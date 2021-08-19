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Сьогодні в районі ООС загинув воїн 24-ї ОМБр львів'янин Василь Островський, - Козицький. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 19 серпня в районі проведення ООС від кулі снайпера загинув львів'янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Василь Островський.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук голова Львівської ОДА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

У героя залишився малолітній син.

"Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він умів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою. Щиро співчуваю рідним і та близьким. Смерть кожного українського воїна - велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України", - зазначив Козицький.

Сьогодні в районі ООС загинув воїн 24-ї ОМБр львівянин Василь Островський, - Козицький 01

Сьогодні в районі ООС загинув воїн 24-ї ОМБр львівянин Василь Островський, - Козицький 02

За даними кореспондента Цензор.НЕТ, Василь Степанович Островський 1980 року народження, уродженець села Сороки-Львівські Львівського району. Загинув воїн у районі Новоолександрівки Попаснянського району Луганської області.

Також читайте: Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС

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Топ коментарі
+32
Сегодня в районе ООС погиб воин 24-й ОМБр львовянин Василий Островский,- Козицкий - Цензор.НЕТ 9187
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19.08.2021 12:58
+24
Царстве Небісне Воїну
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19.08.2021 13:02
+18
Аби не даремно. Аби какая разніца не зробила ці страшні жертви даремними.
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19.08.2021 13:34
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Сегодня в районе ООС погиб воин 24-й ОМБр львовянин Василий Островский,- Козицкий - Цензор.НЕТ 9187
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19.08.2021 12:58 Відповісти
Царстве Небісне Воїну
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19.08.2021 13:02 Відповісти
Дорого обходится Украине независимость. Вечная память воину. Герої не вмирають!
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19.08.2021 13:18 Відповісти
Аби не даремно. Аби какая разніца не зробила ці страшні жертви даремними.
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19.08.2021 13:34 Відповісти
Слава Герою! Вічна память йому! Співчуття та вдячність РОДИНІ за сина!
... і знову, як завжди... швидка та миттєва реакція (вже не знаю, як його назвати?), ну той, що має бути президентом.
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19.08.2021 13:45 Відповісти
Царсто небесне воіну...Оце гелікоптер прямо над хатою в Лисичанську пролетів в сторону Кримського по обіді...так і подумав що щось трапилось....Горе в родині...R.I.P.
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19.08.2021 13:48 Відповісти
Ти чуєш?! Плаче. Чую, друже!
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя Нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
що був родини майбуттям,
що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче!
Плач серце крає щохвилини,
що над померлим ворон кряче,
що плаче рідна Україна,
що вже ніколи той синочок
свого життя не буде мати,
що не посадить він садочок
й ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!
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19.08.2021 13:52 Відповісти
а у нас в ответ непригодные снайперские системы, закупленные каким-то очередным ворьем в МО, чтоб они там сдохли от своей жадности...
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19.08.2021 14:11 Відповісти
так ведь сообщают что нет нарушения перемирия и ни кто не стреляет!
А ребята гибнут....
Мрази, прост мрази.
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19.08.2021 14:17 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

Сьогодні в районі ООС загинув воїн 24-ї ОМБр львів'янин Василь Островський, - Козицький - Цензор.НЕТ 1048
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19.08.2021 14:21 Відповісти
Царство небесне і вічна пам'ять Герою. Хіба можна вже витримати цей біль і сльози батьків, матерів, дружин, дітей... Вже сім років Україна втрачає своїх дітей... і ні кінця, ні краю...
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19.08.2021 15:20 Відповісти
Докеля таке може продовжуватися ?
"Не стрелять " ?
Сьогодні в районі ООС загинув воїн 24-ї ОМБр львів'янин Василь Островський, - Козицький - Цензор.НЕТ 4775
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19.08.2021 17:11 Відповісти
Доки 95й квартал на нуль не вiдправлять, усим кодлом!!!
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19.08.2021 17:41 Відповісти
 
 