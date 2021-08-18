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Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Іван Салевич створив інсталяцію з фігурами людей у вишиванках і з російським триколором в очах, які стоять на колінах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Cуспільне".

Інсталяція "Хохли" повинна була стати частиною виставки до Дня Незалежності в галереї "Вернісаж". Директор галереї Ігор Сорокоумов поскаржився на виставку в СБУ. У коментарі журналістам він сказав, що виставку можуть сприймати двояко, а потім її варто "поставити на гальма".

Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію Хохли 01Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію Хохли 02

Салевич провів на допиті в СБУ понад 2 години. В результаті від нього зажадали, щоб роботу супроводжував текст, що пояснює її зміст.

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Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію Хохли 03

Виставка в центрі культури "Вернісаж" пройде з 18 серпня до 10 вересня.
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Топ коментарі
+113
так це ж він фракцію СН напівшишечки інсталював
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18.08.2021 21:42
+79
А ОПЗЖ на полную шишку
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18.08.2021 21:45
+58
як СБУ підкинуло !
а провокаційна "Назад у СССР" на Алеї Героїв їх не бентежила
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18.08.2021 21:58
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патріотичність не тотожна доносу. правильно зробив, я тоже не приймаю таку примітивну інсталяцію.
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19.08.2021 13:17 Відповісти
похоже.
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18.08.2021 23:40 Відповісти
Нормальна інсталяція, якщо комусь потрібне пояснення не бачу проблеми його залишити.
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18.08.2021 23:42 Відповісти
Правда - очі колить ?
Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли" - Цензор.НЕТ 3993

Інакше - до чого ці санакції ?
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18.08.2021 23:50 Відповісти
Прекрасная инсталляция..кому чего непонятно?
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19.08.2021 00:20 Відповісти
Хохлам
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19.08.2021 00:43 Відповісти
- Доктор, я постоянно думаю «Чё там у хохлов?» - Откуда вы родом? - Из России. - Тогда я не вижу здесь патологии.
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19.08.2021 00:35 Відповісти
... скажите, люди добрые, есть ли шанс у Зеленского отобрать у России местность под названием Хохлома? Спасибо.
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19.08.2021 06:33 Відповісти
¡Треба хохлів та малоросів в їхнє лайно тикати - корисно для просвітлення!
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19.08.2021 07:05 Відповісти
это он изобразил членов партии и их избирателей с опжз
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19.08.2021 07:46 Відповісти
Бакланы Баканова - молодца! Бдительно запеленговали, отважно ущучили и решительно выцепили коварного вражину. Более двух часов (!) морочили вражине яйцы - будет знать гад. Бесстрашным бакланам Баканова - респект и уважуха!
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19.08.2021 08:05 Відповісти
бакланы они и есть бакланы
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19.08.2021 13:05 Відповісти
Другою назвою інсталяції могла би бути - "Форма та Зміст".
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19.08.2021 08:18 Відповісти
Правильна ідея. Повністю відображає населення.
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19.08.2021 08:21 Відповісти
Подивіться навкруги- манкурт різновид (спосіб) людського життя дуже яскраво у БуремниЙ
полустанок
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19.08.2021 08:35 Відповісти
Пояснення до "витвору мистецтва" необхідне: завтра зливний бачок чурбанка скабєєва буде на всю Підорасію і вату в Україні бризкати отрутою і по-своєму виставляти ці фігури
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19.08.2021 10:41 Відповісти
Чудова інсталяція.
Якраз про самих фсбушників.
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19.08.2021 10:43 Відповісти
гарна робота.. і плідна ідея..
чекаємо ватні штани з вишиванкою,
або лапті + вишиванка + кокошник
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19.08.2021 10:44 Відповісти
Чудова ідея! Бо прихованих кацапів
в Україні вистачає. Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли" - Цензор.НЕТ 3778
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19.08.2021 11:57 Відповісти
73 % , які вважали, що то Порошенко війну розпочав і не дає її завершити.
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19.08.2021 13:36 Відповісти
То що говорять,не хочу вживати матерне слово,оці 73% переспівують
всі без виключення українські TV-канали. Збирають на свої посіделки
всіляку політичну шантрапу, заради щоб зайвий раз когось обляпати
своїм смердючим брудом. І піпл все це хаває, бо в нього начисто відбита
здатність мислення. І що ми маємо в результаті? Майже кожен день гине
український воїн,проблеми з економікою,та і в міжнародньому плані нам теж мало що світить.
Зеленського я особисто не хочу називати президентом з того моменту,
коли взнав як три дні стікав кров'ю на полі боя наш воїн.І він не дав наказу
забрати його любою ціною! Давно пора розпочати відстріл кацапських
снайперів!
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20.08.2021 14:11 Відповісти
Хорошая и жизненная инсталляция. Такое надо ставить на вокзале перед поездом Киев-Масква. СБУшники возбудились, т.к. видимо себя узнали?
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19.08.2021 10:51 Відповісти
Це незрівняно гучніша й абсолютно у темі продовжена подія про вовину "автоматгазводаностальджі"перед очима загиблих героїв ...
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19.08.2021 12:07 Відповісти
Всё правильно!
И директор галереи прав, чтоб застраховаться от обвинений,
И автор инсталляции прав - ваты дохренища,
И скандал хорош - привлекает внимание к работе и высиавке!
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19.08.2021 11:02 Відповісти
Ооооо , *** !!! Здравствуй бацька , здравствуй рашка и усатый рябой урод... То есть - зелю за вагнергейт - нет. А художника за картинку - да. Надо было в пояснении написать "На картине изображены зеля и ермак которые так и смотрят какие ещё тайны УКраины сдать врагам" Или "На картине изображена очередь желающих заглянуть в глаза х**лу во главе с зелей" ...Впрочем "Парадный портрет ОПЗЖ" или "СБУ выполняет поручения КГБ бацьки" тоже подошло бы. А ваши версии объяснительной.
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19.08.2021 11:20 Відповісти
"Вернисаж". Директор галереи Игорь Сорокоумов настучал в СБУ
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19.08.2021 11:26 Відповісти
узнал себя среди изображенных
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19.08.2021 11:50 Відповісти
АААА яка подвійна дилема для СБУ - підтвердити й себе у цій інсталяції чи спроостувати свою ватність ... мені іноді здається , що зелені самі собі готують рецепти для нових закшкварів- подивимось ЧИЄ В УКРАЇНІ СБУ!
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19.08.2021 11:56 Відповісти
ЦЮ ІНСТАЛЯЦІЮ ПОСТАВИТИ БІЛЯ ОБІСЦЯНОГО ПІВНЯ!
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19.08.2021 12:11 Відповісти
а ще краще зробити з її копією тисячу плакатів з відповідням текстом для ходи ветеранів - наприклад -"МИ ЗАХИЩАЛДИ ЖИТТЯ Й ЦИХ УКРАЇНЦІВ"
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19.08.2021 12:14 Відповісти
Совковые инсталяции в стране где уже который год идет типа декомунизация их я так понял не заинтересовала?
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19.08.2021 12:37 Відповісти
Це, нажаль, правдива інсталяція. Може тому СБУ і занепокоїлась. Провокації на Інститутській, які призводять до сутичок їх не бентежать.
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19.08.2021 13:03 Відповісти
виборцi шмарклi та ЗаЖопп, ментальнi хАхли...гарна iсталяцiя...
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19.08.2021 13:33 Відповісти
Так і є. Ніби українець по паспорту, але у голові вата.
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19.08.2021 13:36 Відповісти
Смысл понятен без всяких пояснений,хотя если требуют,можно подписать "Зебилы"
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19.08.2021 13:38 Відповісти
Оккупация Киева,95кварталом(1995г.)
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19.08.2021 14:53 Відповісти
Там у одного в одному оці український прапор, в іншому триколор
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19.08.2021 15:16 Відповісти
А еще -- все они на коленях...
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19.08.2021 15:59 Відповісти
у кого-то в глазах рузький мир Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли" - Цензор.НЕТ 3067
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19.08.2021 15:19 Відповісти
в москальської свінособаки "сорокоумов" першої підгоріло, відразу побігла бакланову жалітися...
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19.08.2021 16:12 Відповісти
Значить хороша виставка, якщо в СБУ викликають. Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли" - Цензор.НЕТ 1649
Наступна має бути "ЗеХохли"
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19.08.2021 16:46 Відповісти
висновок : салевич- платний кацапський провокатор .
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19.08.2021 17:06 Відповісти
Слишком сложный посыл для насИления, большая часть которого состоит из зебилов, ********** и порохососов...
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19.08.2021 17:55 Відповісти
ГАРНА КОМПОЗИЦІЯ.
Автору респект, бо малороси - адепти ОПЗЖ і іншої кремляндії вже навіть не ховаються Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли" - Цензор.НЕТ 1901
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19.08.2021 20:11 Відповісти
а таки стоять на колінах !
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08.09.2021 18:16 Відповісти
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