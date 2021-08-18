Іноземці зарізали і засмажили козу у львівському парку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловіки пояснили, що спеціально купили козу в селі біля Львова, щоб зарізати її і з'їсти, але їм усе одно загрожує покарання - від штрафу в 5100 грн до 8 років за ґратами.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень патрульні 3 батальйону отримали виклик у парк Знесіння, що біля кладовища іноземці хочуть зарізати козу і повели її в зарості. За словами заявника, у них у руках були ножі", - сказано в повідомленні.
На місці правоохоронці виявили 4 чоловіків, які смажили козу на відкритому вогні.
"Чоловіки пояснили, що купили козу в селі поблизу Львова для власного споживання", - зазначили в поліції.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Чоловікам загрожує відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Їх можуть притягти за ч.3 ст. 299 Кримінального кодексу - і тоді їм загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Або за ч. 2 ст. 89 Кодексу про адміністративні порушення, і тоді покарання - штраф 5100 - 8500 грн або до 15 діб адмінарешту.
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для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин, Правила благоустрою нас.пунктів, ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні, Санітарні правила, а ще можна шити ***********. Нарубати з кожного по 10тис. штрафів і депортувати. Починають з кіз, закінчать людськими жертвоприношеннями і мінаретами. В масквабаді вже давно ріжуть овець на вулицях і з десяток офіційних мечетей.
Ней би їм слакувао !
У нас є інші проблеми ...
Как-то не пропорционально.
Я могу еще и 2 евро скинуть на покупку козы в Европе))))
Да и вообще - почему гости не придерживались традиций местного населения?
Не важливо, хто саме зробив заяву - важливо, те що було скоєно іноземцями у парку!
Не можна гостювати-жити в Україні та не виконувати норм та вимог загального суспільства!!!
Це - Аксіома.
Так має бути!
Апріорі - тікі так!
Мультікультурность нехай у Джермані та Хфарнціі буде, Ми нікого, крім мокшанськіх болот не колонізували, нам насрать! Нема чого стидатисть.
Ти - мабуть - сепар! НЕ?
І да - -ти тупа істота - ріж собі худобу, тварин - хочь в крові купайся - но, тікі у себе дома!!!!!!
Як що б я таке побачив - в*бав би шоб перекинулися, і пох хто то є!
Я сам своїм дітям все показав, коли настав час!