УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9868 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Агресія Росії проти України
1 120 13
Луганщина (4420) обстріл (21149) поранення (2658) Золоте (206)

Відкрито кримінальне провадження за фактом поранення жінки під час мінометного обстрілу Золотого-4 із боку найманців РФ, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом поранення мирної мешканки внаслідок мінометного обстрілу російських окупантів (ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Відкрито кримінальне провадження за фактом поранення жінки під час мінометного обстрілу Золотого-4 із боку найманців РФ, - прокуратура 01

"За матеріалами слідства, 17 серпня близько 20:00 незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4 Сєверодонецького району Луганщини. Постраждала 48-річна місцева жителька. Її госпіталізували в лікарню з мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за фактом поранення жінки під час мінометного обстрілу Золотого-4 із боку найманців РФ, - прокуратура 02

У ході огляду місця події слідчо-оперативною групою задокументовано факти обстрілу, виявлено та вилучено частини боєприпасу, випущеного з міномета калібру 82 мм, які будуть спрямовані для проведення відповідних експертиз і долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відкрито кримінальне провадження за фактом поранення жінки під час мінометного обстрілу Золотого-4 із боку найманців РФ, - прокуратура 03

У прокуратурі зазначають, що такі дії становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції про захист жертв війни з 1949 р і ст. 25 Гаазької конвенції 1907 року, вказує на порушення законів і звичаїв війни з боку НЗФ, контрольованих Російською Федерацією.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
_Так и представляю себе: фашисты сбрасывают на Лондон бомбы и атакуют ракетами, а Англия в ответ... заводит уголовные "производства"...
показати весь коментар
18.08.2021 19:17
+1
_Это, ****, сценарий чёрной комедии в стиле абсурдизма. Разница в том что у Черчилля была цель - оборона Англии, а когда цель сдать страну - то и действия соответствуют цели.
показати весь коментар
18.08.2021 19:36
+1
Великий сыщик всю ночь не спал, раскачивался в кресле и играл на скрипке, пытаясь выстроить цепочку из улик.
«Кто же это сделал?»
Но Холмс гениален, и преступление будет раскрыто.
показати весь коментар
18.08.2021 21:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому на сьомому році війни людей не евакують ?
показати весь коментар
18.08.2021 18:58 Відповісти
Мабуть люди не хочуть. Звикли.
показати весь коментар
18.08.2021 19:17 Відповісти
мабуть держава цим не займається 7 років !
показати весь коментар
18.08.2021 19:21 Відповісти
В тому то і суть демократії - людина робить те, що вважає за необхідне, у рамках закону, а держава їй не заважає. Це вибір людини.
показати весь коментар
18.08.2021 19:25 Відповісти
коли стається природне лихо , держава не запитує хочеш чи ні а примусово евакуює ! в цьому і суть держави піклуватися про своїх громадян , забезпечити людей житло в безпечному місці ! та держава, яка не піклується про своїх громадян гінє ...
показати весь коментар
18.08.2021 20:05 Відповісти
Погоджуюсь. Але у даній ситуації трохи не природне лихо. А може вони руцкій мир чекають? Про це не подумали?
показати весь коментар
18.08.2021 20:08 Відповісти
тим більше, першими евакуювати сектантів русь-мира , бо через них гинуть наші воїни ( дід з медом , фермер де ночувала пошукова група ...) . або в кацапстан , або на зону рукавиці шити .
показати весь коментар
18.08.2021 20:17 Відповісти
+100%
показати весь коментар
18.08.2021 20:20 Відповісти
_Так и представляю себе: фашисты сбрасывают на Лондон бомбы и атакуют ракетами, а Англия в ответ... заводит уголовные "производства"...
показати весь коментар
18.08.2021 19:17 Відповісти
_Это, ****, сценарий чёрной комедии в стиле абсурдизма. Разница в том что у Черчилля была цель - оборона Англии, а когда цель сдать страну - то и действия соответствуют цели.
показати весь коментар
18.08.2021 19:36 Відповісти
+100% В яблучко
показати весь коментар
18.08.2021 20:09 Відповісти
Великий сыщик всю ночь не спал, раскачивался в кресле и играл на скрипке, пытаясь выстроить цепочку из улик.
«Кто же это сделал?»
Но Холмс гениален, и преступление будет раскрыто.
показати весь коментар
18.08.2021 21:25 Відповісти
 
 