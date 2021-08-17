ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Днями в акваторії Азовського моря корабельна група ВМС ЗС України відпрацювала комплексне тактичне навчання на тему захисту морських комунікацій, ураження малорозмірних швидкісних плавзасобів противника, забезпечення дій підрозділів на приморському напрямку. Навчання проходило вдень та вночі, за умовного застосування ворожого ракетно-авіаційного озброєння та засобів радіо-електронної боротьби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
Військові моряки відпрацювали виявлення і знищення засобів доставки диверсійно-розвідувальних груп та безпілотних літальних апаратів, ізоляція визначеної ділянки морського узбережжя, пошук і ураження тактичних груп малих швидкісних катерів умовного противника та дії підпорядкованих сил по недопущенню блокування пунктів базування.
На переході морем екіпажами корабельної тактичної групи національного флоту було відпрацьовано питання з маневрування та ведення універсальної оборони, висвітлення надводної обстановки Азовського басейну, виявлення суден-порушників та надання допомоги аварійному кораблю.
"Всі елементи відпрацьовувались із використанням стандартів НАТО, а управління тактичною групою кораблів здійснювалось англійською мовою", - зазначили в командуванні ВМС.
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"совершенно непригодных" с Кузни на Рыбальском Пороха-Мародьора
слушай, даже кушать не могу, когда смотрю на эти катера !!!!
вот для Азовского - пойдет
посмотри их ТТХ
или Вэлыкэ суднобуцимництво ещё впереди, и будут это "Вэлыки Кентавры"
А пока "всего лишь" корветы строят.
Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав Істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..