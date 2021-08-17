УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13745 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниПодіїКиївські новини
11 011 36
інцидент (19) Київ (13848) Небесна Сотня (384)

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події Київські новини

Громадяни, які перебували на Алеї Небесної Сотні в центрі Києва, намагалися здійснити демонтаж встановленої там інсталяції. Між ними та правоохоронцями сталася бійка. Інформація про наявність постраждалих з обох сторін уточнюється.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в поліції Києва.

"У середмісті Києва на Алеї Героїв Небесної сотні, де відбувався монтаж інсталяції для святкових заходів з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України, сталася суперечка через питання щодо законності встановлення цієї конструкції. На місці події зібралися громадяни, які намагалися здійснити її демонтаж. У результаті цього між ними та правоохоронцями виникла штовханина", - наголошується в повідомленні.

Також дивіться: Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП

Правоохоронці перевіряють наявність дозвільних документів на установлення конструкції. Після закінчення перевірки події буде дана правова кваліфікація.

Момент затримання активістів співробітниками правоохоронних органів.

Раніше на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва 01
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва 02
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+55
Что там устанавливать, опишу в кратце: Какие то мудаки притащили атрибуты советской жизни на место где проливали кровь герои. А теперь хотят кому впарить статью вандализм, хотя судить за это нужна зелю с Елдаком Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 2595
показати весь коментар
17.08.2021 15:24
+32
вот этим хламом хотели закрыть доступ к возложению цветов
показати весь коментар
17.08.2021 15:25
+30
Правильно. З'ясуйте, хто понаскидав у центрі міста, на алеї Героїв Небесної Сотні, фанери, стільців та іншого сміття.
показати весь коментар
17.08.2021 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нехай спочатку покаються за побиття людей ті "правохранітєлі"
показати весь коментар
17.08.2021 15:23 Відповісти
ОНи не били людей, они отстаивали право 73% жить в любимом совке
показати весь коментар
17.08.2021 15:26 Відповісти
А пані не нагадає чия влада реформувала поліцію і кого притягнула до відповідальності?
показати весь коментар
17.08.2021 15:45 Відповісти
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7009
показати весь коментар
17.08.2021 15:53 Відповісти
Пані помиляється бо поліцаї були реформовані минулою владою і 2014 по 2019р не мпритягнули жодного беркутівця,рига чи хабарника.
показати весь коментар
17.08.2021 16:08 Відповісти
а где чаус опять
показати весь коментар
17.08.2021 16:09 Відповісти
Сейчас "Недомерок" заявит, что расследование по этому случаю перед под личный контроль.
показати весь коментар
17.08.2021 16:46 Відповісти
а Чаус где ?
показати весь коментар
17.08.2021 17:33 Відповісти
Ты хотел ,что бы остались старые мусорюги? Так при зедебилах они все возвращаются,по действиям в автобусе это уже видно,опять им внушают ,что они самые главные.А такие как ты дегенераты ,все делают ,что бы все вернулось обратно.
показати весь коментар
17.08.2021 16:11 Відповісти
Я хотів і хочу щоб у нас були правоохоронні органи а не крашені мусори які були і є досі,бо нічого не змінилось і в мусарні лишилась навіть беркутня.
показати весь коментар
17.08.2021 16:33 Відповісти
какой циничный зебил и его гоп-компания
показати весь коментар
17.08.2021 15:23 Відповісти
Что там устанавливать, опишу в кратце: Какие то мудаки притащили атрибуты советской жизни на место где проливали кровь герои. А теперь хотят кому впарить статью вандализм, хотя судить за это нужна зелю с Елдаком Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 2595
показати весь коментар
17.08.2021 15:24 Відповісти
Незаконно притащили. Їм ніхто дозволу не давав.
показати весь коментар
17.08.2021 15:40 Відповісти
Все верно кроме смайлика. Мой вариант смайлика Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 6459
показати весь коментар
17.08.2021 15:41 Відповісти
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5102
показати весь коментар
17.08.2021 15:50 Відповісти
вот этим хламом хотели закрыть доступ к возложению цветов
показати весь коментар
17.08.2021 15:25 Відповісти
Правильно. З'ясуйте, хто понаскидав у центрі міста, на алеї Героїв Небесної Сотні, фанери, стільців та іншого сміття.
показати весь коментар
17.08.2021 15:26 Відповісти
хай нелох на могилі свого діда цю інсталяцію поставить !
показати весь коментар
17.08.2021 15:27 Відповісти
І хай там отак танцює(((

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 4605
показати весь коментар
17.08.2021 15:53 Відповісти
у ватного оманского Осла с Квартала - 95 Украина начиналась с хрущевки в СССР..
- кто бы сомневался что это его идея..

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 5440
показати весь коментар
17.08.2021 15:30 Відповісти
Ничего другого от ватного недомерка Володьки ждать не стоит.
показати весь коментар
17.08.2021 15:39 Відповісти
А на избиение в автобусе полицией задержанного руководство будет реагировать?
показати весь коментар
17.08.2021 15:34 Відповісти
Не буде. Поки саме по башці не отримає.
Взагалі мєнтяри вже ожили і зраділи - часи овоча повертаються.
показати весь коментар
17.08.2021 15:40 Відповісти
А як мусорня била затриманого по голові в автобусі теж встановлюється ?
показати весь коментар
17.08.2021 15:39 Відповісти
ага, аж бігом Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 4558
показати весь коментар
17.08.2021 16:16 Відповісти
С чего начинается Родина.... Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 662
показати весь коментар
17.08.2021 15:39 Відповісти
Треба судить ОПу за вандалізм. А мєняр за побиття затриманих.
В штатах після такого публічного лупцювання навіть вбивцю би виправдали. А копам дали термін.
показати весь коментар
17.08.2021 15:41 Відповісти
мразота ска, ксиву оно получила и руки-крюки свои говняные распускает Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8336
показати весь коментар
17.08.2021 15:49 Відповісти
так логичнее было бы сначала проверить разрешение на этот трэшняк. а то получается, что демонтировали незаконную, прости Господи, инсталяцию, а огребли не авторы шЫдевра, а сознательные граждане Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 6690
показати весь коментар
17.08.2021 15:55 Відповісти
Граждане, которые находились на Аллее Небесной Сотни в центре Киева, пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Между ними и правоохранителями произошла потасовка.- Правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции. Так почему полиция не проверяла наличие разрешительных документов на установку этих конструкци,когда ети конструкции "95 квартал " почему без разрешения ставил их,ибо у полиции на данный момент нет бумаг разрешающих ету квартальную декорацию?
показати весь коментар
17.08.2021 15:58 Відповісти
совковые инсталяции на фоне алеи Героев, это преступление, кого судить, Зелю или его дибильную команду? спасибо небайдужим, за правильную оценку того барахла - на свалку.
показати весь коментар
17.08.2021 16:02 Відповісти
Ну по видео никто никого не бил просто задержали за порчу имущества...и задержали до выяснения обстоятельств. Я против мусорского произвола...но и оперативные действия милиции тоже часть нашего законодательства и охраны правопорядка...если вам не нравится действия то в су....а да...какой нафиг суд в стране победившего Ермака...
показати весь коментар
17.08.2021 16:04 Відповісти
главное, что бы задним числом не сделали
показати весь коментар
17.08.2021 16:06 Відповісти
разрешительные документы
показати весь коментар
17.08.2021 16:06 Відповісти
Хаос типа Майдана угрожает суверенитету Украины. Потому что большие страны типа РФ воспринимают хаос этот, как повод для вторжения и наведения своих порядков на территории Украины. Потому Украине необходимо скорейшим образом - создать инструмент для народа и без митингов принимать важнейшие государственные решения, как увольнения любого из госаппарата и все при помощи голосования телефонном или интернетом. Когда выбирают во власть, то люди голосуют за кандидатов, также должно быть электронное голосование по увольнению из власти, если избиратели разочаровались. Чтобы не создавать Майдана и хаоса и краха и разрухи и расползания войны. Если такого инструмента демократического не будет, то у Украины будут огромные проблемы, катастрофические фактически! Срочное нужно исправление законодательства!
показати весь коментар
17.08.2021 16:13 Відповісти
Без кацапов разберемся.
показати весь коментар
17.08.2021 19:23 Відповісти
 
 