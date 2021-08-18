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Азербайджан (607) Вірменія (658) золото (147) Нагірний Карабах (460) Пригожин Євген (503)

Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія вивела техніку за межі Зодської копальні.

Про це повідомляє телеграм-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, російська компанія GeoProMining Gold, яка належить кремлівському кухарю Пригожину, зазнає немалих фінансових збитків", - зазначає видання.

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Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків 01
Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків 02
Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків 03
Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки - Цензор.НЕТ 9812
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18.08.2021 12:28
+9
Это хорошо. Побольше им убытков больших и маленьких.
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18.08.2021 12:32
+7
"Всю эту рухлядь нужно будет восстанавливать" - зачем?
Сделать там заповедник совка - заодно будет где зеле видосики снимать.
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18.08.2021 13:04
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Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки - Цензор.НЕТ 9812
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18.08.2021 12:28 Відповісти
Жаль спалился... К награде в пору представить Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків - Цензор.НЕТ 3201
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18.08.2021 12:39 Відповісти
А сейчас на дэнээрии скотный двор ещё похлеще чем при курином генерале . Вопрос-стадо,которое там сейчас существует...на кой хер они нужны Украине после освобождения тамошних территорий???
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18.08.2021 12:44 Відповісти
Стадо точно нам не нужно, да и с территориями большой вопрос... Всю эту рухлядь нужно будет восстанавливать за чей-то счет... Что-то мне подсказывает, что счет нам предъявят, хотя должен ********* за ВСЕ заплатить!
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18.08.2021 12:55 Відповісти
"Всю эту рухлядь нужно будет восстанавливать" - зачем?
Сделать там заповедник совка - заодно будет где зеле видосики снимать.
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18.08.2021 13:04 Відповісти
Это хорошо. Побольше им убытков больших и маленьких.
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18.08.2021 12:32 Відповісти
А на какой хер эта информация, у нас что, своих проблем нет?! Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків - Цензор.НЕТ 4681
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18.08.2021 12:43 Відповісти
Это шоб все понимали, из-за чего возникают такие вот "конфликты" в "бывших республиках чичичипи" Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків - Цензор.НЕТ 9206 козлорылые варят бабки.
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18.08.2021 12:55 Відповісти
а какие у тебя свои проблемы? расскажи нам Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків - Цензор.НЕТ 3025
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18.08.2021 13:36 Відповісти
Владелец Цензора очень неравнодушен к армянам и всё переживает за них. Прими это как данность.
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18.08.2021 13:37 Відповісти
где находится этот оккупационніфй рудник? на территории Азейбарджана или армении? несет убытки? лучше б та техника вся сгорела... кого волнуют те убытки?
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18.08.2021 12:44 Відповісти
Через рудник граница как раз и проходит
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18.08.2021 12:50 Відповісти
Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків - Цензор.НЕТ 5489
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18.08.2021 12:50 Відповісти
Будут копать с двух сторон.
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18.08.2021 12:56 Відповісти
Так именно этот факт и причина всех раздоров. Без азербайджанской части рудника кацапам добывать золото стало сильно сложнее и сильно дороже. А где кацапы, там ожидание сладкой халявы. В результате они кинули рабочих-армян, которые там работали, на бабки, не заплатив зарплаты, и по факту сейчас банкротят предприятие, которое было то ли третьим, то ли четвертым налогоплательщиком Армении. Просто тупо "а нам невыгодно работать в таких условиях".
PS Самое смешное, что Азербайджан свою часть рудника сдал в концессию американской компании ещё в 2009-м году. Вот где ржака и повод для стенаний кацапских троллей.
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18.08.2021 13:35 Відповісти
кого больше грабят мацкали Азербайджан или Армению? им шо те, что другие - пофиг. одни ары, другие чурки...
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18.08.2021 12:52 Відповісти
Договор у кацапов с армянами... Но они "случайно" работали на территории Азербайджана, покуда эта территория была оккупирована армянами...
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18.08.2021 13:08 Відповісти
мацкали они такие... они не привыкшие уважать ничей суверинитет... свое мохнатое рыло сунут везде и грабить готовы все и всех... от б\у унитазов до золота...
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18.08.2021 13:14 Відповісти
абрыдались все...
(жаль технику вывели....а то убытков было бы по-больше)
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18.08.2021 12:46 Відповісти
а как там пели какие то раше тролли что все изза золотых рудников для западных компаний каких то))
то ли англичан то ли кого-то
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18.08.2021 12:46 Відповісти
Так рашетролли всю жизнь пользовались приемом "чуть абсурднее и наглее ложь, тем лучше". Это как штурмовик на спутниковых снимках, который Боинг сбивал, размером пару километров.
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18.08.2021 12:52 Відповісти
Там кацапы играют сложную игру "армяне, дайте нам льгот и пусть рабочие работают за гроши, иначе мы всё закроем". Это предлог, а не причина, тем более, что стреляли вовсе и не там.
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18.08.2021 12:48 Відповісти
Там у кацапов договор с армянами, но добычу проводили с обеих сторон границы... Как обычно просто воровали...
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18.08.2021 13:14 Відповісти
Это русафобия кака ято !
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18.08.2021 12:48 Відповісти
русафобия, самая кошерная пища... и витамины, и минералы, и клетчатка, еще и подымает настроение. принимайте три раза в сутки, здоровье и долголетие вам обеспечено.
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18.08.2021 12:57 Відповісти
Место добычи на границе.... Тут может случиться большая заворушка раз есть финансовые интересы.
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18.08.2021 13:23 Відповісти
 
 