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авіакатастрофа (907) Росія (47244) літак (2003) ДП "Антонов" (56) ДП Антонов (70)

Росіяни вважають Іл-112, що розбився, проєктом, який "поховає" український "Антонов". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Трохи більше місяця тому російські ЗМІ рясніли заголовками про те, що заміна літаків Ан-26 новими Іл-112В нібито "поховає" українське підприємство "Антонов". Вчора, 17 серпня, новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї.

На цю деталь звернула увагу в фейсбук Ксенія Букова, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни вважають Іл-112, що розбився, проєктом, який поховає український Антонов 01

"Стаття від 2.06.2021. Але пройшло трохи більше місяця і вчора Мрія накрилася", - іронічно помітила вона.

Також дивіться: Новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї. ВІДЕО катастрофи

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+78
Пока этот ИЛ похоронил только трех разбившихся ватанов Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов" - Цензор.НЕТ 5528
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18.08.2021 12:57
+49
Русские всегда копают всем яму, такой народ подлый и наглый и всегда получают ответку бумерангом, но из-за своего слабоумия этого не понимают.
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18.08.2021 13:07
+41
Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов".

В некотором смысле, оказалось "не рой другому яму..." Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов" - Цензор.НЕТ 1818
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18.08.2021 12:58
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Москалі дупорукі народилились,дупою "думають",нею ж роблять заяви і "розмовляють".
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19.08.2021 09:36 Відповісти
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