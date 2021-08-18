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Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Іван Салевич створив інсталяцію з фігурами людей у вишиванках і з російським триколором в очах, які стоять на колінах.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Cуспільне".
Інсталяція "Хохли" повинна була стати частиною виставки до Дня Незалежності в галереї "Вернісаж". Директор галереї Ігор Сорокоумов поскаржився на виставку в СБУ. У коментарі журналістам він сказав, що виставку можуть сприймати двояко, а потім її варто "поставити на гальма".
Салевич провів на допиті в СБУ понад 2 години. В результаті від нього зажадали, щоб роботу супроводжував текст, що пояснює її зміст.
Виставка в центрі культури "Вернісаж" пройде з 18 серпня до 10 вересня.
Топ коментарі
+113 саша паламарчук
показати весь коментар18.08.2021 21:42
+79 Сергей Заднепровский
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+58 Алекс Мышкевич
показати весь коментар18.08.2021 21:58
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Будь ласка, зачекайте...
Інакше - до чого ці санакції ?
полустанок
Якраз про самих фсбушників.
чекаємо ватні штани з вишиванкою,
або лапті + вишиванка + кокошник
в Україні вистачає.
всі без виключення українські TV-канали. Збирають на свої посіделки
всіляку політичну шантрапу, заради щоб зайвий раз когось обляпати
своїм смердючим брудом. І піпл все це хаває, бо в нього начисто відбита
здатність мислення. І що ми маємо в результаті? Майже кожен день гине
український воїн,проблеми з економікою,та і в міжнародньому плані нам теж мало що світить.
Зеленського я особисто не хочу називати президентом з того моменту,
коли взнав як три дні стікав кров'ю на полі боя наш воїн.І він не дав наказу
забрати його любою ціною! Давно пора розпочати відстріл кацапських
снайперів!
И директор галереи прав, чтоб застраховаться от обвинений,
И автор инсталляции прав - ваты дохренища,
И скандал хорош - привлекает внимание к работе и высиавке!
Наступна має бути "ЗеХохли"
Автору респект, бо малороси - адепти ОПЗЖ і іншої кремляндії вже навіть не ховаються