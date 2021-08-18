Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі. ФОТО

Прянику-рятувальнику, який буде працювати в лавах МНС РФ в Тульській області, вручили посвідчення і медаль, а також доручили навчати дітей правил безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ФБ-спільнота Страдающее средневековье.

"Маскотом МНС по Тульській області став пряник-рятувальник - йому вручили посвідчення і медаль. Пряник навчатиме дітей правил безпеки. Він планує відвідати всі школи і дитячі сади регіону. Схоже на середньовічну мініатюру", - випливає з повідомлення.

Зазначимо, що маскотом називають впізнаваний персонаж, що втілює якийсь колектив: школу, спортивну команду, спільнота, військовий підрозділ, захід або бренд.

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