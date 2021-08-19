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Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Жителі Києва перекрили перехрестя на переході вулиць Обсерваторної і Винниченка, поруч із садибою Барбана.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вхід у двір садиби закритий, стоїть техніка.

Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві 01

Як відомо, в центрі Києва біля Львівської площі на Обсерваторній, 6, хочуть знищити садибу Барбана. Замість будинку планують побудувати черговий житловий комплекс, до того ж, як повідомляють активісти, у забудовника немає дозволу на проведення будь-яких будівельних робіт. Експерти стверджують, що історична будівля була зведена у 1900-1905 роках.

18 серпня очевидці помітили на локації екскаватори й тітушок. Будівництво блокують місцеві жителі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок. ВIДЕО

"Людей "люб'язно" почали відтягувати. По-спортивному одягнені, в масочках, облич не показують. Нас намагалися відтягнути, щоб проїхала техніка ... Найімовірніше, вони хочуть цим екскаватором зруйнувати цей будинок... Представник від забудовника каже, що йому начхати на приписи Мінкульту", - розповіли активісти.

Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві 02

Активісти з "Мапа Реновації" повідомляють, що забудовник порушує закон, оскільки садиба розташована в культурному ареалі міста. Будівництво мало б проводитися під наглядом археологів.

Крім того, дозвіл не було погоджено з КМДА. Документ був фіктивним і його термін дії закінчився в 2019 році. У травні цього року Міністерство культури виписало забудовнику ще й письмову вимогу про припинення земельних або інших робіт на вулиці Обсерваторна, 6.

Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві 03

Відомо, що охоронного статусу у будівлі немає. За словами експертів, садиба Барбана - рідкісний зразок одноповерхового будинку середнього класу з цегляною оздобленням. На його місці збираються побудувати 12-поверхову висотку, де розмістять понад 100 квартир.

Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві 04
Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві 05
Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві 06
Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві 03
Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві 08
Фото: Цензор.НЕТ

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Топ коментарі
+8
У зелені культурна спадщина Свати, а то таке.
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19.08.2021 13:40
+6
Ви не пересичений киянин. Ви шлунок з ніжками і не більше.
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19.08.2021 13:59
+5
В любом европейском городе, снос здания которому больше 100 лет, даже теоретически невозможен. А в зебанариуме, где клоуны у власти, можно сносить все что хочешь: хоть особняк, хоть софию с золотыми воротами и мусора будут торжественно защищать ничоожеств, которые занимаются вандализмом
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19.08.2021 13:58
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У зелені культурна спадщина Свати, а то таке.
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19.08.2021 13:40 Відповісти
В данном случае виновна не зелень, а кричкисты! Это они гробят город шизанутой застройкой!
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19.08.2021 14:50 Відповісти
Кличко , ты чем занимаешься ? Ты мер или мерин , которого подкармливают ?
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19.08.2021 13:45 Відповісти
Прочитати трохи нижче заголовку терпіння не вистачає?
"Кроме того, разрешение не было согласовано с КГГА" Источник: https://censor.net/ru/p3283602

Чи в розпорядженні у мерії є муніципальна поліція з відповідними правами?
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19.08.2021 14:12 Відповісти
Мер города Киева "обеспечивают соблюдение законодательства по рассмотрению обращений граждан и их объединений."
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеве самоврядування в Україні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
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19.08.2021 18:41 Відповісти
Мер города Киева "обеспечивают соблюдение законодательства по рассмотрению обращений граждан и их объединений."

Такі звернення були? В статті про це нічого не написано. Ви телепат чи ясновидець? Чи то аби щось ляпнути?
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19.08.2021 19:44 Відповісти
В статье много чего не написано . И обращения игнорировались мерией и кличко .... "К сожалению, из-за бездействия киевской городской власти столица прямо сейчас теряет несколько памятников архитектуры. В частности, усадеб Барбана и Осипа Родина. Предписания МКИП о запрете строительства проигнорированы. Других законных механизмов повлиять на ситуацию министерство не имеет. Однако имеет Киевская городская государственная администрация - КГГА. Мы призываем Виталия Кличко немедленно остановить произвол застройщиков " https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/19/7304389/
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19.08.2021 20:25 Відповісти
Дивина дивна! Стаття про звернення до мерії датована тим же числом, що й акція активістів! Ото несподіванка! Ви вважаєте, що в КМДА сидять провидці чи ясновидці??? Чи може "МКИП" має органи надзору за виконанням своїх рішень?
Просто напишіть, що вам не подобається Кличко, і все. Це зрозуміло і не дивно. Я ще не зустрів жодного киянина якому б Кличко подобався на 100%... Але отак, з нічого, плюватися ядом... Не розумію.
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19.08.2021 22:59 Відповісти
мычи дальше...
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19.08.2021 14:15 Відповісти
Я людина прагматична. Є ідея зберегти будівлю і ті люди, хто її підтримує. Це добре. Тоді на цю ініціативну группу оформити право власності на будівлю, дати термін і нехай її відновлюють, утримують. Не зможуть, то передавати їншим інвесторам.
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19.08.2021 13:46 Відповісти
Яке ще "право власності", та садиба має таку цінність, як стара баба на дискотеці. Ні к селу, ні к городу ))
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19.08.2021 15:11 Відповісти
Одні тітушки- активісти мутузяться з іншими тітушками-активістами. А страждають пересічні кияни- остогидло!
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19.08.2021 13:52 Відповісти
Ви не пересичений киянин. Ви шлунок з ніжками і не більше.
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19.08.2021 13:59 Відповісти
Я точно не пересічний-та тобі цього невторопати.
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19.08.2021 14:02 Відповісти
Тому що ви не киянин?
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19.08.2021 15:27 Відповісти
І тобі.
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19.08.2021 15:27 Відповісти
Чучело, ты страждаешь только из-за отсутствия у тебя мозга!
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19.08.2021 13:59 Відповісти
Аби ти не страждало.)))
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19.08.2021 14:03 Відповісти
при таких темпах, в центрах занятости появятся новые вакансии - титушко младший шпециалист..
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19.08.2021 13:53 Відповісти
В любом европейском городе, снос здания которому больше 100 лет, даже теоретически невозможен. А в зебанариуме, где клоуны у власти, можно сносить все что хочешь: хоть особняк, хоть софию с золотыми воротами и мусора будут торжественно защищать ничоожеств, которые занимаются вандализмом
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19.08.2021 13:58 Відповісти
Не розказуйТЕ казки. В багатьох європейських містах стоять халупи під стріхою і чекають, коли розваляться))
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19.08.2021 15:18 Відповісти
В Албании? То давай розкажи где, а то аж интересно стало
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19.08.2021 16:48 Відповісти
Харпер,не быкуй...Слетай в Порто,увидишь сам.О городах Испании вообще молчу.В Лиссабоне все новое,так как его уничтожило землетрясение и цунами.Сейчас Кличко всем расскажет о политическом преследовании на переходе у дома Балабана.Желательно еще послушать политическое руководство "Удара"...
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19.08.2021 19:19 Відповісти
Кличко совместно с ЕС готов все снести и застроить, достаточно взглянуть на новый ДПТ
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19.08.2021 14:25 Відповісти
"редкий образец одноэтажного дома среднего класса с кирпичной отделкой"
а что там должно быть? в этом "редком образце среднего класса"?
может "активистам" надо скинуться деньгами, своими зарплатами и пенсиями, и отреставрировать, реконструировать, ну и содержать потом?
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19.08.2021 14:48 Відповісти
офис, гостиница, торговый центр, музей, жилые помещения? как вы, "активисты", планируете использовать данный архитектурный шедевр, после вашей полной победы?
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19.08.2021 14:52 Відповісти
Вони не знають, куди направити свою молоду енергію і вчепилися в ту стару рухлядь, як вош за кожуха, а Україна чекає війни.
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19.08.2021 15:22 Відповісти
Скільки ж цього лайна " какаяразница" понаповзало в Київ. І кожне норовить загидити центр міста. Похрін їм на історію і архітектуру. Для бидла, це лише старі будівлі, які відділяють його від мільйонів.
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19.08.2021 15:32 Відповісти
вот я интересуюсь, расскажите мне про историческую ценность этого дома.
насколько я понял, об архитектурных достоинствах речь вообще не идёт.
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19.08.2021 15:48 Відповісти
Дореволюционный дом царской постройки, судя по стилю. Таких много в Эстонии и в части бывшей царской России которую не затронули 2 мировых войны. В украинских городах вместо их реставрации, как это делают в прибалты, принято считать такие дома мусором и сносить для постройки очередного макдональдса и скворечника чтоб приезжим было где разместиться и днюху отпраздновать- дома в райцентре таких дивных высоток ведь нетути
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19.08.2021 16:53 Відповісти
ещё раз - какая цена вопроса?
есть ли бизнес-проект?

сколько будет стоить реконструкция, и дальнейшее содержание?
электроэнергия, отопление, косметический ремонт?
вы лично уже готовы участвовать, я правильно понял?
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19.08.2021 17:16 Відповісти
А "наша поліція" як завжди на боці народу і її культури, державності. Ну,як "захищала" вона добро народне селянське в селах Одещини,Кіровоградщини,Дніпрянщини, Хкрсонщини,Миколаївщини,Вінничини ось на днях від рейдерів-бандитів на покосах зернових, де вона....охороняла самих...бандмтів. Якщо український народ не проти, тоді цю "поліцію" нам знову потрібно розганяти,оскілтки вона знову діє проти людей,державності,законності. Чи нам потрібна така поліція?
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19.08.2021 18:12 Відповісти
Набежали на цензор прикормленные проститутки от застройщика ...
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19.08.2021 18:45 Відповісти
Давайте будем честными - это чистая политика, никакого отношения к культуре, истории, архитектуре этот вопрос не имеет.
Просто покупаем попкорн и наблюдаем, кто кого съест.
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21.08.2021 08:34 Відповісти
 
 