Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків. ФОТОрепортаж

Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія вивела техніку за межі Зодської копальні.

Про це повідомляє телеграм-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, російська компанія GeoProMining Gold, яка належить кремлівському кухарю Пригожину, зазнає немалих фінансових збитків", - зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору







