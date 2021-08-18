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В Нікополі вперше з'явиться басейн, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

В Нікополі вперше з'явиться басейн, - ОДА. ФОТОрепортаж

Сучасний спорткомплекс для занять водними видами спорту будується з нуля у Нікополі Дніпропетровської області в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Басейн у Нікополі з'явиться вперше.

Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА, передає  Цензор.НЕТ.

В Нікополі вперше зявиться басейн, - ОДА 01

За словами першого заступника голови Дніпропетровської ОДА Володимира Орлова, Нікопольський басейн - один з багатьох, які будуються з нуля у різних районах області.

В Нікополі вперше зявиться басейн, - ОДА 02

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Загальна вартість проєкту становить 133 млн грн, фінансування забезпечується спільно з державного та місцевого бюджетів.

При будівництві спорткомплексу, розрахованого як на дорослих, так і на дітей, застосовуються сучасні технології, в тому числі, в галузі енергозбереження. Наразі готова цегляна "коробка" і покрівля безпосередньо над басейнами. Також підрядник вже приступив до влаштування даху в адміністративній частині комплексу.

В Нікополі вперше зявиться басейн, - ОДА 03

Для досягнення максимальної теплоізоляції покрівля буде багатошаровою, а фасад зроблять вентильованим.

Особлива сучасна система вентиляції дозволить підтримувати оптимальну температуру в приміщенні. Чистоту води контролюватимуть за допомогою спеціальних фільтрів безперервного очищення.

Нікопольські басейни будуть повністю пристосовані для користування людьми з інвалідністю. Для цього в басейнах обладнають підйомники, трибуни також зроблять доступними для маломобільних груп населення.

Одночасно з будівельними роботами підрядник проводить благоустрій території, де вже укладають тротуарну плитку.

Нагадаємо, всього в 2021 році за президентською програмою планується побудувати або реконструювати 94 стадіони, а також почати будівництво 19 льодових арен і реконструкцію 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ. Про це нещодавно повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Это спорткомплекс, там не только бассейн.
А зачем людям в Никополе водопровод, если река рядом?
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18.08.2021 16:45
+4
попробуйте искупаться в Днепре в апреле или октябре
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18.08.2021 16:44
+3
Ура Гундосику!!!
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18.08.2021 16:31
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Ура Гундосику!!!
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18.08.2021 16:31 Відповісти
Навіщо в місті яке стоїть на березі Дніпра критий басейн?
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18.08.2021 16:34 Відповісти
попробуйте искупаться в Днепре в апреле или октябре
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18.08.2021 16:44 Відповісти
Ну а тим в кого взагалі річки немає в населеному пункті ще складніше поплавати, тому потрібно басейни будувати там де немає річок, а там де є річки там якось можна поплавати і потренуватись. Нікополю конче потрібен міст через Дніпро щоб з'єднати Нікополь з Енергодаром, а басейн це дурня.
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18.08.2021 16:58 Відповісти
как мы без тебя жили 30 лет вообще не знаю. расходимся
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18.08.2021 17:30 Відповісти
жили без басейну 30 років і далі будете жити без басейну.
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18.08.2021 17:52 Відповісти
Ігорьок, пробач, але ти своєю маячнею реально дістав.
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18.08.2021 19:54 Відповісти
Это спорткомплекс, там не только бассейн.
А зачем людям в Никополе водопровод, если река рядом?
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18.08.2021 16:45 Відповісти
В Нікополі потрібен міст через Дніпро, тому що річка обрізає шляхи сполучення Нікополя з лівобережною Україною.
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18.08.2021 16:59 Відповісти
Та я не против и моста. Жаль что его не начали раньше строить - Гундосик достроил бы в рамках "Большой Достройки".
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18.08.2021 17:08 Відповісти
Мост між Нікополем та Енергодаром почали будувати ще німці в 1942 році і він досі там стоїть недобудований. З військової та транспортної точки зору цей міст дуже важливий.
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18.08.2021 17:51 Відповісти
Мост конечно нужен. Это дело государственного масштаба, и стоить должно государство, а спорткомплекс с бассейном - это местный бюджет.
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18.08.2021 18:12 Відповісти
Мост потрібен терміново тому що йде війна і потрібно перекидати сили і засоби на лівий берег у разі захоплення Нової Каховки ворогом.
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18.08.2021 18:15 Відповісти
пару опор от моста это не недобудований,а его нет совсем
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18.08.2021 21:52 Відповісти
мост ради мости? миллиарды долларов, а ради чего? мост есть в Днепре и в Запорожье
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18.08.2021 17:33 Відповісти
Між Запоріжжям та Новою Каховкою більше немає мостів через Дніпро! Більше 200 кілометрів по течії Дніпра немає жодного мостового переходу! Для Европи це нечувано!
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18.08.2021 18:04 Відповісти
а в Кременчге мост за 11 млрд. ради чего?
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18.08.2021 21:54 Відповісти
бабло воровать
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18.08.2021 21:59 Відповісти
спорткомплекс рядом уже есть. а для Никополя актуальнее вопрос чистой воды которую берут из засранного и зеленого цветущего болота под названием Днепр,сейчас уже месяц как ее не только пить но мытся в ней стремно. бабок на очистные нет т.к. красивого видосика там не снимешь. даже для такого города как Никополь с бюджетом в 1,3 млрд. гривен содержать это сооружение будет накладно,субвенции зеленые сидорасы потихоньку херят, так что через пару лет набрать воды в бассейн уже будет проблема.
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18.08.2021 21:48 Відповісти
Это типа зачем есть ложкой,если можно есть руками?
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18.08.2021 22:23 Відповісти
От нахіба тобі мозок?Хоча про що я?Який в тебе мозок?
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18.08.2021 16:55 Відповісти
Та йому ж ні басейну, ні Дніпра не треба - досить будь-якої калюжі щоб добре перднуть В Нікополі вперше з'явиться басейн, - ОДА - Цензор.НЕТ 9156
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18.08.2021 16:58 Відповісти
Этот спорткомплекс давно строят, за счет местного бюджета... Но Гундосик и тут примазался...
В Никополе строят спорткомплекс с бассейном
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18.08.2021 17:40 Відповісти
Точно также и в моём городе, как и практически везде - приезжают "организаторы приезда Гундосика", организовывают безопасность и декорации, и вывешивают эти тряпки (Большая Стройка), которые исчезают сразу после его отъезда...
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18.08.2021 18:09 Відповісти
Бабченко вроде про Прагу писал - в радиусе километра там..... ну как целый Николаев за два века, весь. да и то такими темпами, японцы уже на Плутоне жить будут походу.
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18.08.2021 16:37 Відповісти
все эти объекты инфрастуктуры должны строиться по умолчанию постоянно без шума и пиара гундосого, тем более что это всё строится за наши с вами деньги, за наши налоги, а не зеленского
при Порохе в разы больше всего строилось и никто на этом пиар не делал
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18.08.2021 16:43 Відповісти
басейн, це завжди добре, малята В Нікополі вперше з'явиться басейн, - ОДА - Цензор.НЕТ 9912
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18.08.2021 17:03 Відповісти
"Впервые появится бассейн" - поищите бассейны на маетках владных упырей, особенного у того у которого в подвале чуть-ли не Эримтаж нашли, но потом всё венули и наверное даже извинились...
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18.08.2021 17:04 Відповісти
Ну так с виду вроде норм.
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18.08.2021 17:57 Відповісти
Может нужно было сделать басейн немного побольше.
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18.08.2021 17:58 Відповісти
Дякуємо Володимиру Олександровичу Зеленському, що своїм власним коштом побудував такий прекрасний бассейн! Порохоботи, а що ваш барига зробив для України?
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18.08.2021 18:04 Відповісти
"впервые появится бассейн"

Около 9-й школы на ул. Шевченко когда-то был бассейн.
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18.08.2021 19:34 Відповісти
то была яма без крыши
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18.08.2021 22:01 Відповісти
"... в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Источник: https://censor.net/ru/p3283447

При каких делах здесь бубочка? Дал деньги на строительство или просто благословил? За наши бабки строят и нагло паирятся! В Нікополі вперше з'явиться басейн, - ОДА - Цензор.НЕТ 7384 Кстати, где отчет по расходованию нашего бабла???
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18.08.2021 19:51 Відповісти
 
 