Відому режисерку Карімі евакуйовано з Афганістану в Україну, - Єрмак. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Кінорежисерка Сахра Карімі, евакуйована з Афганістану, ввечері у вівторок 17 серпня прибула до України.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в соцмережі Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Був радий вітати Сахру Карімі та її сім'ю в Києві. Вони живі та здорові. Сахра Карімі є першою жінкою-главою "Афганфільму" й режисером, чиї фільми відомі за межами Афганістану. Шкода, що сьогоднішній Афганістан небезпечний для таких блискучих талантів, як вона", - написав Єрмак.
У своєму акаунті у Twitter Карімі подякувала Офісу Президента України та українському МЗС, які разом із турецькими та словацькими партнерами допомогли їй евакуюватися. "Всі разом допомогли мені вибратися з Кабула, врятували ще 11 осіб", - написала Карімі.
Карімі - генеральна директорка державної кінокомпанії "Афганфільм" з 2019 року, перша і єдина жінка в Афганістані, яка має докторський ступінь у галузі кіновиробництва. Її фільми відомі за межами Афганістану. Карімі каже, що покинула Кабул після того, як на вихідних потрапила в заголовки газет зі своїм відкритим листом, у якому просила людей захистити афганських кінематографістів і мистецтво від талібів. Режисерка зазначила, що попри все до останнього продовжувала знімати - документувати події в Афганістані.
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