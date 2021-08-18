Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія вивела техніку за межі Зодської копальні.
Про це повідомляє телеграм-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES, передає Цензор.НЕТ.
"Схоже, російська компанія GeoProMining Gold, яка належить кремлівському кухарю Пригожину, зазнає немалих фінансових збитків", - зазначає видання.
Топ коментарі
+10 Шрек Баблокат
показати весь коментар18.08.2021 12:28
+9 Lada2014
показати весь коментар18.08.2021 12:32
+7 Sergey Pupkin
показати весь коментар18.08.2021 13:04
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Будь ласка, зачекайте...
Сделать там заповедник совка - заодно будет где зеле видосики снимать.
PS Самое смешное, что Азербайджан свою часть рудника сдал в концессию американской компании ещё в 2009-м году. Вот где ржака и повод для стенаний кацапских троллей.
(жаль технику вывели....а то убытков было бы по-больше)
то ли англичан то ли кого-то