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Фото Політика України
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Дністровська ГАЕС (5) енергетика (547) електроенергія (283) Укргідроенерго (19) Свириденко (49) Офіс Президента (1315)

Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

На Дністровській ГАЕС сталася подія, яка має великий вплив на Об'єднану енергетичну систему України, - відбувся пуск гідроагрегату №4 у генераторному режимі, завдяки чому до енергосистеми країни були додані нові маневрові потужності.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Укргідроенерго", передає Цензор.НЕТ.

Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП 01

"Введення в роботу додаткового гідроагрегату забезпечить зменшення кількості пусків блоків ТЕС, що своєю чергою призведе до економії вугілля та газу. Іншим, не менш важливим аспектом проєкту є те, що на об’єкті встановлено найсучасніше обладнання, яке на 85% виготовлено українськими заводами-виробниками – "Турбоатомом" і "Електроважмашем"!" ‒ зазначила з приводу запуску агрегату заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.

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На її переконання, для енергетики України Дністровська ГАЕС є ефективним інструментом регулювання енергосистеми, що успішно виконує роль надійного резерву з покриття пікових навантажень.

Експерти в енергетичній галузі не виключають, що введення додаткових потужностей до Об'єднаної енергетичної системи України в майбутньому дозволить знижувати тарифи на електроенергію для населення. До того ж, модернізація енергосистеми матиме також безпосередній вплив на безпеку країни, оскільки дозволить зменшити залежність від постачання електроенергії з Росії.

Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП 02
Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП 03

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Топ коментарі
+9
Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 3824
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19.08.2021 13:50
+8
Брехня.Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 8828
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19.08.2021 13:52
+7
Не один миллиардер в Украине не построил с нюля технически сложное предприятие. Вот и Турбоатом с Электротяжмашем хотят отдать им. Вернуть энергогенерирующие и энергопередающие в лоно государство. Там нет рынка, только жадность и коррупция.
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19.08.2021 14:09
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Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 3824
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19.08.2021 13:50 Відповісти
аминь
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19.08.2021 13:52 Відповісти
Брехня.Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 8828
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19.08.2021 13:52 Відповісти
так уже ж знизили..., ОП, говоріть, що безплатно буде, ато зебарани апетит втрачають і ржати перестали.
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19.08.2021 13:55 Відповісти
По-сути это большой аккумулятор.
Без таких объектов любая "зелёная енергетика" лишена смысла ввиду своей нестабильности.
А в паре с аккумилирующими мощностями может быть вполне полезной.
Этим вопросом еще Тимошенко озаботилась в своё премьерство.
Тогда несмотря на кризис были найдены деньги на постройку/достройку первой очереди.
Она же её и открывала.
Странно что остальное достраивают уже 12 лет. Основные работы были сделаны еще в 2009.
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19.08.2021 14:01 Відповісти
слава Богу, що взагалі добудували, дуже потрібний Україні енерго об,єкт. ще б пару таких об,єктів і розвиток зеленої(сонячної) ергетики мав би сенс.
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19.08.2021 14:10 Відповісти
Ще не добудували. Запущено 4 агрегати з 7 проектних.
Таким темпом залишилось ще 12 років до завершення.
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19.08.2021 14:14 Відповісти
На фото, под краской, это ржавчина или рукожопая сварка?)
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19.08.2021 14:04 Відповісти
Пипец, ржавчина не зачищенная...
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19.08.2021 14:08 Відповісти
А причем здесь ОП?
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19.08.2021 14:04 Відповісти
после апреля 2019 в стране всё идёт через ОПу.
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19.08.2021 14:15 Відповісти
Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 2148
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19.08.2021 14:05 Відповісти
Зелені як завжди, брешуть.
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19.08.2021 14:05 Відповісти
вот же идиоты!!! это не брешут, они ****...т, по причине собственного дебилизма, а главное верят в то что ****...т. "Введение в работу обеспечит уменьшение количества пусков блоков ТЭС"))) эти дебилы думают, что блоки запускают как моторы в автомобиле. бараны тупые, плюс 1 агрегат на Днестре, 0,5% это к суммарной установленной мощности Украины-ничего!
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19.08.2021 14:24 Відповісти
да бабушки в том не разбираются.
Стил зележопых - говорить то, что тупым малороссам приятно слышать.
Когда оно не выполняется (а оно в 100 % случаев не выполняется), зележопые говорят еще что-то приятное, и так без конца.

Это базовый принцип медиа, а они все медийщики и пиар-специалисты.
Там нет ни одного технаря.
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19.08.2021 15:03 Відповісти
- Пожалуй, самый большой театр я покупать не буду, а то он слишком обрадуется ("Приключения буратино")
.........................................................
так, не треба різко знижувати тарифи, знижуйте поступово
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19.08.2021 14:06 Відповісти
Не один миллиардер в Украине не построил с нюля технически сложное предприятие. Вот и Турбоатом с Электротяжмашем хотят отдать им. Вернуть энергогенерирующие и энергопередающие в лоно государство. Там нет рынка, только жадность и коррупция.
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19.08.2021 14:09 Відповісти
Кому "їм"?
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19.08.2021 14:18 Відповісти
Миллиардерам
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19.08.2021 14:32 Відповісти
Реально грандіозний для України проект.
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19.08.2021 14:18 Відповісти
Какая мощность?
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19.08.2021 14:36 Відповісти
Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения ......... аж на 0.5%
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19.08.2021 14:39 Відповісти
Добре але мало.Але для зеленого піару досить суттєво
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19.08.2021 15:09 Відповісти
Не став коментувати окремі коменти, висловлю свою думку з приводу ГАЕС. Будівництво ГАЕС на Дністрі - закопування бюджетних грошей в ... на догоду окремим людцям. Як справедливо підкреслили критично мислячі читачі - Дністровська ГАЕС не є аж таким потужним виробником-акамулятором електроенергії, аби впливати на тарифи чи ще на щось. Але шкоду при будівництві її нанесли природі і культурній спадщині України колосальну. Ще є непобудована така ж на Дніпрі десь під Каневом.
А тепер я поясню свою скептичність: за твердженням виробників електроенергії найнижча собівартість у АЕС. Але атомні електростанції не можна виключати на ніч чи вихідні - вони повинні працюватти в усталеному режимі. А от гідроелектростанції - запросто.
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19.08.2021 15:30 Відповісти
продовжу, з огляду на вище сказане могли б зробити так: перевести всі гідроелектростанції у режим гідроакумуляторних станцій. При цьому нема потреби вночі перекачувати воду назад у водосховища. Просто слід перекривати задвижки і зменшувати сток. А вдень, коли найбільше споживання електроенергії, включати всі наявні електрогенератори. Звичайно ж добовий рівень у водосховищах буде коливатися. але не надто, аби заважати судоходству чи риболовлі. А відпочивальники ще й ознайомляться тамим незвичним в Україні явищем як відпливи та припливи.
Але в Україні не шукають легких шляхів. І ефективних рішень. Бо в уряді та в офісі комедіанти і піарники а не інженери. Через те атомну енергетику банкротять. А замість того розвивають проекти на яких добре можна вкрасти.
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19.08.2021 16:15 Відповісти
 
 