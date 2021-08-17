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Азовське море (1501) ВМС (1179) військові навчання (2590)

ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Днями в акваторії Азовського моря корабельна група ВМС ЗС України відпрацювала комплексне тактичне навчання на тему захисту морських комунікацій, ураження малорозмірних швидкісних плавзасобів противника, забезпечення дій підрозділів на приморському напрямку. Навчання проходило вдень та вночі, за умовного застосування ворожого ракетно-авіаційного озброєння та засобів радіо-електронної боротьби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 01

Військові моряки відпрацювали виявлення і знищення засобів доставки диверсійно-розвідувальних груп та безпілотних літальних апаратів, ізоляція визначеної ділянки морського узбережжя, пошук і ураження тактичних груп малих швидкісних катерів умовного противника та дії підпорядкованих сил по недопущенню блокування пунктів базування.

ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 02
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 03
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські і грузинські моряки провели в Чорному морі навчання типу PASSEX. ФОТОрепортаж

На переході морем екіпажами корабельної тактичної групи національного флоту було відпрацьовано питання з маневрування та ведення універсальної оборони, висвітлення надводної обстановки Азовського басейну, виявлення суден-порушників та надання допомоги аварійному кораблю.

ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 05
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 06
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 07

"Всі елементи відпрацьовувались із використанням стандартів НАТО, а управління тактичною групою кораблів здійснювалось англійською мовою", - зазначили в командуванні ВМС.

ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 08

Також дивіться: Українські морпіхи провели бойові навчання із протикорабельної, протиповітряної та протимінної оборони, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 09
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 10

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
зато каких катеров !!!

"совершенно непригодных" с Кузни на Рыбальском Пороха-Мародьора

слушай, даже кушать не могу, когда смотрю на эти катера !!!! ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря - Цензор.НЕТ 1991
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17.08.2021 19:33
+9
Самое смешное что тройку этих "никому не нужных катеров" пригнали из Одессы на парад в Киев. У зебильчиков будет разрыв сознания.
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17.08.2021 19:44
+8
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря - Цензор.НЕТ 1882
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17.08.2021 19:45
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пара катерів.. круто,, але треба більше всього..
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17.08.2021 19:26 Відповісти
зато каких катеров !!!

"совершенно непригодных" с Кузни на Рыбальском Пороха-Мародьора

слушай, даже кушать не могу, когда смотрю на эти катера !!!! ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря - Цензор.НЕТ 1991
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17.08.2021 19:33 Відповісти
Самое смешное что тройку этих "никому не нужных катеров" пригнали из Одессы на парад в Киев. У зебильчиков будет разрыв сознания.
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17.08.2021 19:44 Відповісти
Разорвать сознание зе овец невозможно, потому что нельзя порвать то, чего нет.
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18.08.2021 00:40 Відповісти
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря - Цензор.НЕТ 1882
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17.08.2021 19:45 Відповісти
Я и не сомневался что их пригонят для пиара. Тут есть тонкость - у национальных родичей зели, есть такая фишка как "подвижность сознания". Они это считают большим преимуществом. Тоесть они на одной и той же теме пиарятся и одновременно садят в СИЗО боевого генерала. В середине прошлого века эти являния привели к болезненным для этого народа последствиям, но никаких уроков из этого они не сделали. Поэтому история гарантировано повторится. И не имеет значение кто ее повторит. Это неизбежно.
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18.08.2021 00:51 Відповісти
Смотри тогда на катера от Зебила.
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17.08.2021 19:58 Відповісти
Сарказм? Нее не слышал!
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17.08.2021 23:02 Відповісти
катера эти для Черного моря и в самом деле не годятся
вот для Азовского - пойдет
посмотри их ТТХ
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18.08.2021 01:43 Відповісти
а Зелиных катеров шото даже в позОрную трубу не видно..
или Вэлыкэ суднобуцимництво ещё впереди, и будут это "Вэлыки Кентавры"
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17.08.2021 20:07 Відповісти
Вот как только приобретет "Кузню на Рыбальском" сразу наклепает катерков.
А пока "всего лишь" корветы строят.
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17.08.2021 20:52 Відповісти
не строят, а "пилят". ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря - Цензор.НЕТ 7872
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17.08.2021 23:11 Відповісти
Пока всего лишь пилят валюту, покупая то, что строят другие страны.
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17.08.2021 23:15 Відповісти
"Потішні війська " України.
Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря - Цензор.НЕТ 6699
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав Істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..
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17.08.2021 21:19 Відповісти
дорогими гільзами розкидаються і море засмічують. невже в небойових умовах неможна було підвісити якись гільзоприймач.
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17.08.2021 22:41 Відповісти
О, знайомі катера. Це їх на "Кузні" Порошенко будували? Так це ці "браковані"? А хто буде нести відповідальність, що країну захищають "браковіні" катери? Срочно випускайте Зекатери великої міцності і Беняавіаносці з великими палубами і гарматами. Де ті кораблі зелені петушари 73%?
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18.08.2021 15:13 Відповісти
 
 