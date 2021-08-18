УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4445 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїКиївські новиниФоторепортаж
13 465 23
Київ (13850) вбивство (2876)

Вогнепальні поранення голови і тулуба: поліція встановлює обставини вбивства чоловіка в Києві. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті чоловіка в Дніпровському районі. Попередньо, потерпілий помер після нападу невідомих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 11.30 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого. На адресу негайно виїхали керівники Головного та районного управлінь поліції, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи та лікарі", - йдеться в повідомленні.

Вогнепальні поранення голови і тулуба: поліція встановлює обставини вбивства чоловіка в Києві 01
Фото: сайт поліції

Прибувши, правоохоронці розпочали огляд території, опитування заявника та свідків події. Також на місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіка убили пострілом у голову - в Києві введено операцію "Сирена", - джерело

Cпівробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину. Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Фото крайне информативное.
показати весь коментар
18.08.2021 14:10
+13
Могли бы больше информации и фотографий убитого предоставить оперативники. Глядишь Цензоровские форумчане, не вставая с дивана, виртуозно раскрыли бы это преступление минут за сорок Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве - Цензор.НЕТ 7347
показати весь коментар
18.08.2021 14:11
+12
Это называется разгул бандитизма , новости о таких дерзких преступлениях появляются почти каждый день , 150 млрд. гривен выделено из бюджета на МВД , но полиция явно не выполняет свои обязаности , избить протестующих против провокационной инсталяции это запросто , а вот обеспечить безопасность граждан , это уже проблема.
показати весь коментар
18.08.2021 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фото крайне информативное.
показати весь коментар
18.08.2021 14:10 Відповісти
Могли бы больше информации и фотографий убитого предоставить оперативники. Глядишь Цензоровские форумчане, не вставая с дивана, виртуозно раскрыли бы это преступление минут за сорок Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве - Цензор.НЕТ 7347
показати весь коментар
18.08.2021 14:11 Відповісти
А шо там раскрывать и так все ясно здесь на форуме: во всем виноваты зебилы. При порохе такого не было.
показати весь коментар
18.08.2021 14:14 Відповісти
Любі мої, Астанавитесь.
показати весь коментар
18.08.2021 15:36 Відповісти
Неть. Всех разоблачать будем.
показати весь коментар
18.08.2021 15:48 Відповісти
ну да - сначала писали шо только раз в голову не кулаком, а теперь - избили и убили не ногой.
можно записать как киллеры, так и Вася(или васи) напал(и) по заказу или просто попросили поиграть тетрис на телефоне, а убитый оказал и .... был убит.
это как в Княгине, или где там - что аваковцы перестрелялись - и ..... кого то привлекли и наказали? в Княжичах блин
показати весь коментар
18.08.2021 14:16 Відповісти
Информативные фото в материаллах дела.
показати весь коментар
18.08.2021 14:12 Відповісти
Это называется разгул бандитизма , новости о таких дерзких преступлениях появляются почти каждый день , 150 млрд. гривен выделено из бюджета на МВД , но полиция явно не выполняет свои обязаности , избить протестующих против провокационной инсталяции это запросто , а вот обеспечить безопасность граждан , это уже проблема.
показати весь коментар
18.08.2021 14:25 Відповісти
А що там з похоронами невинно убієнного мера Кривого Рога? Треті сутки пішли. Навіть Брежнєва скоріше поховали
показати весь коментар
18.08.2021 14:29 Відповісти
Украина никуда не погружалась при ЗЕбене, она от туда не выныривает при нем. это типичное украинское "правосудие" последних 30 лет.
показати весь коментар
18.08.2021 15:34 Відповісти
Николаев-самый криминальный город Украины.
Там вообще закона нет, удивляться не приходится.
показати весь коментар
18.08.2021 16:10 Відповісти
Гарно всі керівники виїхали, гарно з журнальчиками постояли, позаважали ОСГ проводити огляд... А хто буде по "горячих слідах" затримувати злочинців?
показати весь коментар
18.08.2021 14:43 Відповісти
Похоже на ролик по рекламе дастера.
показати весь коментар
18.08.2021 15:27 Відповісти
на фото куча мусоров и только трое в масках. это те, кто должен следить за соблюдением карантина...
показати весь коментар
18.08.2021 15:32 Відповісти
те без "выезда начальства" убийство бы не расследовали вообще?
написали бы "несчастный случай"?
показати весь коментар
18.08.2021 15:55 Відповісти
ни дня без зашкваров кого то из слуг народа и без убийства, самоубийства
дочего довёл страну этот грёбанный 95й квартал...
показати весь коментар
18.08.2021 16:11 Відповісти
Выстрелить в сторону прохожего при зебилах означает убийство. Это как у кацапов хлопок, жестская посадка и отрицательный рост. полностью копируют стиль своих хозяев.
показати весь коментар
18.08.2021 16:24 Відповісти
Охринеть! Человека убили, а правовой квалификации еще нет! А в ЄРДР хоть внесли? Вот это профи?
показати весь коментар
18.08.2021 17:32 Відповісти
Они ещё не решили. Может человек сам убился, а может - несчастный случай. Или по неосторожности
показати весь коментар
18.08.2021 18:54 Відповісти
А и умер он от ковида. А огнестрельные ранения и прочие травмы- это все сопутствующие факторы.
показати весь коментар
18.08.2021 19:26 Відповісти
всё от лица..- не установят, и по камерам-вышкам0.00= глухарь во веки...(
показати весь коментар
19.08.2021 02:33 Відповісти
 
 