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Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані внаслідок масштабної ДТП за участю чотирьох вантажівок на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю чотирьох вантажних автомобілів, унаслідок якої постраждали чотири людини, один чоловік загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Згідно з даними ДСНС, 17 серпня о 20:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полтавське шосе Амур-Нижньодніпровського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажних автомобілів, один з яких горить.

На місці події рятувальники встановили, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох вантажних автомобілів. А саме: вантажівка Scania, яка перевозила нафтопродукти, вантажний автомобіль DAF, призначений для перевезення сипучих зернових культур, малотоннажний вантажний автомобіль Mercedes та вантажний автомобіль DAF.

На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF виявилась охоплена вогнем, на щастя водій вчасно покинув палаючий транспортний засіб. В понівеченій вантажівці Mercedes було заблоковане тіло водія. Працівниками екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до медичних закладів міста Дніпро чотирьох постраждалих людей з різними ступенями важкості.

Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані внаслідок масштабної ДТП за участю чотирьох вантажівок на Дніпропетровщині 01

Рятувальники негайно приступили до ліквідації пожежі та водночас до деблокування тіла водія вантажівки Mercedes (чоловік 1992 року народження). Пожежники здійснили відключення елементів живлення транспортних засобів, для запобігання виникнення пожежі, та здійснили змив з проїжджої частини розлитих пально-мастильних матеріалів.

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Деталі ДТП встановлюють правоохоронні органи.

До надання допомоги залучено 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані внаслідок масштабної ДТП за участю чотирьох вантажівок на Дніпропетровщині 02
Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані внаслідок масштабної ДТП за участю чотирьох вантажівок на Дніпропетровщині 03
Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані внаслідок масштабної ДТП за участю чотирьох вантажівок на Дніпропетровщині 04
Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані внаслідок масштабної ДТП за участю чотирьох вантажівок на Дніпропетровщині 05
Фото: сайт ДСНС

Автор: Наталя Джума
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Бензовоз, **** виноват. Выехал с заправки и через двойную сплошную, со словами "Я самый страшный и большой..."
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18.08.2021 09:51 Відповісти
Formula 5?
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18.08.2021 10:03 Відповісти
то же ДТП :
https://youtu.be/syvivXeZ88k
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18.08.2021 10:04 Відповісти
больше чем уверен гонки устроили кто круче на грузовике
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18.08.2021 10:04 Відповісти
Невероятный избыток фур - беда Украины и ее дорог! Куда дели Укрзализныцю?
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18.08.2021 11:59 Відповісти
 
 