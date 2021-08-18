Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж
У центрі Києва відбулася перша репетиція параду військ до Дня Незалежності України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У пішій колоні - близько 5 тисяч представників підрозділів ЗСУ та Міністерства внутрішніх справ. Серед них учасники бойових дій на сході України, представники кінологічних підрозділів різних силових структур зі службовими собаками.
Хода супроводжується музичними композиціями у виконанні військового оркестру ЗСУ. Учасники маршу скандували: "Слава Україні - Героям Слава".
Також над Хрещатиком пролетіла повітряна колона в складі літаків і вертольотів Збройних Сил, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та ДП "Антонов".
Понад 300 одиниць різної військової техніки проїхали по вулиці Хрещатик і площі Майдан Незалежності в складі механізованої колони.
Репетиція тривала дві години.
Репетиції параду військ до Дня Незалежності України в Києві заплановані також на 20 і 22 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=f-Yh6NBeZ1Q
ICTV Пінчука, серпень 2018 р:
Більшість народу проти параду, краще гроші віддати військовим.
ICTV, серпень 2021 р:
Винищувачі в небі, військові в одностроях, дух піднесення! Відчуття неймовірні!
Так само на ТБ Фірташа, Ахметова, Коломойського.
Олігархізація Зеленського триває.
Особливістю ювілейного повітряного параду стане одночасна участь авіації Повітряних сил, Сухопутних військ, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП «Антонов» та держав-партнерів,
Слава Україні! Героям слава!
Роботи з освоєння виробництва лопатей на підприємстві «Мотор Січ» розпочали декілька років тому за обігові кошти підприємства.
У 2017 році підприємство придбало необхідне обладнання та розпочато його монтування з подальшим налагодженням дослідного виробництва.
Наприкінці травня вітчизняні металеві лопаті до ударного гелікоптера Мі-24 завершили випробування, після чого Наказом Міністра оборони України вони вже були прийняті на озброєння української армії.
Лопаті отримали внутрішній сертифікат відповідності технічним умовам та комплекту конструкторської документації.
Вже у червні цього року українські ударні гелікоптери Мі-24 повернулися у небо та були помічені на тренуваннях в одній з бригад армійської авіації.
Уперше ударний гелікоптер Мі-24 піднявся у небо з українськими лопатями у грудні 2020 року.
Виробничі потужності підприємства дозволяють виготовляти «Мотор-Січі» до 60 комплектів лопатей для Мі-24 щороку.
Крім того, за попередньою інформацією, запорізьке підприємство вже підписало контракти з трьома країнами на постачання українських лопатей МЛНВ-24 для бойових гелікоптерів Мі-24.https://uprom.info/news/avia/na-motor-sichi-pokazaly-proczes-vyrobnycztva-kompozytnyh-lopatej-dlya-gelikopteriv/
Тоді армія використовувалась за призначенням і відвоювувалась українська земля, зараз Вова дуже боїться що якийсь росіянин загине, "режим тиші" за якого гинуть тільки українці, є що "святкувати"?.
Из-за чьей-то безмозглости город ТРИ дня будет стоять в пробках. Ради чего???
Показуха на фото или наи...во собирателей?
Так вот. За плохим и негодным нивкуда развед.кораблём Лагуна в Кузню обратился командующий ВМС с просьбой дать его для на параде покатацца .
Еще три катера Кузни будут задействованы на параде и это предельно невразумительная *****: с одной стороны Вова ставит предприятие на межу банкротства, с другой стороны - вы кораблики показываете? Красивое…Дайти!
А да. В рамках, значицца, борьбы с совком, в этом году Верховный тамада отменил объезд парадных расчетов перед проведением парада.
Не будет теперь вот этого исконно-совкового «Слава Україні!» перед строем и ответа солдат: «Героям слава!». Может неловко нашему генералиссимусу это говорить более необходимого минимума в ноль раз?
Хотя что может быть вообще более неловкое, чем четырежды уклонист, принимающий сцк парад до Дня Незалежності...
И зачем-то за 18 млн грн купили три бронированных кабриолета…Зачем?
Таня Адамс
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1104015.0
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=f-Yh6NBeZ1Q