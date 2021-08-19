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На Донбасі до кінця серпня відремонтують 23,4 км доріг в обхід окупованих територій, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Донбасі до кінця серпня планується відремонтувати 23,4 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут, яка з'єднує Донецьку та Луганську області в обхід окупованих територій.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, передає Цензор.НЕТ.

На Донбасі до кінця серпня відремонтують 23,4 км доріг в обхід окупованих територій, - Укравтодор 01

Відновлення дороги триває за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

На Донбасі до кінця серпня відремонтують 23,4 км доріг в обхід окупованих територій, - Укравтодор 02

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Наразі підрядник влаштовує фінішний шар покриття з ЩМА, ремонтує водопропускні труби та влаштовує з'їзди.

На Донбасі до кінця серпня відремонтують 23,4 км доріг в обхід окупованих територій, - Укравтодор 03

"До кінця серпня роботи по основному проїзду будуть завершені — на всій протяжності ділянки буде влаштовано фінішний шар асфальтобетону. Ще на одній ділянці км 165+200 — км 178+520 наразі проводимо такі роботи: влаштування шару органо-мінеральної суміші, влаштування нижнього шару асфальтобетону, розчищення русла річки у рамках капітального ремонту мосту", - йдеться у повідомленні.

Загалом на Донеччині цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується відновити 165 км доріг державного значення.

На Донбасі до кінця серпня відремонтують 23,4 км доріг в обхід окупованих територій, - Укравтодор 04

Нагадуємо, нещодавно перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани у 2021 році відновити 4500 км доріг державного та 2000 км місцевого значення.

Автор: Наталя Джума
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Нужно не только дороги,но и воду ,электроэнергию и газ вести вокруг захваченных скрепными гитлеровцами территорий вести.
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19.08.2021 10:37 Відповісти
Каком - таком Донбассе? Лично я живу в Донецкой области Украины.
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19.08.2021 12:13 Відповісти
 
 