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На Луганщині завершують ремонт траси Старобільськ - Донецьк. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На Луганщині завершують ремонт траси Н-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк від Старобільська до Новоайдара.

40 км автошляху відновили в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє Служба автомобільних доріг Луганщини, передає Цензор.НЕТ.

На Луганщині завершують ремонт траси Старобільськ - Донецьк 01

Дорога проходить через населені пункти Старобiльськ, Половинкине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне, Денижникове, Новоайдар.

Днями дорожники встановили автопавільйони у місцях зупинок транспорту. Наразі робочі закінчують влаштування бар’єрного та пішохідного огородження, наносять дорожню розмітку, встановлюють сигнальні стовпчики та освітлення.

На Луганщині завершують ремонт траси Старобільськ - Донецьк 02

На виїзді із Старобільська підготували площадку для встановлення пересувного габаритно-вагового комплексу (ГВК) для контролю вантажівок.

"До ремонту на деяких ділянках на маршруті від Старобільська до Новоайдару дорожнє покриття було абсолютно зношене, а пересуватися по такій дорозі було небезпечно. Дорога була розбита ще під час активних бойових дій, коли нею пересувалася важка техніка. Окрім того, тут дуже інтенсивності рух великовантажного транспорту", - повідомляють в автодорі.

Минулого року виконали основні роботи та забезпечили проїзд. Цього року на трасі Н-21 повністю завершать ремонтні роботи.

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На Луганщині завершують ремонт траси Старобільськ - Донецьк 03
На Луганщині завершують ремонт траси Старобільськ - Донецьк 04
На Луганщині завершують ремонт траси Старобільськ - Донецьк 05
На Луганщині завершують ремонт траси Старобільськ - Донецьк 06

На території Луганської області налічується 5912 км автомобільних доріг загального користування, у тому числі на контрольованій території – 3629 км. Мережа автомобільних доріг загального користування державного значення налічує 1200 км.

У 2021 році на Луганщині в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати 241 км доріг державного значення. Упродовж двох років (2020 та 2021 рр.) капітальним та поточним ремонтом буде охоплено 461 км доріг. Це більш ніж третина доріг державного значення області.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
"В 2021 году на Луганщине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать 241 км дорог"
Серьезно?Так ремонт дорог это оказывается программа зеленского? На дороги выделялось при Порохе,при клоуне это распил денег что были выделены на дороги.Уже напялил чужие лавры ,обезьянка в мантии.
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18.08.2021 09:39
+3
При Порошенко отремонтированно 3800 км.на 2019 год на строительство дорог было предусмотрено 56 млрд .Деньги что потратил Зеля были целевые, он отнял деньги у больных,сколько на его руках смертей он ответит перед Богом и надеюсь перед украинцами.
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18.08.2021 10:44
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"В 2021 году на Луганщине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать 241 км дорог"
Серьезно?Так ремонт дорог это оказывается программа зеленского? На дороги выделялось при Порохе,при клоуне это распил денег что были выделены на дороги.Уже напялил чужие лавры ,обезьянка в мантии.
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18.08.2021 09:39 Відповісти
Ну при Зе реально многократно и качественно увеличилось строительство дорог! Это факт! За какой счёт и почему эти деньги не потрачены на оборонку - это другой вопрос...
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18.08.2021 10:10 Відповісти
Хорошие дорогинафронт- это и есть затраты на оборонку.
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18.08.2021 10:24 Відповісти
При Порошенко отремонтированно 3800 км.на 2019 год на строительство дорог было предусмотрено 56 млрд .Деньги что потратил Зеля были целевые, он отнял деньги у больных,сколько на его руках смертей он ответит перед Богом и надеюсь перед украинцами.
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18.08.2021 10:44 Відповісти
На фото результат "розпилу", точно?
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18.08.2021 10:23 Відповісти
деньги взятые с ковидного фонда результат распила.
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18.08.2021 10:24 Відповісти
Дистанційно-керовані міни під полотно сподіваюсь заклали?
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18.08.2021 09:51 Відповісти
Нашо?
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18.08.2021 10:25 Відповісти
Мабуть, малось на увазі, що це траса Старобільськ-Луганськ і по новому полотну агресору буде легше наступати.
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18.08.2021 11:37 Відповісти
Пані військова в чому саме?
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18.08.2021 14:53 Відповісти
А чому написано ГОРОД, а не МІСТО? Що це таке? НЕ думаю,що в місті Старобельск так багато російськомовних.
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18.08.2021 10:59 Відповісти
Місто Старобільськ
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18.08.2021 11:32 Відповісти
хай буде
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18.08.2021 12:44 Відповісти
Строятся дороги и слава Богу. Раньше тоже деньги выделяли на строительство но дороги не строились.
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18.08.2021 11:02 Відповісти
дороги, которые строит зельц, ведут на кладбище. умерших в Украине от ковида 53336 людей и каждый день это число увеличивается, потому что деньги выделенные на борьбу с этой заразой, закатывают в асфальт + откаты + дерибан и еще много подобных +.
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18.08.2021 11:22 Відповісти
люди умирают от ковида везде, даже там где нет фондов
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18.08.2021 11:26 Відповісти
Т.е. Вы предлагаете с КОВИДом не бороться? Один хрен сдохнем???
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18.08.2021 11:38 Відповісти
Предлагаю бороться и строить дороги без лемента.
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18.08.2021 11:50 Відповісти
При Порошенко отремонтированно 3800 км.на 2019 год,сколько построил Зеля?
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18.08.2021 12:22 Відповісти
сложно сказать, ведь каденция Зели еще не закончилась...
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18.08.2021 13:14 Відповісти
 
 