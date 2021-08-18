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Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
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+71 саша паламарчук
показати весь коментар18.08.2021 08:33
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Іван ВасільєвічІльюшенька!" ©
эзотерики бы сказали наверное больше на счет этого. еще бы туда инсталляцию про 32-33-тые годы - совок это ведь не только кал.баса с крысами - кто работал на колбасах - к ней даже не приближался - даже в гостях водку лучше запивали водой простой, но не зажевывали "колбасой"
Не дали обгадить совок.
Влада таким чином відволікає увагу від важливих питань. Хотіли громадяни "хліба і видовищ", отримають "видовища" , причому замість "хліба".
не погладили по головке
Хрущевки:
За 10 лет100млн граждан ссср
переселилось /с подвалов ,бараков
снесеных халуп/ в более менее приличные
Условия .
Вы их переселили в пенхаусы?
Строите то что 80% населения не может себе позволить
Киев не показатель
Поедьте в любой район за 100км. От киева
и посмотрите /депресуха полная /
Нпс с 55млн. Стало 40 млн
Улучшения на лицо
По замыслу эти плакаты должны были начинаться с Запорожжской сечи.
Вот только место для съёмок они выбрали не то....
До якої москальня пробує примазатися ....