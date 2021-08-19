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СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Кіберфахівці СБУ викрили новий осередок інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України. У Луцьку нейтралізовано потужну ботоферму, яку фінансували представники РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни. Серед іншого, агітували за створення так званих "Малоросії" та "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії"", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що для приховування протиправної діяльності вони використовували спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв’язку. "Техніку" розмістили за шістьма підпільними адресами.

Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.

Встановлено, що один з організаторів ботоферми - мешканець обласного центру.

Для розповсюдження в інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

Під час обшуків за адресами розташування "осередку" правоохоронці виявили:

  • GSM-шлюзи,
  • комп’ютерне обладнання,
  • банківські картки,
  • понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку,
  • фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття і блокування інформаційно-підривної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї Малоросії і Новоросії та фінансувалася РФ 01
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї Малоросії і Новоросії та фінансувалася РФ 02
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї Малоросії і Новоросії та фінансувалася РФ 03
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї Малоросії і Новоросії та фінансувалася РФ 04
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї Малоросії і Новоросії та фінансувалася РФ 05
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї Малоросії і Новоросії та фінансувалася РФ 06

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Топ коментарі
+28
на нары троллей
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19.08.2021 13:17
+14
Теперь им дорога на бутылку... СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии" и финансировалась РФ - Цензор.НЕТ 9648
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19.08.2021 13:17
+14
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 1635
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19.08.2021 13:47
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на нары троллей
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19.08.2021 13:17 Відповісти
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 1635
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19.08.2021 13:47 Відповісти
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 7708 . Таке колись було одному моєму знайомому ,, як він розповідав - дружина пішла в магазин і швидко повернулась , а він сидів у цей час на сайті знайомств , і комп завис .
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19.08.2021 13:56 Відповісти
А из розетки вытащить не получалось?
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19.08.2021 14:30 Відповісти
Та якось там встиг вирубити . Я не пам'ятаю як , це було років 10 тому .
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19.08.2021 14:33 Відповісти
И дырявую ложку
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19.08.2021 14:33 Відповісти
Теперь им дорога на бутылку... СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии" и финансировалась РФ - Цензор.НЕТ 9648
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19.08.2021 13:17 Відповісти
таких фермеров вагон и маленькая тележка..
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19.08.2021 13:18 Відповісти
вся опжз
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19.08.2021 13:43 Відповісти
Не понимаю как можно пытаться продвигать такие идеи? Это бессмысленно? Деньги на ветер.. печальный опыт ОРДЛО у всех на виду их даже Россия как лохов кинула! Я не знаю каким мощным красноречием нужно обладать чтобы уметь рекламировать такое?
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19.08.2021 13:21 Відповісти
Люди не поучительны. В восточных областях, несмотря на очевидное, голосуют за жопу, многие верят в то, что ковид распыляют с самолёта. Мариупольцев расстреляли кацапы с ,,града", а они твердят, что ,,укропы".
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19.08.2021 13:40 Відповісти
И ничего им не будет, администативка максимум,
после заметят ещё одну пистотряску, пока не будут,
давать реальные сроки, все это в пустую, зелёному
это нах не впало, всем показали что мы работаем и
все отпускайте, пока мордовский господин не разозлился
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19.08.2021 13:25 Відповісти
За таке треба драти, щоб аж пищали.
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19.08.2021 13:27 Відповісти
А я то думаю, звідки на місцевих сайтах кацапські наративи беруться.
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19.08.2021 13:33 Відповісти
В Луцьку, нейтралізували? Знищили без сліда- так мало бути!
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19.08.2021 13:42 Відповісти
скоти
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19.08.2021 13:45 Відповісти
І знову мобільні картки Кіївстар. Якась вже тенденція...
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19.08.2021 13:54 Відповісти
Ботоферма? СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 2027
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19.08.2021 13:59 Відповісти
коуч - это репетитор СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 4820
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19.08.2021 14:10 Відповісти
Коуч - это автобус в Британии.
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19.08.2021 15:05 Відповісти
Ось чому так мало любителів хетьманства.
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19.08.2021 14:17 Відповісти
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 8640
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19.08.2021 14:26 Відповісти
Я такую самую херню видел на одной старой хате в Черкассах. Ее выкупил новый хозяин и временно использовал, как бытовку перед строительством дома. Тоже куча сим-карт и какая-то приблуда куда они вставлялись.
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19.08.2021 15:03 Відповісти
Норм, может здесь этих утырков поубавиться ))))))
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19.08.2021 15:15 Відповісти
предлагаю ботов отправлять на реальные фермы-дерьмо убирать...
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19.08.2021 15:16 Відповісти
а почему открыто работающие рупоры врага не вызывают к себе внимания СБУ - телепомойка НАШ и регулярно приходящие туда "гости" давно заслуживают осиновый кол
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19.08.2021 16:35 Відповісти
на нары троллей
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19.08.2021 17:14 Відповісти
на нары троллей

На які нари , на які терміни ?
Це ще у мирний час можна бавитись ...
А у нас - реально війна + окуповані РФ території !!! Деякі "великі" країни не мають таких територій СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 6389
У військовий час - єдиний вирок - розстріляти !
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19.08.2021 17:22 Відповісти
амфаш

На днях, будучи утомлённым солнцем, попытался посмотреть свежий рпасийский киношедевр про ОРДЛО "Солнцепёк".....
Не знаю как в конце, но в начале фабула замечательная - омерзительный хохол с тюремными татуировками бегает по деревне с обрезом охотничьего ружья в поисках беременных девушек, которым он из этого обреза стреляет в большой живот, причём обязательно два раза.....
Вы всё ещё хотите вернуть в Украину благодарных зрителей такого кино?
18.08.2021 10:28
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19.08.2021 18:07 Відповісти
Ми то не хочемо таке г..но повертати, але цього хоче таке саме г...но, яке дурний народ до влади привів.
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19.08.2021 18:42 Відповісти
Це панаєхавшиє ! Волиняки "маларосіями" і "наваросіями" не страждають !..
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19.08.2021 18:40 Відповісти
получается шо киевстар с малоросами - пуесосами в доле?
эти гадюшники начинают шевелиться, когда отключить им электричество
потом их надо ловить и выявлять источники финансирования
и не дай Бог сдать квартиру
и не контролировать её
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19.08.2021 21:32 Відповісти
на Волыни ватники, писец.
всех уволить.
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19.08.2021 23:55 Відповісти
 
 