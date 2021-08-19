Сьогодні в районі ООС загинув воїн 24-ї ОМБр львів'янин Василь Островський, - Козицький. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Сьогодні, 19 серпня в районі проведення ООС від кулі снайпера загинув львів'янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Василь Островський.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук голова Львівської ОДА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
У героя залишився малолітній син.
"Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він умів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою. Щиро співчуваю рідним і та близьким. Смерть кожного українського воїна - велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України", - зазначив Козицький.
За даними кореспондента Цензор.НЕТ, Василь Степанович Островський 1980 року народження, уродженець села Сороки-Львівські Львівського району. Загинув воїн у районі Новоолександрівки Попаснянського району Луганської області.
Будь ласка, зачекайте...
... і знову, як завжди... швидка та миттєва реакція (вже не знаю, як його назвати?), ну той, що має бути президентом.
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя Нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
що був родини майбуттям,
що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче!
Плач серце крає щохвилини,
що над померлим ворон кряче,
що плаче рідна Україна,
що вже ніколи той синочок
свого життя не буде мати,
що не посадить він садочок
й ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!
А ребята гибнут....
Мрази, прост мрази.
"Не стрелять " ?