Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Жителі Києва перекрили перехрестя на переході вулиць Обсерваторної і Винниченка, поруч із садибою Барбана.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Вхід у двір садиби закритий, стоїть техніка.
Як відомо, в центрі Києва біля Львівської площі на Обсерваторній, 6, хочуть знищити садибу Барбана. Замість будинку планують побудувати черговий житловий комплекс, до того ж, як повідомляють активісти, у забудовника немає дозволу на проведення будь-яких будівельних робіт. Експерти стверджують, що історична будівля була зведена у 1900-1905 роках.
18 серпня очевидці помітили на локації екскаватори й тітушок. Будівництво блокують місцеві жителі.
"Людей "люб'язно" почали відтягувати. По-спортивному одягнені, в масочках, облич не показують. Нас намагалися відтягнути, щоб проїхала техніка ... Найімовірніше, вони хочуть цим екскаватором зруйнувати цей будинок... Представник від забудовника каже, що йому начхати на приписи Мінкульту", - розповіли активісти.
Активісти з "Мапа Реновації" повідомляють, що забудовник порушує закон, оскільки садиба розташована в культурному ареалі міста. Будівництво мало б проводитися під наглядом археологів.
Крім того, дозвіл не було погоджено з КМДА. Документ був фіктивним і його термін дії закінчився в 2019 році. У травні цього року Міністерство культури виписало забудовнику ще й письмову вимогу про припинення земельних або інших робіт на вулиці Обсерваторна, 6.
Відомо, що охоронного статусу у будівлі немає. За словами експертів, садиба Барбана - рідкісний зразок одноповерхового будинку середнього класу з цегляною оздобленням. На його місці збираються побудувати 12-поверхову висотку, де розмістять понад 100 квартир.
Будь ласка, зачекайте...
"Кроме того, разрешение не было согласовано с КГГА" Источник: https://censor.net/ru/p3283602
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Такі звернення були? В статті про це нічого не написано. Ви телепат чи ясновидець? Чи то аби щось ляпнути?
Просто напишіть, що вам не подобається Кличко, і все. Це зрозуміло і не дивно. Я ще не зустрів жодного киянина якому б Кличко подобався на 100%... Але отак, з нічого, плюватися ядом... Не розумію.
а что там должно быть? в этом "редком образце среднего класса"?
может "активистам" надо скинуться деньгами, своими зарплатами и пенсиями, и отреставрировать, реконструировать, ну и содержать потом?
насколько я понял, об архитектурных достоинствах речь вообще не идёт.
есть ли бизнес-проект?
сколько будет стоить реконструкция, и дальнейшее содержание?
электроэнергия, отопление, косметический ремонт?
вы лично уже готовы участвовать, я правильно понял?
Просто покупаем попкорн и наблюдаем, кто кого съест.