Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Артемом Мазуром простяться завтра на Кіровоградщині. ФОТО

Завтра, 19 серпня, у селі Веселе Олександрійського району Кіровоградської області об 11.00 розпочнеться церемонія прощання з Артемом Львовичем Мазуром, 1995 року народження, старшим солдатом, заступником командира бойової машини - навідником-оператором 1-го відділення 3-го батальйону 28-ї окремої мезанізованої бригади, який загинув 16 серпня увечері в районі села Новомихайлівка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

На розпорядження селищного голови Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця, на території Приютівської територіальної громади 17-19 серпня 2021 року оголошено Днями жалоби, повідомляє Цензор.НЕТ.

На знак скорботи за загиблим приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій громади.

Також обмежено проведення масових заходів на території Приютівської селищної ради.

У Героя залишились мати та дружина.

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