Вогнепальні поранення голови і тулуба: поліція встановлює обставини вбивства чоловіка в Києві. ФОТО
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Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті чоловіка в Дніпровському районі. Попередньо, потерпілий помер після нападу невідомих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні близько 11.30 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого. На адресу негайно виїхали керівники Головного та районного управлінь поліції, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи та лікарі", - йдеться в повідомленні.
Прибувши, правоохоронці розпочали огляд території, опитування заявника та свідків події. Також на місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.
Cпівробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину. Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.
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можно записать как киллеры, так и Вася(или васи) напал(и) по заказу или просто попросили поиграть тетрис на телефоне, а убитый оказал и .... был убит.
это как в Княгине, или где там - что аваковцы перестрелялись - и ..... кого то привлекли и наказали? в Княжичах блин
Там вообще закона нет, удивляться не приходится.
написали бы "несчастный случай"?
дочего довёл страну этот грёбанный 95й квартал...