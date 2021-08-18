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Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Курйози За кордоном
Прянику-рятувальнику, який буде працювати в лавах МНС РФ в Тульській області, вручили посвідчення і медаль, а також доручили навчати дітей правил безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ФБ-спільнота Страдающее средневековье.
"Маскотом МНС по Тульській області став пряник-рятувальник - йому вручили посвідчення і медаль. Пряник навчатиме дітей правил безпеки. Він планує відвідати всі школи і дитячі сади регіону. Схоже на середньовічну мініатюру", - випливає з повідомлення.
Зазначимо, що маскотом називають впізнаваний персонаж, що втілює якийсь колектив: школу, спортивну команду, спільнота, військовий підрозділ, захід або бренд.
Топ коментарі
+26 Шрек Баблокат
показати весь коментар17.08.2021 13:27
+21 Sergienkod
показати весь коментар17.08.2021 13:30
+20 MausMike
показати весь коментар17.08.2021 13:29
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Будь ласка, зачекайте...
просто скотом
Что-то я стал не всё понимать в этой жизни...
что может быть ипанутей
в этом рашистском дурдоме