Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону сотні людей підняли прапор країни, закликаючи талібів поважати і не міняти його.

Про це повідомив політичний оглядач TOLOnews TV Абу Муслім Ширзад з Афганістану і опублікував відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Нангархар - Сотні людей підняли "прапор Афганістану", закликаючи талібів поважати і не міняти його", - написав він у Twitter.

Сотні молодих людей розмахували національним прапором на вулиці Пуштуністану в Джалалабаді після демонстрації на підтримку національного прапора, повідомляє ТСН з посиланням на Pajhwok Afghan News.

За словами очевидців, "Талібан" обстріляв учасників протесту і побив кількох журналістів.

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