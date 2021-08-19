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поранення (1215) військовослужбовці (1944) лікування (328) волонтери (543) Юсупова (69)

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У київський шпиталь бортом доставили поранених воїнів. Потреби госпіталю закривають самі. Допомога потрібна на фронт.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"До Києва привезли борт із пораненими воїнами. Бійці всі лежачі з осколковими і снайперськими пораненнями. Всі молоді - 24-26 років. Лікарі надають їм допомогу і починають лікування. Щодо госпіталю потреби закриваємо самі. Занесла хлопцям соки, фрукти, йогурти. Допомога потрібна на фронт. Квадрокоптери, батареї, ліки, ремонт та інше. Сьогодні оплатила квадрокоптер і набір батарей, 53 тис, на днях оплатила багато ліків і препарати. Ще потрібно купити один дрон 52 тис. Допомагайте, хто як може, хто гривнею, хто репостом, хто молитвою. Дякую всім, хто підтримує нашу армію. Карти для допомоги - 5375 4141 0204 7676 або 4441111447002464 монобанк", - закликала волонтерка.

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Юсупова також опублікування звіт про витрачені раніше кошти.

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 01
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 02
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 03
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 04
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 05
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 06
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 07
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 08
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 09
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 10
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 11

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Топ коментарі
+6
На восьмому році війни блд,країна підарасів!
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18.08.2021 16:24
+5
У государства просить не пробовала?
У ЗЕленского, Тарана....?
Там наши денежки налогоплательные отдельной строкой на ВСУ прописаны 🤔
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18.08.2021 16:27
+3
Зате у зелених всьо ніштяк
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18.08.2021 16:26
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К Зеленской с ее дамами и господами обратиться не пробовали? Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом - Цензор.НЕТ 9163
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18.08.2021 16:09 Відповісти
Знаете ,иногда это довольно унизительно...особенно когда,к примеру ,обращаешься к всемирно известному украинскому боксеру,а получаешь,вдруг :"я за мир"...
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18.08.2021 16:16 Відповісти
У государства просить не пробовала?
У ЗЕленского, Тарана....?
Там наши денежки налогоплательные отдельной строкой на ВСУ прописаны 🤔
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18.08.2021 16:27 Відповісти
Не просить, а требовать.
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18.08.2021 18:11 Відповісти
Кстати ,воной надо было не ссориться со своей кумой -хоть бы с ее помощью пиарилась...
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18.08.2021 16:13 Відповісти
Пиарилась в смысле -та бы бойцам помогала,а Юля изображала причастность ко всему этому...просто выдуманный батальон,который,типа,спонсировала Батькивщина -днище.
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18.08.2021 16:18 Відповісти
ну так ти допоможеш чимось, чи тіки язиком?
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18.08.2021 16:50 Відповісти
Я ще перед тобой не отчитывалась...
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18.08.2021 16:55 Відповісти
і не треба, все зрозуміло
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18.08.2021 16:56 Відповісти
Мені теж)тім паче знаючи твого зепацюка -мецената
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18.08.2021 17:00 Відповісти
А їй аби в бік Тимошенко сернути, на більше розуму бракує.
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18.08.2021 17:02 Відповісти
На восьмому році війни блд,країна підарасів!
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18.08.2021 16:24 Відповісти
Зате у зелених всьо ніштяк
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18.08.2021 16:26 Відповісти
На Байрактары и танки еще не собираем?
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18.08.2021 16:28 Відповісти
собирали уже всем миром, с телефонного оператора по 10грн на помощь армии. После того как деньги разворовали - больше никогда ни копейки
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18.08.2021 16:36 Відповісти
буває що дійсно треба допомогти
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18.08.2021 16:53 Відповісти
А не легче дать по хлебалу власти зеленых макак,что бы не проё...тратили наши деньги на всякий низкосортный ,,творческий,, пердеж? А занялись тем,чем обязаны заниматься напрямую по закону?
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18.08.2021 16:45 Відповісти
Возьмите у Дугарь контакты Зеленского и пишите прямо ему.
А то оно и его фрик шоу слишком много ******..... С ударением на любой гласной.
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18.08.2021 16:46 Відповісти
+ На жаль, все менше і менше.
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18.08.2021 16:50 Відповісти
Ну, як так?!!! ЧОМУ до цих пір волонтери допомогають пораненим, збирають на армію? А ЗЕлене чмо лярди на парадах розкрадає!!!
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18.08.2021 21:01 Відповісти
Объясните мне, зачем? Зачем это все надо, если мы не воюем?!
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18.08.2021 22:16 Відповісти
Наталочка, най тебе Бог береже!
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18.08.2021 23:52 Відповісти
 
 