікарні, - ОДА 03

"Жодна лікарня в районах Вінниччині ніколи до цього часу не мала власного томографа. Провести комп’ютерну томографію можливо було лише на обласному рівні. Приватні КТ, що були в окремих районах області - це в більшості комп’ютерні томографи минулих поколінь, частіше б/в із країн Європейського союзу. І діагностика там платна", — написав у соцмережі Борзов.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани цього року завершити модернізацію 200 приймальних відділень лікарень.

Автор: Анастасія Потіха
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А что это за политическая агитация, почему все зеленое, даже герб на зеленом фоне?
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17.08.2021 13:17 Відповісти
скрытая реклама)
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17.08.2021 13:57 Відповісти
Це добре, але маркером якісних змін у медицині буде лікування чиновництва та інших скоробагатьок на батьківщині, а не по шаріте та Ізраїлям.
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17.08.2021 13:18 Відповісти
А в с.Великі Копняки баба Маня продає корову.
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17.08.2021 13:22 Відповісти
А теперь пусть похвалятся сколько у них в районе закрыли сельских больниц.
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17.08.2021 13:23 Відповісти
На фото стоят какие то личности,по лицам которых видно что люди им глубоко пофигу.Та и сомневаюсь что на таких объектах "крадивництва" все так гладко,скорее всего красивый фасад а внутри все гнилое и старое,прямо как Зедебилов.
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17.08.2021 13:39 Відповісти
А что там за флаг зеленый с гербом? Такое ощущение что зедебилы за свои деньги проводят строительство,а не за налоги граждан Украины.
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17.08.2021 14:11 Відповісти
 
 