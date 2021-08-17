Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Спорт Фоторепортаж
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами - переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави привітав олімпійців з успішним виступом на іграх, де вони здобули 19 нагород. Зеленський вручив державні нагороди атлетам, які завоювали медалі на Олімпіаді-2020 року, та їхнім тренерам.
"Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади в час пандемії COVID-19. Ви всі – молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, здолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували", – наголосив Зеленський.
За його словами, нині держава опікується питаннями створення спортивної інфраструктури, посилює увагу до потреб спортсменів і тренерів. "Ви це відчуєте. Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів", – заявив глава держави.
Крім того, президент порушив питання щодо створення умов для повернення в Україну сильних тренерів, які зараз готують спортсменів для інших держав, а також для залучення іноземних фахівців.
Глава держави також висловився за проведення у майбутньому в Україні Олімпійських ігор. "У нас їх ніколи не було. Я не впевнений, що це відбудеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше", – зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Психолог ДалайЛамы@DarkSoulsFan12 1 ч
Ееееех....зараз би з того автомату з газіровкой та сітра б хлєбнуть за трі капєйкі.
В розпал ковіду, з одного стакану усім Києвом.
Да, Володімєр Олесандровіч@ZelenskyyUa
В мемориз. Во это унизила так унизила зе-баната=)
Это запретив нашим разведку вообще и разведку дронами?
Или убрав наши контр снайперские расчеты?
Или отходя в зиму с укрепленных позиций в голую степь?
Вова Зеленсьий, дівчата і хлопці! Робіть своє, бо все робите вірно! Люди з вами!
А хтось побачив на цих фото "главу государства"? Якийсь лох-шаромижник без краватки, без прапора держави на комірі, зі щетиною вирішив примазатись до слави спортсменів і сподівається теж стати відомим... Скоморох, їй бо!
То ж коли пообіцяв, то зробить. Може просто не вистачити часу. Але людина старається. От би до його старання та класних спеціалістів...Це ж як тандем:спортсмен і тренер. І від цього залежить кінцевий результат