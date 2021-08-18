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дитячий садок (321) Київ (13849) корупція (4071) обшук (1343) ремонт (817) СБУ (10042) школа (1826)

Керівництво "Житлоінвестбуд-УКБ" присвоїло 30 млн грн на ремонті шкіл і дитсадків Києва. У кабінеті одного із заступників голови КМДА відбувся обшук, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві Служба безпеки України викрила протиправну діяльність керівництва КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Чиновники налагодили схему привласнення коштів, призначених для відновлення столичних дитячих садків і шкіл. За попередніми даними, з бюджету міста протиправно вивели майже 30 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Організатори "схеми" діяли через підконтрольні підприємства, які вони залучили до виконання капітальних будівельних та ремонтних робіт як підрядні організації.

"Партнери" виконували роботи частково і не в повному обсязі, до того ж за суттєво завищеними розцінками. Траплялося, що деякі роботи не виконувалися взагалі, хоча зазначали, що вони "виконані". За даними слідства, впродовж 2019 року комунальники провели конкурсні торги на загальну суму понад 120 млн грн, 30 млн грн з яких вивели у "тінь", розподіливши їх між учасниками оборудки.

Правоохоронці провели 11 обшуків в офісних приміщеннях, за адресами фактичних місць мешкання посадових осіб КП "Житлоінвестбуд-УКБ" та співробітників підконтрольних комерційних структур.

"Зокрема, обшук проведено у кабінеті одного із заступників Голови КМДА, який є куратором вказаного комунального підприємства. У ході обшуків вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки. Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України призначено будівельно-технічні та економічні експертизи для встановлення збитків, завданих міському бюджету", - підкреслюють в СБУ.

Також дивіться: Махінації чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації: проведені 62 обшуки, сума завданих збитків - $ 57 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Керівництво Житлоінвестбуд-УКБ присвоїло 30 млн грн на ремонті шкіл і дитсадків Києва. У кабінеті одного із заступників голови КМДА відбувся обшук, - СБУ 01
Керівництво Житлоінвестбуд-УКБ присвоїло 30 млн грн на ремонті шкіл і дитсадків Києва. У кабінеті одного із заступників голови КМДА відбувся обшук, - СБУ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
когда кто то из людей помогающих последние годы воровать около 350-400 миллиардов в год на днях возглавят БЭБ. тогда таких преступлений НЕ БУДЕТ. заживем по "закону".

понимаю что звучит смешно и даже отвратительно но.....
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18.08.2021 11:57
+4
Не защищаю Кличко, но моему ясно, что приблеженные Зеленского с Банковой с помощью прокураторы и давления на главу Киева хотят эти же коррупционные схемы возглавить и даже добавить новые.
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18.08.2021 12:30
+3
Ты читаешь только заголовки? "В настоящее время назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба." Т.е. уже определили сумму, от которой будут просить залог в суде, но у ЗЕ-БЭ-У нет реальных подтверждений этого бреда. Клоуны они и там клоуны. Всегда эти вещи по бюджету проверяло КРУ (ДАС), по акту возвращали деньги, или уголовное дело.
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18.08.2021 11:57
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т.е. для лохов написали фуфло, это не сказки, а Кличко-сказки)))) эх и зебыдло!
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18.08.2021 11:46 Відповісти
Воровали ,воруют и будут воровать вне зависимости от того,кто будет сидеть в кресле.
Как сказал Александр 1, русский царь немецкого происхождения :
"Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека"
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18.08.2021 11:51 Відповісти
Не защищаю Кличко, но моему ясно, что приблеженные Зеленского с Банковой с помощью прокураторы и давления на главу Киева хотят эти же коррупционные схемы возглавить и даже добавить новые.
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18.08.2021 12:30 Відповісти
Обшуки,підозри ,затримання !!! А де реальні вироки ,де конфісковане майно ,нажите непосильною працею ???)))
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18.08.2021 11:46 Відповісти
Ты читаешь только заголовки? "В настоящее время назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба." Т.е. уже определили сумму, от которой будут просить залог в суде, но у ЗЕ-БЭ-У нет реальных подтверждений этого бреда. Клоуны они и там клоуны. Всегда эти вещи по бюджету проверяло КРУ (ДАС), по акту возвращали деньги, или уголовное дело.
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18.08.2021 11:57 Відповісти
За півроку 19 вироків ,сотні лярдів збитків і 250 тис. конфіската !!!)))
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18.08.2021 12:01 Відповісти
можу помилятись, але схоже Віталю планують висувати на преза і звідси увесь цей двіж (?)
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18.08.2021 11:49 Відповісти
когда кто то из людей помогающих последние годы воровать около 350-400 миллиардов в год на днях возглавят БЭБ. тогда таких преступлений НЕ БУДЕТ. заживем по "закону".

понимаю что звучит смешно и даже отвратительно но.....
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18.08.2021 11:57 Відповісти
все на кличка копають
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18.08.2021 12:03 Відповісти
по цьому тітушці вже давно тюрма плаче
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18.08.2021 12:53 Відповісти
Дикие люди...
А вы не знаете, что ЛЮБАЯ стройка, ремонт и т.п. - это всегда в некоторую пользу тому, кто бюджетные деньги распределяет?
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18.08.2021 12:03 Відповісти
А коли СБУ провірить велике крадівництво?
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18.08.2021 12:23 Відповісти
не СБУ, а НАБУ; і не зараз - а коли зелених уродів проженемо
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18.08.2021 12:35 Відповісти
Что за новости, ни одной фамилии?!
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18.08.2021 17:43 Відповісти
 
 