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СБУ (10050) фальсифікат (295) паливо (408) Офіс Генпрокурора (2351)

"Бензин" на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ заблокувала протиправний механізм виготовлення і реалізації фальсифікованого палива на території Полтавської та Кіровоградської областей. Зловмисники робили власний "бензин" на основі спирту, який закуповували на заводі в Полтавській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з даними СБУ, керівництво спиртозаводу не платило акцизний збір і тільки на ухиленні від сплати податків державний бюджет зазнав збитків на 181 млн грн.

У ході слідства встановлено, що основою для фальсифікованого бензину слугував розріджувач на основі спирту, який виготовляли незаконно. Його змішували із компонентами пального і в результаті отримували суміш, яку продавали як "бензин".

Бензин на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн 01

Виготовлений фальсифікат збували оптом за готівку та вроздріб через власну мережу автозаправних станцій.

Одному з фігурантів кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Дивіться також: Співробітники "Укрзалізниці" на Рівненщині щомісяця крали 30 тонн палива для локомотивів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Триває слідство.

Бензин на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн 02

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Полтавській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бензин на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн 03
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
руководство спиртзавода не платило акцизный сбор


Акцизный сбор на спирт это когда бухло в горлянку заливаешь, а не в бензобак льешь. Шах и мат!!! "Бензин" на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн - Цензор.НЕТ 3577
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18.08.2021 15:12
+5
почему не пишут название сети азс и конторы? это же важная информация для общества. Или все строго секретно?
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18.08.2021 15:13
+5
Этим народным умельцам необходимо дэржавну премию выдать. Это открытие для Украины -прорыв из постСССРовской глупости. Спирт - это качественное моторное топливо. Есть страны, которые "ездят" на спиртовых смесях - Бразилия, например. Но, у пост СССР странах на все спиртное нагромождали акцизы - продать литр водки гражданину в десятки раз выгоднее чем литр моторного топлива. Где можна купить за 30 грн. литр водки, или за 60 грн. литр спирта.
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18.08.2021 16:04
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руководство спиртзавода не платило акцизный сбор


Акцизный сбор на спирт это когда бухло в горлянку заливаешь, а не в бензобак льешь. Шах и мат!!! "Бензин" на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн - Цензор.НЕТ 3577
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18.08.2021 15:12 Відповісти
почему не пишут название сети азс и конторы? это же важная информация для общества. Или все строго секретно?
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18.08.2021 15:13 Відповісти
так принято здесь..
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18.08.2021 15:15 Відповісти
печать подпись, ясно
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18.08.2021 15:16 Відповісти
Поддерживаю. Если бы такие АЗС постоянно "непонятно почему, случайно" загорались, то у дельцов отпала бы охота их открывать. Это самый действенный способ борьбы с ними
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18.08.2021 15:29 Відповісти
нет, не правильно...от загораний будут жертвы неизбежно.
нормальная борьба нужна с теневым рынком топлива, а у нас сбу крышует минизаводы, где под видом растворителей производят голимое топливо, на котором не все советские трактора поедут даже, примеры яркие и узнаваемые есть. Например сеть азс БРСМ, полная бодяга, закупают присадки и детонаторы для производства бензина А95, по факту колотят 92-й с чем то вместо закупок заводского топлива, соляру берут на мининпз в харьковской области. Дно. С низу в это дно постачала сеть Амик и Санойл, туда вооще заезжать за топливом нельзя если нет запасной топливной или советской машины. Но за них хоть журналисты пишут и информируют общество, а тут чтото гдето как то накрыли... или не накрыли... или накрыли но так что будет работать а бабки во владный кабинет силовику...
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18.08.2021 15:38 Відповісти
рядом с кременчугским нпз есть такая контора, которая спирт колотит,продает как бензин, сколько их таких
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18.08.2021 15:18 Відповісти
Этим народным умельцам необходимо дэржавну премию выдать. Это открытие для Украины -прорыв из постСССРовской глупости. Спирт - это качественное моторное топливо. Есть страны, которые "ездят" на спиртовых смесях - Бразилия, например. Но, у пост СССР странах на все спиртное нагромождали акцизы - продать литр водки гражданину в десятки раз выгоднее чем литр моторного топлива. Где можна купить за 30 грн. литр водки, или за 60 грн. литр спирта.
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18.08.2021 16:04 Відповісти
Обычный непеределанный под смесь мотор на таком "топливе" ездит, но недолго. В Бразилии под спирт делают специальные двигатели.
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18.08.2021 16:18 Відповісти
Так надо не за акциз дрючить, а за мошенничество по отношению к автовладельцам. И иск от каждого автовладельца на крупную сумму. Вот тогда всё решиться само собой с такими АЗС.
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18.08.2021 16:24 Відповісти
Это не дает никакой выгоды нашим правоохренителям. А они могут заниматься лишь тем, где в конце маячит немалая сумма "вознаграждения за труды".
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18.08.2021 16:46 Відповісти
Не "двигатели делают" а проводять регулювання паливної системи Спиртобензинова суміш (50х50) дає вдвоє менше шкідливих викидів ніж чистий бензин
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18.08.2021 17:35 Відповісти
Нет, только регулировкой топливной системы можно сделать допустимым 15-20% спирта в топливе. Дальше - требуется модификация двигателя. Из-за разной скорости горения.
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18.08.2021 17:44 Відповісти
Іди про це бразільцям розкажи!
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18.08.2021 18:15 Відповісти
У меня есть знакомый "бразилец", бывший киевлянин, у которого машина на спирту. Я как раз от него это и слышал, я ему доверяю больше, чем "местному эксперту". Движок именно переделывается под спирт и 50х50.
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18.08.2021 19:09 Відповісти
Ти почав з того що Бразілія робить спеціальні двигуни - про це "спецвиробництво" я нічого не чув Тут побудувать моторний завод під випуск ОДНОГО двигуна - треба "вкластися" а В Бразілії нема своєї автопромисловості і вона закуповує машини з півсвіту і у кожного автомобіля своя модель двигуна! Не "заї**ться" бразільці моторні заводи будувать? Тепер пішла "пісня" про "переделку" Як саме? Ставлять додаткову поронітову прокладку на блок циліндрів? Так у мене а майстерні автопарку автомеханік таке за півгодини зробить - "на коліні"! Переробляли так колись двигуни під низькооктановий бензин - збільшувалась камера згоряння
Після якої чарки він тобі про це розказував? "Бензин" на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн - Цензор.НЕТ 4286
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18.08.2021 19:23 Відповісти
Всё с точностью до наоборот, прокладки нужны, чтобы снизить степень сжатия, а под спирт степень сжатия надо повышать до 12-14. Октановое число чистого спирта больше 100, попробуй на какой-нибудь шестерке-классике поездить на 98-м бензине. Долго наездишь?
Кроме того, для полного сгорания бензина надо массовое соотношение с воздухом 1:15-1:17, а для этилового спирта 1:9, надо перестраивать топливную систему. Ну и вишенка на торт. Уже при температуре +10 давление насыщенных паров этилового спирта настолько мало, что не происходит вспышки. Двигатель просто не запустится. И это проблема даже для Бразилии, там не только в лесах много диких обезьян, но и климат от тропического до горного субполярного. Я уж молчу про Украину, где и -30 бывает. Иногда. В Бразилии для этого делают электрический предподогрев топлива. А это уже я бы не доверил дяде Васе из ближайшего гаража. Но вообще, для начала, под спирт делают другую формы камеры сгорания, потому что, как я уже говорил, у него существенно меньше скорость горения, и те приемы, которые конструкторы используют для формирования факела горения бензина, на спирте не работают совсем. Конкретно в Бразилии это выражается в том, что для стандартного двигателя серийной машины делается своя голова блока цилиндров, которую может поставить сертифицированный под это сервис. И вот тогда машина может ездить хоть на чистом спирте.
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19.08.2021 00:12 Відповісти
Ну назви мені моторні заводи в Бразілії де виготовляють "з нуля" головки блоку циліндрів кардинально іншу паливну систему і паливну автоматику до неї!
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19.08.2021 05:00 Відповісти
Чувак, ты с какой планеты сюда упал? В Бразилии ежегодно производится больше
3млн. автомобилей, есть свои локальные производители, есть заводы абсолютно всех крупных производителей, Mercedes, Volkswagen, Honda, Chrysler, Fiat, есть все. Причем это заводы не "прикрутим колеса к готовому автомобилю", полноценные конвейеры, кузова с нуля, покраска, производство автомобильной электроники. Бразилия с Аргентиной - достаточно мощные индустриальные державы, в которых есть всё, вплоть до производства самолетов, спутников и турбин для электростанций. Украина от Бразилии в технологическом плане отстала лет на 50. Мой приятель, к примеру, обслуживает полностью роботизированную линию по производству корпусов морских маломерных судов, его контора в состоянии за две недели снять с производства одну модель и поставить другую! Покажи мне хоть зачатки подобного производства в Украине!
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19.08.2021 10:59 Відповісти
"Чувака" шукай у дзеркалі! Я тобі кажу про заводи з виготовлення автомобільних двигунів Ти ж у нас розімніший мене? Так дай мені "фактуру" - де саме і як саме виробляються автомобільні двигуни ведучих фірм головки циліндрів яких пристосовані для роботи на суміші етанолу і бензину ВСЕ! Більш я від тебе нічого не вимагаю!
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19.08.2021 11:21 Відповісти
Загугли сам, я тебе что, что-то должен? Если что, ключевое слово "двигатель FFV". У моего приятеля, кстати, на шильдике сзади на машине так и написано, Mondeo c одной стороны, и 2.0FFV - с другой.
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19.08.2021 12:04 Відповісти
"Стоять Зорька!!!" Хто з нас тут "усирався" і розводив казки про "спеціальні двигуни" під спиртобензинову суміш? Я? Чи може ти? Ну так і доводь свою правоту! А "балабанить" язиком бездоказово - нескладна штука А якщо нема чого сказать - так нічого "сотрясать воздуся громким пуком" Коли я щось чув, але у мене нема доказів - я так і пишу: "чув", "існує така версія", чи щось інше А ти кинувся "з піною коло рота" щось доводить, а коли я тобі поставив конкретні питання - ти почав "пускать бульки" і пропонувать мені самому шукать доводи твоєї "правоти"
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19.08.2021 12:14 Відповісти
Я всё, что хотел сказать, сказал. Кто прочтет и заинтересуется темой, данных в моих постах достаточно. Вот для них и написано. А разжевывать всё и класть в рот кому-то мне скучно. Если бы тебя интересовала эта тема, ты давно бы уже узнал, что такое означают буквы FFV в марке двигателя, чем он отличается от обычного, кто производит, где производит, почему именно там производит. так что сам посмотри в зеркало
"балабанить" язиком бездоказово - нескладна штука А якщо нема чого сказать - так нічого "сотрясать воздуся громким пуком", егеж.
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19.08.2021 15:34 Відповісти
Так це ж ти у нас "розумний" А навкруг тебе - звичайні люди Коли я щось пояснюю людям... то даю цілі тексти, бо розумію, що не у всіх є час, можливість і здатність розібраться Мені просто цікаво: ви - "знавці", коли зрозумієте, що у вас "гімно фіалками не пахне"? "Бензин" на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн - Цензор.НЕТ 9551
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19.08.2021 15:47 Відповісти
А ты не мент случайно? А то это у них в их среде ругательство "Ты чё тут самый умный чё ли?" - обычно как раз предыдущий шаг перед мордобоем.
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19.08.2021 16:00 Відповісти
Гірше, "сонечко"... Я юрист... І звик відповідать за свої слова... І звик вимагать відповідальності за свої слова від своїх опонентів - особливо якщо мені пробують довести свою "правоту" в стилі: "Ти дурень... А я розумний ... Тому що я так думаю!"
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19.08.2021 16:10 Відповісти
литр гражданину "выгоднее" для барыг это да (они у нас пока небезуспешно - для себя - рулят). а для государства - таки нет. поэтому в Бразилии - ездят. а у нас - нет и не будут, пока массово дохнуть не начнут, вдруг, или народ или власти.
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18.08.2021 17:51 Відповісти
Бідні, бо дурні -дурні, бо бідні... І населення у нас... По нашій ВР, місцевих Радах, мерах, головах СР, президентах видно як населення України вміє обирати. І ніяк не навчиться за 30-років. По суті йому групи олігархічні через ТВ, газети, плакати і передвиборну виїзну циганщину нав'язують своїх слуг-посіпак - так в часи СССР в колгосп привозили чергового голову колгоспу, призначеного райкомом КПРС і , після єсть мнєніє рєкомєндовать... наступало "єдіногласно"
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18.08.2021 18:15 Відповісти
выборы у нас нужно делать раз в год, с обязательной сменой на следующий. ну разве что уж очень большая явка и прям единогласно за текущего, и он реально соображающий, то можно на год продлить. а сейчас - по пять лет застоя каждый раз конечно далеко не уедешь. жизнь короткая.
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18.08.2021 18:29 Відповісти
Я о том, что если что запрещать, или выставлять всякие экономические барьеры, то весь степень свободы развития ограничивается, загоняется в некий энергетический тупик... Вот природный газ стали использовать как моторное топливо... А спирт это почти биотопливо... Прогрес движим бизнесом, а бизнес это экономика... А тут акцизами и законами как по наркотикам... И заработок "внутрянным" органам на крышевании ... https://www.autocentre.ua/opyt/tehnologii/spirt-v-kachestve-topliva-avtomobilialkogoliki-289906.html
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18.08.2021 16:29 Відповісти
181 лям убытков только для бюджета, а сколько убытков тем, кто заливал этот шмурдяк в свои авто?
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18.08.2021 16:38 Відповісти
Абсолютно никакого, если речь о 95 бензине , а спирта до 20% проц.
Если спирта до 40 проц, то расход бензина вырастит процентов на 5
Зато свечи можно не менять, спирт чище горит и свечи как новые после 100 000
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18.08.2021 16:52 Відповісти
"убытки для бюджета" это практически как "нашли наркотиков на 100 миллионов и все спалили". или "гражданин распространял в сети Интернет музыку неизвестного исполнителя и нанес ему убытков на 1 миллиард" и т.п. хотелки и реальность - они разные. правда для судей, незаконно обиженных госслужащих а также братов и сватов хотелки внезапно становятся реальностью (правда за счет пенсионеров, потенциального развития страны и счастливого будущего, но кому это надо)
а спирт если качественный то вроде без проблем. непонятно почему официально не делают\не пишут - вероятно все подЕлено и попилено и никто не хочет конкуренции.
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18.08.2021 17:59 Відповісти
Биоэтанол - обычный этанол, получаемый в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива. Мировое производство биоэтанола в 2005 году составило 36,3 млрд литров, из которых 45 % пришлось на Бразилию и 44,7 % - на США. Этанол в Бразилии производится преимущественно из сахарного тростника, а в США - из кукурузы. Производство этанола из тростника на сегодняшний день экономически более выгодно, чем из кукурузы. Федеральное правительство США предоставляет производителям этанола налоговый кредит (но не субсидии) до $0,51 за галлон этанола. Бразильский этанол дёшев из-за низких заработных плат у сборщиков сахарного тростника.
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18.08.2021 16:53 Відповісти
Этим чувакам бы медаль выдать, что авто ездят не на бензине из путинской нефти, а на украинском спирте
Там скорее всего они делали смеси бензина со спитом
Если спирта до 20% проц. в 95 бензине то разницы нет вообще

Если спирта до 40 проц, то расход бензина вырастит процентов на 5 и вырастит соотвественно мощность авто
Больше 40% спирта в бензин уже не добавляют. Можно, но нужен копеечный датчик в двигатель, без него растёт потребление (спирт горит чище бензина, электроника считает горючую смесь бедной и начинает обогащать её бензином увеличивая расход)
Двигателю разницы нет, только меньше нагара и свечи можно реже менять, свечи как новые после 100 000 км
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18.08.2021 16:59 Відповісти
их посадят потому что не дали кому-то получить и распилить бабло, а самое важное - покосились на феодальное право снабжать холопов топливом на внутрячковом рынке. это ж может появится конкуренция, придется цены снижать, взятки опять же не окупятся, возможно обанкротится кто вдруг и т.п. потому все так печально, даже во время войны за копейки ("свои") народ будут душить до конца.
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18.08.2021 18:05 Відповісти
это бензин для бытовой техники, отцепитесь, моя бензопила по зелиным дорогам не ездит
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18.08.2021 20:09 Відповісти
Доки СБУ буде сунути свого носа в промисловість?! Цих виродків потрібно реформувати і нехай займаються безпекою України, а не збирають данину з підприємців.
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19.08.2021 05:36 Відповісти
 
 