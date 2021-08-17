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банкнота (26) День Незалежності (607) НБУ (1434)

До 30-річчя Незалежності України Нацбанк випустив особливі банкноти номіналами 100 і 500 гривень. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Економіка Суспільство Фоторепортаж

Національний банк України 20 серпня 2021 р. введе в обіг дві пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Пам'ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 і 500 гривень і одночасно мають важливу відмінність - на їхній лицьовій стороні нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

До 30-річчя Незалежності України Нацбанк випустив особливі банкноти номіналами 100 і 500 гривень 01

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 154 мм; тираж – 30 000 штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Також дивіться: Нацбанк з 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України". ФОТО

Пам’ятні банкноти вже доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами (АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК").

Нагадаємо, в 2011 році на честь 20-ї річниці створення Національного банку України була випущена пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень, а в 2016 році до 160-річчя від дня народження видатного українського письменника Івана Франка - пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 7213
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17.08.2021 14:40
+25
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 550. К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 4547 .
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17.08.2021 14:44
+22
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 4694
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17.08.2021 14:47
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К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 7213
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17.08.2021 14:40 Відповісти
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 550. К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 4547 .
показати весь коментар
17.08.2021 14:44 Відповісти
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 4694
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17.08.2021 14:47 Відповісти
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 2370.
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17.08.2021 14:50 Відповісти
До 30-річчя Незалежності України Нацбанк випустив особливі банкноти номіналами 100 і 500 гривень - Цензор.НЕТ 9632
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17.08.2021 15:12 Відповісти
доопрацювати, номіналь має бути 6
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17.08.2021 22:26 Відповісти
До 30-річчя Незалежності України Нацбанк випустив особливі банкноти номіналами 100 і 500 гривень - Цензор.НЕТ 2623
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17.08.2021 15:17 Відповісти
айдентика ... сразу вспомнились кацапские эксперименты в 20-30 годах, когда каждый день придумывалось 100500 новых слов: Оюшминальд (Отто Юльевич Шмидт на льдине) и тысячи иных
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17.08.2021 14:45 Відповісти
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 3317
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17.08.2021 14:47 Відповісти
Классный нашли ЗЕлёные уроды предлог запустить печатный станок.
Да здравствует инфляция!

Забегаю я в буфет,
Ни копейки денег нет!
Разменяйте десять миллионов.
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17.08.2021 14:49 Відповісти
чтобы ты знал, он и не выключался) посмотри прирост денежной массы... там пипец цифры! 25% в прошлом году вроде бы
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17.08.2021 14:55 Відповісти
За то я в курсе и с учётов вашего поста уточню. Классный нашли ЗЕлёные уроды предлог запустить печатный станок в три смены на повышенных оборотах.
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17.08.2021 15:26 Відповісти
Нужно было ввести банкноту 3 000 грн.
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17.08.2021 14:56 Відповісти
Розпочнуть випускати монети номіналом в 500 гривень, випусть і банкноти в 5 тис гривень.
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17.08.2021 15:10 Відповісти
Лучше 4000 чтобы учителям было удобнее зарплату платить
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17.08.2021 15:13 Відповісти
так 4000 обещанные, то уже баксы
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17.08.2021 15:18 Відповісти
26 купюр по 4000 гривен отсчитали- вот и зарплата учителя. В Турции так и платят в школе учителям французского которые закончили Сарбонну.
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17.08.2021 15:22 Відповісти
Этот момент не за карпатскими горами. И не в 3000, а сразу в 5 000 и 10 000.
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17.08.2021 15:28 Відповісти
А когда фейс самого главы НБУ поместят на банкноту!?
Будет необычная банкнота и театру кукол Образцова приятно....
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17.08.2021 15:10 Відповісти
Нет сначала начнут печатать с портретом Бубочки. Но он там будет не один. Наверное вместе с Грушевским, для убедительности.
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17.08.2021 15:25 Відповісти
НацБанк печатает банкноты на полную мощность, потому не смотря на приличное поступление в страну инвалюты благодаря гастарбайтерам и морякам, падения курса доллара не происходит, а евро даже постоянно повышает свои позиции.
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17.08.2021 15:19 Відповісти
Шикарний привід для чергової емісії!
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17.08.2021 17:42 Відповісти
На юбилейных купюрах Шевченку пол лица почему-то перекосило,
а Сковорода стал евреем.
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17.08.2021 19:35 Відповісти
Ці купюри ніякого відношення до "включения печатного станка" не мають.Це колекційні банкноти кількістю всього навсього 30000шт.
Їх позавчора розібрали колекціонери за 5 хвилин від початку продажу.Їми ніхто не розраховується,вони одразу осідають в приватних колекціях.Тим більш і сенсу їми розраховуватися немає,бо їхня вартість дорожча за номінал.
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18.08.2021 11:30 Відповісти
а я гадав, що їх в обіг пустять на якийсь час... додрукують "мілких", бо їх і так не вистачає.. з тисячками обісрались -- бо то під мажорних багатіїв лишень...
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18.08.2021 19:31 Відповісти
 
 