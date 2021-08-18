МВС розвиватиме спортивну інфраструктуру, щоб олімпійських нагород було ще більше, - Монастирський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство внутрішніх справ планує розвивати спортивну інфраструктуру і посилить внутрішньовідомчі спортивні змагання різного рівня, щоб олімпійських нагород в Україні було ще більше.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив 17 серпня під час нагородження спортсменів-олімпійців, що представляють підрозділи системи МВС України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Є дуже мало цифр і значень, збільшенню яких радіють в нашій системі. От зростання кількості Олімпійських медалей - саме ця цифра. Вашими перемогами весь цей час жили багато українських сімей, ваші здобутки присвоювали собі всі. Кожна сім’я, кожне місто, кожен навчальний заклад, в якому ви навчались, пишався вашими медалями. Хочеться вірити, що увага буде і до вашої підготовки, а також до людей, які готують вас до перемоги. 9 олімпійських нагород завоювали працівники системи МВС. Звернусь до Президента України з пропозицією і проханням, щоб в Україні не закрилась жодна спортивна школа. А лише розвивались можливості для наших спортсменів", - сказав він.

Монастирський заявив, що у системі МВС буде значно посилено внутрішньовідомчі спортивні змагання різного рівня. А також особливу увагу відомство приділить реконструкції вже наявних і побудові нових об’єктів спортивної інфраструктури.

Командувач НГУ Микола Балан привітав спортсменів-нацгвардійців і тренерів з гарними результатами на Іграх у Токіо 2020 і побажав подальших перемог.

"Ви гідно представляєте нашу країну та Національну гвардію України", - сказав Балан.

Своєю чергою очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко наголосив, що небагато людей знають ціну цим нагородам.

"Це колосальні зусилля, піт, кров та щоденні тренування. Вітаю вас з результатами та дякую, що прославляєте нашу державу", - зазначив він.

Перший заступник голови ФСТ "Динамо" Віктор Корж розповів, що спортсмени Товариства отримали 10 нагород, а на церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор прапор України несла динамівка.

"Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" - це великий колектив, який надихає на здоровий спосіб життя та прославляє нашу державу", - сказав Корж.

Спортсмени отримали відомчі відзнаки та нагрудні знаки МВС "За безпеку народу", пам’ятні та цінні подарунки. Також годинниками від МВС міністр нагородив заслужених тренерів – Олесю Зайцеву, Миколу Мацапуру, Валерію Меженіну, Олексія Мельника, Світлану Саїдову, Олександра Хижняка.

Нагадаємо, цьогоріч під час Олімпійських ігор у Токіо 2020 українські спортсмени зібрали в скарбничку медалей 19 нагород.

Представники системи МВС, учасники ФСТ "Динамо", вибороли відразу 9 медалей у різних видах спорту.

Срібними призерами Ігор стали:

– старший сержант Національної гвардії України, Заслужений майстер спорту України з плавання Михайло Романчук, Рівненська обласна організація ФСТ "Динамо", на дистанції 1500 м вільним стилем;

– інструктор спортивної команди Державної прикордонної служби України, заслужений майстер спорту України з боксу Олександр Хижняк, Полтавська обласна організація ФСТ "Динамо", у ваговій категорії 75 кг;

– молодший сержант Національної гвардії України, майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан, Полтавська обласна організація ФСТ "Динамо", у складі каное-двійці на дистанції 500 м.

Бронзовими призерами Ігор стали:

– старший сержант Національної гвардії України, заслужений майстер спорту України з плавання Михайло Романчук, Рівненська обласна організація ФСТ "Динамо", на дистанції 800 м вільним стилем;

– спортсменки спортивного клубу Національної гвардії України, Заслужені майстри спорту України з плавання синхронного Марта Федіна та Анастасія Савчук, Харківська обласна організація ФСТ "Динамо", у програмі дуетів;

– спортсмен-інструктор Національної гвардії, Заслужений майстер спорту України з боротьби вільної Алла Черкасова, Львівська обласна організація ФСТ "Динамо", у ваговій категорії 68 кг;



Фото: сайт МВС

– аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ, Заслужений майстер спорту України з плавання синхронного Катерина Резнік, Харківська обласна організація ФСТ "Динамо" у групі;

– службовці Національної гвардії України, Заслужені майстри спорту України з плавання синхронного Анастасія Савчук, Марта Федіна, Єлизавета Яхно та спортсменки-динамівки - Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Ксенія Сидоренко, Аліна Шинкаренко, Харківська обласна організація ФСТ "Динамо" у групі.