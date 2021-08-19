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Тіло зниклої 16-річної дівчини виявили на дні закинутого колодязя під Кропивницьким, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Бобринці Кіровоградської області завершилися пошуки 16-річної Вікторії Макаренко, яка пішла з дому і не повернулася. Її тіло знайшли в покинутому колодязі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

"16 серпня до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини, яка в ніч на 15 серпня пішла із дому та до теперішнього часу не повернулася.

На пошуки зниклої щоденно було задіяно понад 60 осіб із числа особового складу територіального підрозділу поліції, співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення "Святослав", кінологів та представників громадськості.

18 серпня в результаті пошукових заходів тіло розшукуваної неповнолітньої особи з тілесними ушкодженнями було виявлено в закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала", - йдеться в повідомленні.

Тіло зниклої 16-річної дівчини виявили на дні закинутого колодязя під Кропивницьким, - поліція 01
Фото: Dozor

Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

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На місці пригоди працюють: слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції області, слідства і оперативних служб апарату управління, кінологи та експерти.

Поліцейські проводять усі необхідні слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події та осіб, причетних до вчинення злочину.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
не в колодцах дело, а в маньяках, спрятать тело можно где угодно...
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19.08.2021 09:15
+22
сочувствие родителям
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19.08.2021 09:16
+20
Вікторія Макаренко 2005 року народження зникла вночі з 14 на 15 серпня. О 23 годині вечора 14 серпня неповнолітня прийшла додому і сказала батькам, що лягає спати. О другій годині ночі батьки побачили, що доньки немає вдома...

Хлопца ее нужно допрашивать по-ходу
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19.08.2021 09:35
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Страшно даже представить,что она пережила и что переживают родители...Да сколько же этих заброшенных колодцев?Что ни пропажа ребенка и "нашли в заброшенном колодце".Засыпать или консервировать их ума не хватает?
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19.08.2021 09:11 Відповісти
не в колодцах дело, а в маньяках, спрятать тело можно где угодно...
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19.08.2021 09:15 Відповісти
почему маньяк сразу... обычный гоп стоп, обычный парень, толкнул упала и умерла с высоты собственного роста, или ДТП..да мало ли...причин чтобы покинуть этот мир по умыслу иного или по неосторожности или беспечности или трусости..??? увы увы .....
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19.08.2021 09:30 Відповісти
Вікторія Макаренко 2005 року народження зникла вночі з 14 на 15 серпня. О 23 годині вечора 14 серпня неповнолітня прийшла додому і сказала батькам, що лягає спати. О другій годині ночі батьки побачили, що доньки немає вдома...

Хлопца ее нужно допрашивать по-ходу
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19.08.2021 09:35 Відповісти
Та то-само собой.Просто халатность и пофигизм тут тесно сплетены.Совсем недавно отец и сын погибли в "заброшенном колодце".Без всяких маньяков.Кстати,маньяки тела жертв не прячут
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19.08.2021 09:32 Відповісти
Эк тебя колодцы допекли. Ты наверное и не догадываешься бедолашный , что в наших селах еще не у всех есть собственные скважины. Приходится пользоваться колодцами. Там же как у тебя в городе водопровода нет. Это же село.
Может тогда по такому принципу и в городе канализационные люки замуровать? А заодно и двери подвалов и чердаков? Люки теплосетей? Там так же бывает не приятные вещи происходят.
Включай свой мозг , и не пиши ерунды.
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19.08.2021 10:52 Відповісти
Вот,где берутся такие уникумы,типа тебя?ЗАБРОШЕННЫЕ колодцы,недоумок.НИМИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ,чучело.В 99% случаев они превращены в помойные ямы таким быдлом,как ты
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19.08.2021 12:18 Відповісти
Тааакс. Ответим ублюдку Лексу.
В отличие от такого быдла как ты ,я пользуюсь колодцем . Не часто ,но пользуюсь. В отличие от такого говна как ты , я всегда помню хорошую поговорку "не плюй в колодец ..."
Только в заброшенном селе ,где нет людей , может быть заброшенный колодец. А если село живое, и там есть колодец которым пусть редко , но кто то пользуется (какой нибудь прохожий например , или когда мотор в скважине полетел , или когда в селе свет отключили, и скважина не работает) , это не значит , что он заброшен.
И последнее. Только такие уроды как ты превращают из колодцев помойные ямы. Предлагаю. Замуровать тебе в квартире очко для пущего понимания.
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19.08.2021 14:20 Відповісти
Это в голове у тебя помойная яма.Объясняю для упоротых.Колодцы могут пересыхать.Не слышало?Лет 15 назад в одном селе на всей улице вода в колодцах стала желто-зеленого цвета.Ждали,что само собой пройдет,потом чистили,но ничкго не помогло.Через год их законсервировали.ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ,а не оставили просто так.Понимаешь о чем я,тупорылое?
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20.08.2021 07:38 Відповісти
Обьяснил. Нахамил. Прочистил свое очко. Жизнь удалась. Правда Лекс?😀
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20.08.2021 08:21 Відповісти
Не,ну ты интересный парень)Ты еще о хамстве пишешь?А на что ты рассчитывал?Что ты будешь хамить,а тебе не ответят?Реальное быдло)
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20.08.2021 09:56 Відповісти
Полегчало? Продолжай тужиться петушок.😀
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20.08.2021 11:40 Відповісти
Что у тебя все про жопы?Тяжелые воспоминания о душевной травме детства или ты из "этих"?...Ну,ты понял)
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20.08.2021 12:34 Відповісти
Петушок буквы читать разучился? Учи буквы пеця.😀
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20.08.2021 13:07 Відповісти
Буквы не читают,недоумок)Наверное,вода у тебя в колодце пагубно влияет на и без того убогий мозг))Так,чего такое внимание к жопам с твоей стороны?Рассказывай-не стесняйся Тіло зниклої 16-річної дівчини виявили на дні закинутого колодязя під Кропивницьким, - поліція - Цензор.НЕТ 8059
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20.08.2021 13:46 Відповісти
А пукан у петушка подгорает знатно. Кукарекает так, что пена из клюва идет.😀
Учись буквы читать петушок. Хотя? У петушка лучше получаются другие навыки.😀
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20.08.2021 13:52 Відповісти
Подгорает?)Не льсти себе))С чего ты взял,что вонь тупого колхозника,да еще и помешанного на жопах, производит на меня впечатление? Тіло зниклої 16-річної дівчини виявили на дні закинутого колодязя під Кропивницьким, - поліція - Цензор.НЕТ 7790
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20.08.2021 14:32 Відповісти
Петушок, у тебя галлюцинации. Где ты увидел , что я писал про ЖОПЫ? Очко и жопа , это разные вещи.😀
Ну да ладно ,что бы тебя успокомть , я наверное с тобой "соглашусь". Во всех убийствах, совершенных маньяками и преступниками всех мастей , "виноваты" колодцы( в том числе и заброшенные) , заброшенные хаты , даже деревни и города есть заброшенные. Так вот они так же в этом "виноваты". Продолжим. В городе , членом или очком, которого ты являешься, есть много заброшенных полуразрушенных зданий, ям, люков, канализаций. Они так же в этом виноваты. В штатах , есть город призрак, полузаброшенный город Детройт. И он во всем "виновен". Так ,что успокойся петушок, ты во всем "прав". Стоит только замуровать все эти заброшенные дела , а не только колодцы, к которым ты не равнодушен, по видимому с детства, и твоя жизнь наладится. Не будет маньяков, убийц , да и вааще всей преступности наступит полный кирдык.
Все. Доволен? Чего только не скажешь для "любимого" петушка. Хотя нет, ошибся. Петушары.😀
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20.08.2021 15:11 Відповісти
Не,ну жопы прям твое кредо)))Даже фамилия подходящая)))Сделай еще лучше:Глазков-Шоколадный)
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20.08.2021 15:16 Відповісти
У тебя температура. Бредишь. Где ты увидел от меня слово жопа?
Петушок буквы читать разучился.😀
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20.08.2021 15:27 Відповісти
Та ты же помешан на гомосятине)Наверное,девок в дерёвне не осталось?Или ты идейный гомодрил? Тіло зниклої 16-річної дівчини виявили на дні закинутого колодязя під Кропивницьким, - поліція - Цензор.НЕТ 7987Еще раз:буквы не читают.Надо было учиться,а не прогуливать:и жопа бы целая была,и ума бы набрался)
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20.08.2021 15:32 Відповісти
Канечна петушок, буквы не читают, их клюют. Любой первоклашка, взявший в руки букварь , это "подтвердит". А учитель первого класса , показывая в первый раз учебник детям, говорит:"сейчас начнем клевать буквы. Заметь. Не читать, а клевать.Первая буква аааа. Клюнем ее. Вторая буква ..." Ну и так далее.Сразу видно, что наш петушок вумный аааж по самые нехочу.😀
Тему то разговора хоть не забыл, петушок? Человека убили. А ты все про гомосятину, колодцы разные , и остальную чепуху талдычишь. Теперь вот колхозники-селяне тебе не такие. А девчонка ведь в селе жила. Там ее маньяк и жизни лишил. Дааа, петушок. Видно жизнь тебя последнего ума-разуму лишила. Бывает.
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20.08.2021 16:04 Відповісти
Селяне такие.Просто ты особенный:тупое и подорваное на гомосятине)По буквам и их чтению:БУКВЫ НЕ ЧИТАЮТ,тупорылое)Из букв составляют слова,которые,соответственно,читают.Так что-клюй там ото,чучело)
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20.08.2021 18:13 Відповісти
"Селяне такие". Умно в кавычках.😀 Что оно хотело этим сказать??? А как прочесть вот такой перл "тупое и подорванное"?😀 Букву "и" в качестве союза не читаешь?😀 Идиот.
А буква "Я", которая является и словом? Предлоги, союзы, состоящие из одной буквы,это что? Вот кто идиот особо одаренный так это ты петушок.
Еще раз посоветую тебе замуровать свое очко, унитаз тоесть, что бы прочуствовать как сельским людям жить без колодцев. А ты что подумал? Про ту часть своего организма , через который ты окружающую среду гадишь? Ну ты полный дебил.
Еще замуруй все заброшенные здания в своем гадюшнике, где живешь, вместе с унитазами, водопроводами,ямами теплосетей, чердаками и канализациями. Может тогда тебя попустит. Маньяков не станет , и ни кто больше не погибнет.
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20.08.2021 19:08 Відповісти
Ты отличаешь часть речи от буквы,идиот?Найди хоть где-то словосочетание "прочитать букву" Тіло зниклої 16-річної дівчини виявили на дні закинутого колодязя під Кропивницьким, - поліція - Цензор.НЕТ 6267Давненько я таких недоумков не встречал)Ты хоть осознаешь,какой бред несешь?
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20.08.2021 21:32 Відповісти
И...???😂
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21.08.2021 06:55 Відповісти
"Учимся читать буквы с Машей. Лучший способ обучения чтению!"

https://www.youtube.com/watch?v=c4n4T3fP2kc&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E

Надеюсь теперь ты понял за кого тебя держат. Тіло зниклої 16-річної дівчини виявили на дні закинутого колодязя під Кропивницьким, - поліція - Цензор.НЕТ 6941
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21.08.2021 08:43 Відповісти
Ты из интернета мне видосик кинул?Из УЧЕБНИКА цитату,недоколыханное)И ,заодно,прочитай буквы "Ь" и "Ъ"
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21.08.2021 09:20 Відповісти
И...???😀
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21.08.2021 13:16 Відповісти
Что "и",глазик ты шоколадный?Где выдержки из учебника ?А по видосикам у нас уже есть один спец-не забирай его хлеб)
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21.08.2021 15:41 Відповісти
И...???😀
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21.08.2021 16:16 Відповісти
Букву "Я" не читаешь? Тогда тебя нет, или ты "оно".😀
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20.08.2021 19:17 Відповісти
Двери в подвалы и на чердаки должны быть под замком, а ключи храниться у председателя ОСББ или других жильцов дома, дабы туда не лез кто попало Тіло зниклої 16-річної дівчини виявили на дні закинутого колодязя під Кропивницьким, - поліція - Цензор.НЕТ 2943
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19.08.2021 14:06 Відповісти
сочувствие родителям
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19.08.2021 09:16 Відповісти
Взагалі-то не в Бобринці знайшли, а в Кетрисанівці. Це 16 км південніше. Кого Ви там у коррики набираєте?
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19.08.2021 09:20 Відповісти
Біда...
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19.08.2021 09:34 Відповісти
..а рехВормована полиция и их подельники суды только фиксируют и встановлюют факты смертей и, уже в судах процессуируют.. "большая польза" украинцам от такого правоохоронства..
сцарица Зеля, конечно, ещё больше подняла планку правового беспредела..
понавыбирали жлобов-криворосов, жри-те..
девочку жаль.. ещё одна жертва бесполезной, ненасытной системы расцевшего буйным зелёным цветом сватовства-кумовства-хабарныцтва-тупости..
или дать Найвэлычнишой ещё второй срок шутовского преп.здунства?.. оно ещё научиться на живых людях..?
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19.08.2021 10:20 Відповісти
Если бы не было преступлений .не нужны были бы Полиция,прокуратура суд.А пока это-утопия,они крайне необходимы.Общество не должно быть равнодушно к асоциальному поведению.начиная с пеленок.
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19.08.2021 10:30 Відповісти
Соболезнования родным и близким.
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19.08.2021 10:32 Відповісти
Несчастья для родителей! Изнасиловали и убили очевидно!
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19.08.2021 10:50 Відповісти
различные заброшенные земли, заброшенные строения, заброшенные частные дома, заброшенные поля, в том числе заброшенные колодцы нужно раздавать желающим ими заниматься бесплатно под обязательства навести там порядок.
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19.08.2021 10:50 Відповісти
 
 