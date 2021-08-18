"Бензин" на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн. ФОТОрепортаж
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СБУ заблокувала протиправний механізм виготовлення і реалізації фальсифікованого палива на території Полтавської та Кіровоградської областей. Зловмисники робили власний "бензин" на основі спирту, який закуповували на заводі в Полтавській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Згідно з даними СБУ, керівництво спиртозаводу не платило акцизний збір і тільки на ухиленні від сплати податків державний бюджет зазнав збитків на 181 млн грн.
У ході слідства встановлено, що основою для фальсифікованого бензину слугував розріджувач на основі спирту, який виготовляли незаконно. Його змішували із компонентами пального і в результаті отримували суміш, яку продавали як "бензин".
Виготовлений фальсифікат збували оптом за готівку та вроздріб через власну мережу автозаправних станцій.
Одному з фігурантів кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Полтавській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Акцизный сбор на спирт это когда бухло в горлянку заливаешь, а не в бензобак льешь. Шах и мат!!!
нормальная борьба нужна с теневым рынком топлива, а у нас сбу крышует минизаводы, где под видом растворителей производят голимое топливо, на котором не все советские трактора поедут даже, примеры яркие и узнаваемые есть. Например сеть азс БРСМ, полная бодяга, закупают присадки и детонаторы для производства бензина А95, по факту колотят 92-й с чем то вместо закупок заводского топлива, соляру берут на мининпз в харьковской области. Дно. С низу в это дно постачала сеть Амик и Санойл, туда вооще заезжать за топливом нельзя если нет запасной топливной или советской машины. Но за них хоть журналисты пишут и информируют общество, а тут чтото гдето как то накрыли... или не накрыли... или накрыли но так что будет работать а бабки во владный кабинет силовику...
Після якої чарки він тобі про це розказував?
Кроме того, для полного сгорания бензина надо массовое соотношение с воздухом 1:15-1:17, а для этилового спирта 1:9, надо перестраивать топливную систему. Ну и вишенка на торт. Уже при температуре +10 давление насыщенных паров этилового спирта настолько мало, что не происходит вспышки. Двигатель просто не запустится. И это проблема даже для Бразилии, там не только в лесах много диких обезьян, но и климат от тропического до горного субполярного. Я уж молчу про Украину, где и -30 бывает. Иногда. В Бразилии для этого делают электрический предподогрев топлива. А это уже я бы не доверил дяде Васе из ближайшего гаража. Но вообще, для начала, под спирт делают другую формы камеры сгорания, потому что, как я уже говорил, у него существенно меньше скорость горения, и те приемы, которые конструкторы используют для формирования факела горения бензина, на спирте не работают совсем. Конкретно в Бразилии это выражается в том, что для стандартного двигателя серийной машины делается своя голова блока цилиндров, которую может поставить сертифицированный под это сервис. И вот тогда машина может ездить хоть на чистом спирте.
3млн. автомобилей, есть свои локальные производители, есть заводы абсолютно всех крупных производителей, Mercedes, Volkswagen, Honda, Chrysler, Fiat, есть все. Причем это заводы не "прикрутим колеса к готовому автомобилю", полноценные конвейеры, кузова с нуля, покраска, производство автомобильной электроники. Бразилия с Аргентиной - достаточно мощные индустриальные державы, в которых есть всё, вплоть до производства самолетов, спутников и турбин для электростанций. Украина от Бразилии в технологическом плане отстала лет на 50. Мой приятель, к примеру, обслуживает полностью роботизированную линию по производству корпусов морских маломерных судов, его контора в состоянии за две недели снять с производства одну модель и поставить другую! Покажи мне хоть зачатки подобного производства в Украине!
"балабанить" язиком бездоказово - нескладна штука А якщо нема чого сказать - так нічого "сотрясать воздуся громким пуком", егеж.
Если спирта до 40 проц, то расход бензина вырастит процентов на 5
Зато свечи можно не менять, спирт чище горит и свечи как новые после 100 000
неизвестного исполнителя и нанес ему убытков на 1 миллиард" и т.п. хотелки и реальность - они разные. правда для судей, незаконно обиженных госслужащих а также братов и сватов хотелки внезапно становятся реальностью (правда за счет пенсионеров, потенциального развития страны и счастливого будущего, но кому это надо)
а спирт если качественный то вроде без проблем. непонятно почему официально не делают\не пишут - вероятно все подЕлено и попилено и никто не хочет конкуренции.
Там скорее всего они делали смеси бензина со спитом
Если спирта до 20% проц. в 95 бензине то разницы нет вообще
Если спирта до 40 проц, то расход бензина вырастит процентов на 5 и вырастит соотвественно мощность авто
Больше 40% спирта в бензин уже не добавляют. Можно, но нужен копеечный датчик в двигатель, без него растёт потребление (спирт горит чище бензина, электроника считает горючую смесь бедной и начинает обогащать её бензином увеличивая расход)
Двигателю разницы нет, только меньше нагара и свечи можно реже менять, свечи как новые после 100 000 км