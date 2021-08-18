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Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курйози За кордоном

Прянику-рятувальнику, який буде працювати в лавах МНС РФ в Тульській області, вручили посвідчення і медаль, а також доручили навчати дітей правил безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ФБ-спільнота Страдающее средневековье.

"Маскотом МНС по Тульській області став пряник-рятувальник - йому вручили посвідчення і медаль. Пряник навчатиме дітей правил безпеки. Він планує відвідати всі школи і дитячі сади регіону. Схоже на середньовічну мініатюру", - випливає з повідомлення.

Зазначимо, що маскотом називають впізнаваний персонаж, що втілює якийсь колектив: школу, спортивну команду, спільнота, військовий підрозділ, захід або бренд.

Також дивіться: "66 років в'язниці за віру", - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня. ФОТОрепортаж

Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі 01
Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі 02
Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі 03
Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
ну наконец-то нашла Алёнушка брата пряника..
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 427
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17.08.2021 13:27
+21
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 8764Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 3153Это же ватник!
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17.08.2021 13:30
+20
Він? Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 2375

Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 1975
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17.08.2021 13:29
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не пойму . на третьем фото . кто из них пряник ? Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 5393
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17.08.2021 13:26 Відповісти
пряников там нет, там идиоты
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17.08.2021 13:42 Відповісти
все-таки пряник... а ведь на его месте мог бы быть и самовар
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17.08.2021 13:48 Відповісти
пхахаха)))
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17.08.2021 13:26 Відповісти
А тоже не далеко ушли от кацапов Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 4324
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 6634
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17.08.2021 13:29 Відповісти
Это зелень. К Украине она не имеет отношения.
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17.08.2021 13:31 Відповісти
Вообщето имеет. Население Украины в количестве 73 % за нее проголосовало
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17.08.2021 13:32 Відповісти
Это личный маскот Зеленского
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17.08.2021 14:02 Відповісти
це не ми, це ви
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18.08.2021 11:18 Відповісти
без "ма"
просто скотом
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17.08.2021 13:27 Відповісти
Дэбилы мля.
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17.08.2021 13:27 Відповісти
ну наконец-то нашла Алёнушка брата пряника..
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 427
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17.08.2021 13:27 Відповісти
какие-то у них не правильные пряники
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 7857
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17.08.2021 13:28 Відповісти
Кожному лаптю по прянику. Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 9320
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17.08.2021 13:28 Відповісти
Капец, накурились всякой дряни
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17.08.2021 13:28 Відповісти
К чему эта новость я так и не понял.
Что-то я стал не всё понимать в этой жизни...
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17.08.2021 13:28 Відповісти
В том что кацапы такие же дебилы как и зеленский с пивнем в коксоворотке Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 7291
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17.08.2021 13:29 Відповісти
Він? Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 2375

Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 1975
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17.08.2021 13:29 Відповісти
брат
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17.08.2021 13:44 Відповісти
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 8764Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 3153Это же ватник!
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17.08.2021 13:30 Відповісти
Хай Бог милує від таких "братушєк".
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17.08.2021 13:30 Відповісти
Цьому чудовиську хочаб посвідчення не видали... Але ж татарову видали Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 5222
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17.08.2021 13:43 Відповісти
А на кой .... нам нужна такая информация и стана захватчика??? Для умиления????
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17.08.2021 13:31 Відповісти
Ну,чтоб мы знали,что у ипанутых даже пряник может получить любую ксиву,так как страна фейковая.
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17.08.2021 13:35 Відповісти
То есть если ********** захочет быть к примеру летчиком,рейтинг у него должен быть не меньше чем у Губки Боба🤣или Симпчона
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17.08.2021 13:40 Відповісти
беззубый кацапряник
что может быть ипанутей
в этом рашистском дурдоме
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17.08.2021 13:34 Відповісти
взоржал ))
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17.08.2021 13:35 Відповісти
Пляяяя...это какой-то ватный сухарик, а не пряник ))
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17.08.2021 13:36 Відповісти
по выражению лица пряника можно догадаться куда засунули кнут.
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17.08.2021 13:37 Відповісти
так это же вылитый ватник с мемов
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17.08.2021 13:44 Відповісти
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 6977
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17.08.2021 13:48 Відповісти
это при кол яне понял слишком дично
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17.08.2021 13:55 Відповісти
тульский ватник
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17.08.2021 13:55 Відповісти
Вони, (кацапи), йо###нуті,не звертайте уваги. Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 5234
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17.08.2021 14:29 Відповісти
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 2423
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17.08.2021 14:32 Відповісти
третья фотка - это шедевр
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17.08.2021 14:35 Відповісти
зовсім кришу знесло на па раші
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18.08.2021 11:19 Відповісти
 
 