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Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Спорт Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами - переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 01

Глава держави привітав олімпійців з успішним виступом на іграх, де вони здобули 19 нагород. Зеленський вручив державні нагороди атлетам, які завоювали медалі на Олімпіаді-2020 року, та їхнім тренерам.

"Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади в час пандемії COVID-19. Ви всі – молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, здолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували", – наголосив Зеленський.

Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 02
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 03
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 04

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Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 05
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 06
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 07
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 08
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 09
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 10
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 11

За його словами, нині держава опікується питаннями створення спортивної інфраструктури, посилює увагу до потреб спортсменів і тренерів. "Ви це відчуєте. Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів", – заявив глава держави.

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Крім того, президент порушив питання щодо створення умов для повернення в Україну сильних тренерів, які зараз готують спортсменів для інших держав, а також для залучення іноземних фахівців.

Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 12
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 13
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 14
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 15
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 16
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 17
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 18

Глава держави також висловився за проведення у майбутньому в Україні Олімпійських ігор. "У нас їх ніколи не було. Я не впевнений, що це відбудеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше", – зазначив Зеленський.

Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 19

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Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 20

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Це Зеленський любить...медальки видавати
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17.08.2021 21:31
+11
Зеленський вручив державні нагороди призерами Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 2398
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17.08.2021 21:52
+9
Зеленский вручил государственные награды призерами Олимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 6493
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17.08.2021 21:32
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Це Зеленський любить...медальки видавати
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17.08.2021 21:31 Відповісти
Есть такое. И радоваться самому провальному выступлению за годы независимости. Самая малая команда заняла самое плохое место. Но главное не выступление, главное -- правильный видосик.
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17.08.2021 21:37 Відповісти
Не самое провальное, просто не повезло. По количеству бронзовых медалей мы повторили рекорд 1996 года, по количеству серебряных медалей на 2-м месте за всю истории незалежности. Только с золотом пролетели. В основном из-за тупости Хижняка конечно же гарантированную медаль провтыкали.. Ну и еще Кулиш шел первым, попал в десятку по мишени соперника. Харлан первый номер рейтинга -проиграла в первом же поединке. Белодед первый номер рейтинга по дзюдо, проиграла японке, которую раньше всегда выигрывала, плакала сильно потом.
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18.08.2021 03:30 Відповісти
Зеленський вручив державні нагороди призерами Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 2398
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17.08.2021 21:52 Відповісти
Жуть. Заикой можно стать.
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17.08.2021 21:54 Відповісти
Зеленський вручив державні нагороди призерами Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 5169
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17.08.2021 22:00 Відповісти
Кстати, а где табличка "большое соревнование". Забыли присобачить, не зачет.
Зеленський вручив державні нагороди призерами Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 5204
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17.08.2021 21:53 Відповісти
Які ще нагороди коли спорт внє палітікі
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17.08.2021 21:54 Відповісти
А як дебілів рвало від Пороха....

Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 616
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18.08.2021 08:00 Відповісти
Зеленский вручил государственные награды призерами Олимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 6493
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17.08.2021 21:32 Відповісти


Психолог ДалайЛамы@DarkSoulsFan12 1 ч

Ееееех....зараз би з того автомату з газіровкой та сітра б хлєбнуть за трі капєйкі.
В розпал ковіду, з одного стакану усім Києвом.
Да, Володімєр Олесандровіч@ZelenskyyUa
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17.08.2021 21:35 Відповісти
Десь на самому початку 70-их була епідемія холери і був введен карантин та обсервація ,але автомати з газіровкою працювали !!!)))
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17.08.2021 21:46 Відповісти
sovok.
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17.08.2021 21:35 Відповісти
sranyi
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17.08.2021 21:36 Відповісти
Зеленский вручил государственные награды призерами Олимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 8864
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17.08.2021 21:37 Відповісти
"С нами поживёшь ,позеленеешь !" !!!)))
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17.08.2021 21:42 Відповісти
Зеленский вручил государственные награды призерами Олимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 3589
В мемориз. Во это унизила так унизила зе-баната=)
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17.08.2021 21:41 Відповісти
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 1500Хто не знає дрібниць -- а чисто по фото - хто тут СТАРШИЙ Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 5808
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18.08.2021 11:37 Відповісти
Олимпийская медалистка и какой-то мелкий дрыщ.
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18.08.2021 17:44 Відповісти
Любительница обнимашек тоже медальку получила? И это все на фоне погибших воинов , с улыбкой на лице как будто ничего не происходит. В одно место себе засуньте эти медали
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17.08.2021 21:49 Відповісти
Не прикрывайся погибшими. Зеленский сделал максимум возможного, чтобы их стало в СОТНИ РАЗ МЕНЬШЕ.
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17.08.2021 21:51 Відповісти
Ты на приколе? Что он сделал? Он улыбается и смеётся когда наши военные погибают. Ботком попахивает
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17.08.2021 21:55 Відповісти
Ну як що-"рятування" сержанта Журавля контролював, курва
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18.08.2021 09:06 Відповісти
С какой стороны "чтобы их стало в СОТНИ РАЗ МЕНЬШЕ."?
Это запретив нашим разведку вообще и разведку дронами?
Или убрав наши контр снайперские расчеты?
Или отходя в зиму с укрепленных позиций в голую степь?
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17.08.2021 23:17 Відповісти
Це теж "зрадники"? ))))
Вова Зеленсьий, дівчата і хлопці! Робіть своє, бо все робите вірно! Люди з вами!
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17.08.2021 21:49 Відповісти
Більшість спортсменів,є прихильниками Зеленського.
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17.08.2021 21:53 Відповісти
Як і більшість виборців.
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17.08.2021 21:59 Відповісти
І що з того більшість?
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17.08.2021 22:01 Відповісти
а також пупки, хутцайха...
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17.08.2021 22:12 Відповісти
За часи з 1991 стільком гнидам роздали брязкальця(у тому числі і хєроя),що вже зараз дійсно достойним людям носити їх западло.
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17.08.2021 22:05 Відповісти
"Глава государства также высказался...." Источник: https://censor.net/ru/p3283287

А хтось побачив на цих фото "главу государства"? Якийсь лох-шаромижник без краватки, без прапора держави на комірі, зі щетиною вирішив примазатись до слави спортсменів і сподівається теж стати відомим... Скоморох, їй бо!
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17.08.2021 22:18 Відповісти
Дійсно, скоморох. От в зім"ятому піджачку та дірявих шкарпетках зі шматком автобуса в руках плакатись з трибуни, випрошуючи кредитну подачку - оце достойно справжнього глави держави...
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17.08.2021 23:19 Відповісти
Треба було для привітання Горуни і Магучіх якогось Шуфрича покликати, на крайняк Киву. А так захід нічогенько пройшов.
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17.08.2021 22:48 Відповісти
гаруна і ямагочі файно упозірують з какаяразніца, пі...да ілі за...ца...
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17.08.2021 23:10 Відповісти
какой же он не фотогеничный стал мягко говоря
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17.08.2021 23:25 Відповісти
какая пидступненькая зрадище.
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18.08.2021 06:51 Відповісти
Молодці спортсмени. Скільки праці...Гарний результат.Щодо Зеленського. Я не його фанатка, але й гудити не буду. Тільки приїхала з туру по Поділлю. Чотири рази зупинялися і стояли в "пробці" досить довго Але ніхто не скаржився на те. Бо це будувалися дороги. Наша Україна і швидкісні траси). Коли таке було?
То ж коли пообіцяв, то зробить. Може просто не вистачити часу. Але людина старається. От би до його старання та класних спеціалістів...Це ж як тандем:спортсмен і тренер. І від цього залежить кінцевий результат
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18.08.2021 11:42 Відповісти
 
 