Росіяни вважають Іл-112, що розбився, проєктом, який "поховає" український "Антонов". ФОТО

Трохи більше місяця тому російські ЗМІ рясніли заголовками про те, що заміна літаків Ан-26 новими Іл-112В нібито "поховає" українське підприємство "Антонов". Вчора, 17 серпня, новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї.

На цю деталь звернула увагу в фейсбук Ксенія Букова, інформує Цензор.НЕТ.

"Стаття від 2.06.2021. Але пройшло трохи більше місяця і вчора Мрія накрилася", - іронічно помітила вона.

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