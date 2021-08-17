Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ. ФОТО

Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо і народний депутат партії "Слуга народу" Жан Беленюк отримав чергове військове звання і нагородний пістолет.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 17 серпня, під час урочистого зібрання армійських чемпіонів та призерів у Міністерстві оборони України Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання "старший лейтенант" та нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони "Вогнепальна зброя" — пістолетом ПМ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у фіналі Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 87 кг і приніс до скарбнички української збірної єдину золоту медаль.

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