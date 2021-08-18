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МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Спорт Фоторепортаж

Міністерство внутрішніх справ планує розвивати спортивну інфраструктуру і посилить внутрішньовідомчі спортивні змагання різного рівня, щоб олімпійських нагород в Україні було ще більше.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив 17 серпня під час нагородження спортсменів-олімпійців, що представляють підрозділи системи МВС України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Є дуже мало цифр і значень, збільшенню яких радіють в нашій системі. От зростання кількості Олімпійських медалей - саме ця цифра. Вашими перемогами весь цей час жили багато українських сімей, ваші здобутки присвоювали собі всі. Кожна сім’я, кожне місто, кожен навчальний заклад, в якому ви навчались, пишався вашими медалями. Хочеться вірити, що увага буде і до вашої підготовки, а також до людей, які готують вас до перемоги. 9 олімпійських нагород завоювали працівники системи МВС. Звернусь до Президента України з пропозицією і проханням, щоб в Україні не закрилась жодна спортивна школа. А лише розвивались можливості для наших спортсменів", - сказав він.

Монастирський заявив, що у системі МВС буде значно посилено внутрішньовідомчі спортивні змагання різного рівня. А також особливу увагу відомство приділить реконструкції вже наявних і побудові нових об’єктів спортивної інфраструктури.

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 01

Командувач НГУ Микола Балан привітав спортсменів-нацгвардійців і тренерів з гарними результатами на Іграх у Токіо 2020 і побажав подальших перемог.

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 02

"Ви гідно представляєте нашу країну та Національну гвардію України", - сказав Балан.

Своєю чергою очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко наголосив, що небагато людей знають ціну цим нагородам.

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 03

"Це колосальні зусилля, піт, кров та щоденні тренування. Вітаю вас з результатами та дякую, що прославляєте нашу державу", - зазначив він.

Перший заступник голови ФСТ "Динамо" Віктор Корж розповів, що спортсмени Товариства отримали 10 нагород, а на церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор прапор України несла динамівка.

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 04

"Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" - це великий колектив, який надихає на здоровий спосіб життя та прославляє нашу державу", - сказав Корж.

Спортсмени отримали відомчі відзнаки та нагрудні знаки МВС "За безпеку народу", пам’ятні та цінні подарунки. Також годинниками від МВС міністр нагородив заслужених тренерів – Олесю Зайцеву, Миколу Мацапуру, Валерію Меженіну, Олексія Мельника, Світлану Саїдову, Олександра Хижняка.

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 05

Нагадаємо, цьогоріч під час Олімпійських ігор у Токіо 2020 українські спортсмени зібрали в скарбничку медалей 19 нагород. 

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 06

Представники системи МВС, учасники ФСТ "Динамо", вибороли відразу 9 медалей у різних видах спорту.

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 07

Срібними призерами Ігор стали:

– старший сержант Національної гвардії України, Заслужений майстер спорту України з плавання Михайло Романчук, Рівненська обласна організація ФСТ "Динамо", на дистанції 1500 м вільним стилем;

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 08

– інструктор спортивної команди Державної прикордонної служби України, заслужений майстер спорту України з боксу Олександр Хижняк, Полтавська обласна організація ФСТ "Динамо", у ваговій категорії 75 кг;

– молодший сержант Національної гвардії України, майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан, Полтавська обласна організація ФСТ "Динамо", у складі каное-двійці на дистанції 500 м.

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 09

Бронзовими призерами Ігор стали:

– старший сержант Національної гвардії України, заслужений майстер спорту України з плавання Михайло Романчук, Рівненська обласна організація ФСТ "Динамо", на дистанції 800 м вільним стилем;

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 10

– спортсменки спортивного клубу Національної гвардії України, Заслужені майстри спорту України з плавання синхронного Марта Федіна та Анастасія Савчук, Харківська обласна організація ФСТ "Динамо", у програмі дуетів;

– спортсмен-інструктор Національної гвардії, Заслужений майстер спорту України з боротьби вільної Алла Черкасова, Львівська обласна організація ФСТ "Динамо", у ваговій категорії 68 кг;

МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський 11
Фото: сайт МВС

– аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ, Заслужений майстер спорту України з плавання синхронного Катерина Резнік, Харківська обласна організація ФСТ "Динамо" у групі;

– службовці Національної гвардії України, Заслужені майстри спорту України з плавання синхронного Анастасія Савчук, Марта Федіна, Єлизавета Яхно та спортсменки-динамівки - Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Ксенія Сидоренко, Аліна Шинкаренко, Харківська обласна організація ФСТ "Динамо" у групі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Да кто то уже,из зесрани,начнет заниматься своим делом?хотя если они ничего на своих должностях не соображают,дебилы...
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18.08.2021 13:08
+6
Перепрошую, а команди КВН? Без КВН МВС ну ніяк не можна!
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18.08.2021 13:08
+6
...9 олимпийских наград завоевали работники системы МВД.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский - Цензор.НЕТ 5553 Стопудово, ППСники. Каждый день, после патрулирования, бежали на стадион..
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18.08.2021 13:09
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Перепрошую, а команди КВН? Без КВН МВС ну ніяк не можна!
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18.08.2021 13:08 Відповісти
"Оплот", "Беркутня" и титушки...
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18.08.2021 13:28 Відповісти
Да кто то уже,из зесрани,начнет заниматься своим делом?хотя если они ничего на своих должностях не соображают,дебилы...
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18.08.2021 13:08 Відповісти
невже, треба готуватись до зміни власника у київського динамо по футболу...
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18.08.2021 14:59 Відповісти
- у вас скільки спортивних нагород?
- нескільки
- от, а буде ще більше!
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18.08.2021 13:09 Відповісти
...9 олимпийских наград завоевали работники системы МВД.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский - Цензор.НЕТ 5553 Стопудово, ППСники. Каждый день, после патрулирования, бежали на стадион..
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18.08.2021 13:09 Відповісти
то так воно є
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18.08.2021 13:26 Відповісти
а нельзя ли чтоб не МВД а мин/спорта это все развивало?
у МВД может какие-то другие направления надо бы развивать? не???
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18.08.2021 13:10 Відповісти
В совковые годы ментовские спортсмены объединялись в "Динамо":
МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский - Цензор.НЕТ 8012
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18.08.2021 13:12 Відповісти
Ну если МВД тогда все понятно.Если не олимпийская награда тогда рудники...
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18.08.2021 13:13 Відповісти
уважаемый министр! развивать инфраструктуру должно министерство инфраструктуры, а вы должны заниматься своими непосредственными обязанностями. в стране пока побеждает преступность, а не МВД. только в Киеве убийства уже почти каждый день!
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18.08.2021 13:21 Відповісти
ви то про що, яка така злочиннісь?
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18.08.2021 13:27 Відповісти
так они её возглавили
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18.08.2021 14:27 Відповісти
Здається що кожен має займатись власною справою -МВС ,охороняти правопорядок ,а спортом має займатись -мінспорта !!!)))
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18.08.2021 13:38 Відповісти
Дмитро це коли адекватним так здається то так воно і є, а коли неадекватним то окрім розпилу бюджетних коштів ніхто нічим не займається
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18.08.2021 13:58 Відповісти
прожиратели бюджетных денег зто мвд
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18.08.2021 13:44 Відповісти
А НГУ і поліція також внє патітікі? Там риг корж і риг бубка навчать "как родину любить".
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18.08.2021 13:51 Відповісти
развивайте за СВОИ бабки и в свободное от работы время!
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18.08.2021 13:59 Відповісти
В них своїх нема! Або тещі або мами на заробітках
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18.08.2021 14:02 Відповісти
Действительно, правопорядком пусть лохи занимаются, а мы полностью в спорт погрузимся.
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18.08.2021 14:00 Відповісти
Шкода що на ОІ нема такою дисципліни як розпилювання бюджету.
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18.08.2021 14:01 Відповісти
Для развития любой отрасли в государстве нужно финансирование. Учитывая то, что силовые структуры сидят на основных фин.потоках, Министерство развития спорта недофинансируется. По сути в Украине ни один спортсмен не получает денег от профильного министерства. И естественно силовики вкидывают бабло в спорт, но не в целом, а в конкретных спортсменов. Поэтому можно говорить о том, что как такового спорта в Украине нет (жалкое подобие в сравнении с другими странами). Поэтому и выскакивают такие случаи как обнимашки на Олимпиаде с представителями страны-агрессора, ибо не Украина обучила этих спортсменов, а какие-то дяди с кошельками. В стране, где сплошь и рядом КОРУПЦИЯ и рейдерство, не может быть ничего толкового.
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18.08.2021 14:10 Відповісти
Вот вам🖕,а не деньги из бюджета,падлы. Ни хрена себе..не успел должность занять-уже схему придумал. Ох и зелень. Бизнесмены,блеать.
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18.08.2021 14:18 Відповісти
Почти не знаю ничего о Монастырском, но то, что он начал свою деятельность с пиара на спортсменах, вызывает резкое неприятие. Когда же, наконец, наши чиновники избавятся от совковых замашек?!
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18.08.2021 14:19 Відповісти
А вообще конечно тошно смотреть на то, как менты поздравляют олимпийских спортсменов. Как бы на следующей Олимпиаде спортсменам Украины не пришлось искать политического убежища в странах ЕС, "ляпнув что-то не то" на телевиденье, как в случае со спортсменами Республики Беларусь.
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18.08.2021 14:55 Відповісти
 
 