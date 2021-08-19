Тіло зниклої 16-річної дівчини виявили на дні закинутого колодязя під Кропивницьким, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Бобринці Кіровоградської області завершилися пошуки 16-річної Вікторії Макаренко, яка пішла з дому і не повернулася. Її тіло знайшли в покинутому колодязі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.
"16 серпня до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини, яка в ніч на 15 серпня пішла із дому та до теперішнього часу не повернулася.
На пошуки зниклої щоденно було задіяно понад 60 осіб із числа особового складу територіального підрозділу поліції, співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення "Святослав", кінологів та представників громадськості.
18 серпня в результаті пошукових заходів тіло розшукуваної неповнолітньої особи з тілесними ушкодженнями було виявлено в закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала", - йдеться в повідомленні.
Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.
На місці пригоди працюють: слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції області, слідства і оперативних служб апарату управління, кінологи та експерти.
Поліцейські проводять усі необхідні слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події та осіб, причетних до вчинення злочину.
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Хлопца ее нужно допрашивать по-ходу
Может тогда по такому принципу и в городе канализационные люки замуровать? А заодно и двери подвалов и чердаков? Люки теплосетей? Там так же бывает не приятные вещи происходят.
Включай свой мозг , и не пиши ерунды.
В отличие от такого быдла как ты ,я пользуюсь колодцем . Не часто ,но пользуюсь. В отличие от такого говна как ты , я всегда помню хорошую поговорку "не плюй в колодец ..."
Только в заброшенном селе ,где нет людей , может быть заброшенный колодец. А если село живое, и там есть колодец которым пусть редко , но кто то пользуется (какой нибудь прохожий например , или когда мотор в скважине полетел , или когда в селе свет отключили, и скважина не работает) , это не значит , что он заброшен.
И последнее. Только такие уроды как ты превращают из колодцев помойные ямы. Предлагаю. Замуровать тебе в квартире очко для пущего понимания.
Учись буквы читать петушок. Хотя? У петушка лучше получаются другие навыки.😀
Ну да ладно ,что бы тебя успокомть , я наверное с тобой "соглашусь". Во всех убийствах, совершенных маньяками и преступниками всех мастей , "виноваты" колодцы( в том числе и заброшенные) , заброшенные хаты , даже деревни и города есть заброшенные. Так вот они так же в этом "виноваты". Продолжим. В городе , членом или очком, которого ты являешься, есть много заброшенных полуразрушенных зданий, ям, люков, канализаций. Они так же в этом виноваты. В штатах , есть город призрак, полузаброшенный город Детройт. И он во всем "виновен". Так ,что успокойся петушок, ты во всем "прав". Стоит только замуровать все эти заброшенные дела , а не только колодцы, к которым ты не равнодушен, по видимому с детства, и твоя жизнь наладится. Не будет маньяков, убийц , да и вааще всей преступности наступит полный кирдык.
Все. Доволен? Чего только не скажешь для "любимого" петушка. Хотя нет, ошибся. Петушары.😀
Петушок буквы читать разучился.😀
Тему то разговора хоть не забыл, петушок? Человека убили. А ты все про гомосятину, колодцы разные , и остальную чепуху талдычишь. Теперь вот колхозники-селяне тебе не такие. А девчонка ведь в селе жила. Там ее маньяк и жизни лишил. Дааа, петушок. Видно жизнь тебя последнего ума-разуму лишила. Бывает.
А буква "Я", которая является и словом? Предлоги, союзы, состоящие из одной буквы,это что? Вот кто идиот особо одаренный так это ты петушок.
Еще раз посоветую тебе замуровать свое очко, унитаз тоесть, что бы прочуствовать как сельским людям жить без колодцев. А ты что подумал? Про ту часть своего организма , через который ты окружающую среду гадишь? Ну ты полный дебил.
Еще замуруй все заброшенные здания в своем гадюшнике, где живешь, вместе с унитазами, водопроводами,ямами теплосетей, чердаками и канализациями. Может тогда тебя попустит. Маньяков не станет , и ни кто больше не погибнет.
https://www.youtube.com/watch?v=c4n4T3fP2kc&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E
Надеюсь теперь ты понял за кого тебя держат.
сцарица Зеля, конечно, ещё больше подняла планку правового беспредела..
понавыбирали жлобов-криворосов, жри-те..
девочку жаль.. ещё одна жертва бесполезной, ненасытной системы расцевшего буйным зелёным цветом сватовства-кумовства-хабарныцтва-тупости..
или дать Найвэлычнишой ещё второй срок шутовского преп.здунства?.. оно ещё научиться на живых людях..?