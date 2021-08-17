У Жмеринці відкрилося оновлене приймальне відділення місцевої лікарні, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Жмеринці на Вінниччині з поточного тижня почало приймати пацієнтів оновлене приймальне відділення місцевої лікарні.

Про це повідомляє Facebook-сторінка голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, передає Цензор.НЕТ.

Це перше відділення, що відкрилося з десяти, оновлюваних у Вінницькій області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Решта дев'ять, за словами Борзова, будуть відкриті протягом місяця.

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Будівельники замінили вікна і двері, відремонтували внутрішні приміщення, замінили сантехніку, відремонтували ганки, пандуси та козирки над вхідними дверима, прибудували бокс для автомобілів швидкої допомоги та забезпечили доступність відділення для маломобільних груп населення.

Для оновленого відділення придбали медичне обладнання: комп’ютерний томограф Siemens за 12.4 млн грн, рентгенівську діагностичну систему IMAX 7700F за 4,8 млн грн та ультразвукову діагностичну систему SonoBook за 0,8 млн грн.

"Жодна лікарня в районах Вінниччині ніколи до цього часу не мала власного томографа. Провести комп’ютерну томографію можливо було лише на обласному рівні. Приватні КТ, що були в окремих районах області - це в більшості комп’ютерні томографи минулих поколінь, частіше б/в із країн Європейського союзу. І діагностика там платна", — написав у соцмережі Борзов.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани цього року завершити модернізацію 200 приймальних відділень лікарень.