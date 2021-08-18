Іноземці зарізали і засмажили козу у львівському парку. ФОТО

Чоловіки пояснили, що спеціально купили козу в селі біля Львова, щоб зарізати її і з'їсти, але їм усе одно загрожує покарання - від штрафу в 5100 грн до 8 років за ґратами.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень патрульні 3 батальйону отримали виклик у парк Знесіння, що біля кладовища іноземці хочуть зарізати козу і повели її в зарості. За словами заявника, у них у руках були ножі", - сказано в повідомленні.

На місці правоохоронці виявили 4 чоловіків, які смажили козу на відкритому вогні.

"Чоловіки пояснили, що купили козу в селі поблизу Львова для власного споживання", - зазначили в поліції.

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Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Чоловікам загрожує відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Їх можуть притягти за ч.3 ст. 299 Кримінального кодексу - і тоді їм загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Або за ч. 2 ст. 89 Кодексу про адміністративні порушення, і тоді покарання - штраф 5100 - 8500 грн або до 15 діб адмінарешту.



