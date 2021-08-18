Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону сотні людей підняли прапор країни, закликаючи талібів поважати і не міняти його.
Про це повідомив політичний оглядач TOLOnews TV Абу Муслім Ширзад з Афганістану і опублікував відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.
"Нангархар - Сотні людей підняли "прапор Афганістану", закликаючи талібів поважати і не міняти його", - написав він у Twitter.
Сотні молодих людей розмахували національним прапором на вулиці Пуштуністану в Джалалабаді після демонстрації на підтримку національного прапора, повідомляє ТСН з посиланням на Pajhwok Afghan News.
За словами очевидців, "Талібан" обстріляв учасників протесту і побив кількох журналістів.
Топ коментарі
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+22 Sashko Pavliuk
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судя по стилю - наверняка или ************, или арахинидия.
это то же самое что сунуть в пасть крокодила, откусившего вам недавно ногу - голову, с мыслью - он уже наелся, он теперь очень не злой, вот как хвостиком виляет ... ой ыфпщхкрщщеор ааааааа, Рейган, спасиииии.те
https://www.translarium.info/2013/06/pushtuns.html#axzz3jtd56Lk1
https://news.day.az/unusual/285618.html
запрещенныетоварищи Рашки.
«Пуштуны - потерянное колено Израиля?» Архивная копия от 29 сентября 2015 на Wayback Machine «Центральный еврейский ресурс»
↑ «Загадка истории: пуштуны - афганские потомки евреев?»Статья из журнала «Эхо планеты».
↑ «Десять потерянных колен Израиля» translarium.info, оригинал: The Ten Lost Tribes: Pathans Архивная копия от 30 сентября 2015 на Wayback Machine
От нафіга штатівцям був потрібен оцей геморой? От вони і пішли...
Числом аж 100500.
Вы, хоть историю почитайте))))
Опять бредятина от чувихи с флагом, кого угодно, но не Украины.
Вы знаете, какие подразделения, поднялись сразу, а какие в течении 12 - 24 - 36 часов?
Что Вы ***** мелете!? Вы (и Вам подобные) почитайте историю.
Назовите ЦЕЛЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, которые прибыли в даунбас и фактически сдались.
Если у Вас, разговор, про тактическую группу 25-й бригады, так я Вам напомню, фамилию ст. л-та Аника. Выпускника АСВ (г.Львов), который и завёл её в засаду. Он же местный был.
А Вам и остальным баранам, никто на рассказывал, что уже случилось с двумя офицерами этой же бригады именно в тот момент.
Так что, изучайте материалы, а не ляпайте фигню.
И слова Турчинова НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЙТЕ.
Речь шла НЕ О ТЕХ КТО ГОТОВ БЫЛ ВЫПОЛНИТЬ ПРИКАЗ, А О МОМЕНТАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ. Это именно про тех 5000. Правда, их было 6700. Это так, к сведению, образованный вы наш тролль.
За остальных, которые готовы были выполнить приказ, читайте выше.
Спасти двух офицеров.
Вы тоже историю почитайте внимательно.
Это Вам уже напели в ушки, а Вы и рады хрень слушать, а потом говнище разливать.
ЧИТАЙТЕ КОНКРЕТНУЮ ИСТОРИЮ, а потом выражайте своё мнение, а не то что Вы от кого-то услышали.