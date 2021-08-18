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Афганістан (450) евакуація (1928) Єрмак Андрій (1230)

Відому режисерку Карімі евакуйовано з Афганістану в Україну, - Єрмак. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Кінорежисерка Сахра Карімі, евакуйована з Афганістану, ввечері у вівторок 17 серпня прибула до України.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в соцмережі Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Був радий вітати Сахру Карімі та її сім'ю в Києві. Вони живі та здорові. Сахра Карімі є першою жінкою-главою "Афганфільму" й режисером, чиї фільми відомі за межами Афганістану. Шкода, що сьогоднішній Афганістан небезпечний для таких блискучих талантів, як вона", - написав Єрмак.

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У своєму акаунті у Twitter Карімі подякувала Офісу Президента України та українському МЗС, які разом із турецькими та словацькими партнерами допомогли їй евакуюватися. "Всі разом допомогли мені вибратися з Кабула, врятували ще 11 осіб", - написала Карімі.

Відому режисерку Карімі евакуйовано з Афганістану в Україну, - Єрмак 01
Відому режисерку Карімі евакуйовано з Афганістану в Україну, - Єрмак 02

Карімі - генеральна директорка державної кінокомпанії "Афганфільм" з 2019 року, перша і єдина жінка в Афганістані, яка має докторський ступінь у галузі кіновиробництва. Її фільми відомі за межами Афганістану. Карімі каже, що покинула Кабул після того, як на вихідних потрапила в заголовки газет зі своїм відкритим листом, у якому просила людей захистити афганських кінематографістів і мистецтво від талібів. Режисерка зазначила, що попри все до останнього продовжувала знімати - документувати події в Афганістані.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
до этого были мертвы и больны, шо неясно?
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18.08.2021 11:01
+19
Українського воїна Журавля єрмаки не евакуювали...
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18.08.2021 11:10
+13
Охвіс прєзєдєнта? А пілотів, оперативників, які супроводжували до літака, військових, які утримують аеропорт Кабула? Єлдак - херой?
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18.08.2021 11:02
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что этот поц делает на фото?
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18.08.2021 13:23 Відповісти
хорошо. верно.
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18.08.2021 18:30 Відповісти
Я одного не могу понять - почему они не бегут в те страны которые им ближе по ментальности и культуре? Ну например почему бы не сбежать в Эмираты, Пакистан и тп, почему прутся в страны где абсолютно другая культура и устои ? Я категорически против наполнения нашей страны черножопьём.
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18.08.2021 18:44 Відповісти
Потому, что не в Пакистанах проще решать вопросы с чиновниками и доходами. Например, скинуться с братьями по разуму и выкупить рынок или его часть, а вечером доставать местных девушек.
За то, что некоторые вытворяют, на родине легко могут побить камнями по черепу...
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18.08.2021 20:43 Відповісти
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