Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
На Дністровській ГАЕС сталася подія, яка має великий вплив на Об'єднану енергетичну систему України, - відбувся пуск гідроагрегату №4 у генераторному режимі, завдяки чому до енергосистеми країни були додані нові маневрові потужності.
Про це повідомляє пресслужба компанії "Укргідроенерго", передає Цензор.НЕТ.
"Введення в роботу додаткового гідроагрегату забезпечить зменшення кількості пусків блоків ТЕС, що своєю чергою призведе до економії вугілля та газу. Іншим, не менш важливим аспектом проєкту є те, що на об’єкті встановлено найсучасніше обладнання, яке на 85% виготовлено українськими заводами-виробниками – "Турбоатомом" і "Електроважмашем"!" ‒ зазначила з приводу запуску агрегату заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.
На її переконання, для енергетики України Дністровська ГАЕС є ефективним інструментом регулювання енергосистеми, що успішно виконує роль надійного резерву з покриття пікових навантажень.
Експерти в енергетичній галузі не виключають, що введення додаткових потужностей до Об'єднаної енергетичної системи України в майбутньому дозволить знижувати тарифи на електроенергію для населення. До того ж, модернізація енергосистеми матиме також безпосередній вплив на безпеку країни, оскільки дозволить зменшити залежність від постачання електроенергії з Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Без таких объектов любая "зелёная енергетика" лишена смысла ввиду своей нестабильности.
А в паре с аккумилирующими мощностями может быть вполне полезной.
Этим вопросом еще Тимошенко озаботилась в своё премьерство.
Тогда несмотря на кризис были найдены деньги на постройку/достройку первой очереди.
Она же её и открывала.
Странно что остальное достраивают уже 12 лет. Основные работы были сделаны еще в 2009.
Таким темпом залишилось ще 12 років до завершення.
Стил зележопых - говорить то, что тупым малороссам приятно слышать.
Когда оно не выполняется (а оно в 100 % случаев не выполняется), зележопые говорят еще что-то приятное, и так без конца.
Это базовый принцип медиа, а они все медийщики и пиар-специалисты.
Там нет ни одного технаря.
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так, не треба різко знижувати тарифи, знижуйте поступово
А тепер я поясню свою скептичність: за твердженням виробників електроенергії найнижча собівартість у АЕС. Але атомні електростанції не можна виключати на ніч чи вихідні - вони повинні працюватти в усталеному режимі. А от гідроелектростанції - запросто.
Але в Україні не шукають легких шляхів. І ефективних рішень. Бо в уряді та в офісі комедіанти і піарники а не інженери. Через те атомну енергетику банкротять. А замість того розвивають проекти на яких добре можна вкрасти.