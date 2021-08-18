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Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 01

Також дивіться: На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 03

Також читайте: Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні. ВIДЕО

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 06

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 07

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 09

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+71
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1475
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18.08.2021 08:33
+67
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3793
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18.08.2021 08:28
+66
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7416
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18.08.2021 08:32
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Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9027
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18.08.2021 08:26 Відповісти
Там другое
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18.08.2021 08:30 Відповісти
ну да, ну да Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8127
Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9267
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18.08.2021 08:49 Відповісти
"Нє жалєєш ти сєбя, Іван Васільєвіч Ільюшенька!" ©
Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2115
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18.08.2021 10:05 Відповісти
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8644
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18.08.2021 08:27 Відповісти
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2551
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18.08.2021 08:28 Відповісти
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3793
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18.08.2021 08:28 Відповісти
Величайший ЗЕИУДА ПУТЛЕРА УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ НА КОЛЕНЯХ !
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18.08.2021 08:29 Відповісти
Шо? Не іржеться під українським прапором? пеіуда Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1036
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18.08.2021 11:21 Відповісти
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1021
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18.08.2021 08:30 Відповісти
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7416
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18.08.2021 08:32 Відповісти
инсталляция: "Талибан" в Донецкой ОГА..
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1217
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18.08.2021 08:33 Відповісти
мацковский талибан...
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18.08.2021 08:46 Відповісти
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1475
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18.08.2021 08:33 Відповісти
Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6641

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8733
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18.08.2021 10:00 Відповісти
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3586
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18.08.2021 08:34 Відповісти
А шо,не збрехав,він дійсно довбаний.У ті часи не знали як виготовляти мовчки по іншому.🤗
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18.08.2021 08:50 Відповісти
Совочки 😔
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18.08.2021 08:51 Відповісти
👍 Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4805🤣
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18.08.2021 14:19 Відповісти
Цей "совок" має національну приналежність?...чи тільки "фашисти" мають національну приналежність?
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18.08.2021 08:37 Відповісти
А что делать с итальянцами, румынами, венграми, бельгийцами, французами, англичанами и другими странами, в которых были нацистские и фашистские партии?
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18.08.2021 08:42 Відповісти
Так я ж за це й кажу, що ніхто не каже, що фашизм - це як і совок, є станом душі...щось я не чув про італійський, румунський, угорський і т.д. і т.п. совок. Совок - це таке собі хіхі хаха...предмет гумору...
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18.08.2021 08:56 Відповісти
что не делает дурак - все он делает не так....
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18.08.2021 08:37 Відповісти
Это было бы смешно,но за этот совок проголосовало 73% вумнаго прастова нариду.Вот это и печально.
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18.08.2021 08:39 Відповісти
Не надоть ля-ля... - Проголосовали 73% из 37% пришедших голосовать... Люлей нужно вставлять не тем, кто проголосовал, а тем кто заинфантилил и не пришел на выборы.
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18.08.2021 08:46 Відповісти
Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6498
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18.08.2021 08:40 Відповісти
кто то сомневается в том что это специально сделано? как в прошлый раз топтался с толпой клоунов по флагу?
эзотерики бы сказали наверное больше на счет этого. еще бы туда инсталляцию про 32-33-тые годы - совок это ведь не только кал.баса с крысами - кто работал на колбасах - к ней даже не приближался - даже в гостях водку лучше запивали водой простой, но не зажевывали "колбасой"
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18.08.2021 08:41 Відповісти
Возмущен... - не висвiтили отдельным стендом советской звитяги рубрику садистстких стишков... Типо , дочка у мамы спросила конфетку... -Суйка ты руки лучше в розетку... кожица сморщилась...обуглились кости - долго над шуткой смеялися гости...
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18.08.2021 08:43 Відповісти
...или... - звездочек ряд, косточек ряд - трамвай переехал отряд октябрят...
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18.08.2021 08:48 Відповісти
...кацапят...
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18.08.2021 08:58 Відповісти
Я Также возмущен , из-за отсутствия фотостенда, на котором бы красовались фоты совковремен(парад на 7-е Ноября), где на вечерних фото можно было бы увидеть небольшую колонну молодыкiв со свастикой на рукаве(сынки и доченьки первых -вторых обкомовских секретарей полуострова и ниже рангов родителей. А рядом их мирно сопровождают пару воронков(машины с синей полосой)... Менты их не брали , а оберегали...
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18.08.2021 08:53 Відповісти
Нацкорпус молодцы!
Не дали обгадить совок.
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18.08.2021 08:58 Відповісти
Ці зелені під..раси роблять суцільні провокації, а потім відхрещуються від них і між ділом любуються на "срач", який починається в ЗМІ і серед громадян.
Влада таким чином відволікає увагу від важливих питань. Хотіли громадяни "хліба і видовищ", отримають "видовища" , причому замість "хліба".
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18.08.2021 09:05 Відповісти
Только дарагой Леонид Ильич был в глубоком маразме и не подходит на роль царя Ирода, не стал искать кригорогульного ЗЕсранца)))
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18.08.2021 09:14 Відповісти
За свастику даже синков обкомовцев
не погладили по головке
Хрущевки:
За 10 лет100млн граждан ссср
переселилось /с подвалов ,бараков
снесеных халуп/ в более менее приличные
Условия .
Вы их переселили в пенхаусы?
Строите то что 80% населения не может себе позволить
Киев не показатель
Поедьте в любой район за 100км. От киева
и посмотрите /депресуха полная /
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18.08.2021 09:09 Відповісти
а сколько миллионов переселили на тот свет или в бараки в 30-ые ? это наверно акция такая похоронони мfть умершую от голода . отрекись от отца сгинувшего в ГУЛАГе . попрощайся с братом погибшим на войне и в качестве бонуса получи бетонную конуру . нравится тебе такая перспектива ?
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18.08.2021 09:26 Відповісти
А от при кому краще жилося - при Сталіні, чи при Гітлері?
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18.08.2021 09:29 Відповісти
Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1788
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18.08.2021 09:52 Відповісти
Дякую, хлопці, підняли настрій! Ваша творчість так потрібна саме в ці ганебні для України часи. Хай вас Бог береже і надихає!
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18.08.2021 10:00 Відповісти
Убого
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18.08.2021 10:32 Відповісти
да, совок - это убого! )))))
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18.08.2021 11:03 Відповісти
Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 174
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18.08.2021 10:43 Відповісти
Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9898
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18.08.2021 10:44 Відповісти
Ой, это наверно совсем другая тема!!!

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4688
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18.08.2021 11:19 Відповісти
Не путай - то зовсім інша ЄПОХА Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3731
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18.08.2021 12:01 Відповісти
Жизнь в украине похорошела
Нпс с 55млн. Стало 40 млн
Улучшения на лицо
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18.08.2021 11:53 Відповісти
Ладно, не нудите.
По замыслу эти плакаты должны были начинаться с Запорожжской сечи.
Вот только место для съёмок они выбрали не то....
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18.08.2021 11:57 Відповісти
А не з Київської Русі ?
До якої москальня пробує примазатися .... Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9947
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18.08.2021 12:49 Відповісти
Убрать Зеленского из 95-го квартала можно, а вот убрать 95-ый квартал из Зеленского - нет! Он клоуном был, клоуном и останется.
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19.08.2021 09:37 Відповісти
 
 