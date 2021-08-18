Росіяни вважають Іл-112, що розбився, проєктом, який "поховає" український "Антонов". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Трохи більше місяця тому російські ЗМІ рясніли заголовками про те, що заміна літаків Ан-26 новими Іл-112В нібито "поховає" українське підприємство "Антонов". Вчора, 17 серпня, новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї.
На цю деталь звернула увагу в фейсбук Ксенія Букова, інформує Цензор.НЕТ.
"Стаття від 2.06.2021. Але пройшло трохи більше місяця і вчора Мрія накрилася", - іронічно помітила вона.
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Nepran Lagidnyi
показати весь коментар19.08.2021 09:36 Відповісти Мені подобається 0
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В некотором смысле, оказалось "не рой другому яму..."