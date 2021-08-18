Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли". ФОТО

Іван Салевич створив інсталяцію з фігурами людей у вишиванках і з російським триколором в очах, які стоять на колінах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Cуспільне".

Інсталяція "Хохли" повинна була стати частиною виставки до Дня Незалежності в галереї "Вернісаж". Директор галереї Ігор Сорокоумов поскаржився на виставку в СБУ. У коментарі журналістам він сказав, що виставку можуть сприймати двояко, а потім її варто "поставити на гальма".

Салевич провів на допиті в СБУ понад 2 години. В результаті від нього зажадали, щоб роботу супроводжував текст, що пояснює її зміст.

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Виставка в центрі культури "Вернісаж" пройде з 18 серпня до 10 вересня.