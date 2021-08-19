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податкова міліція (1393) обшук (1343) ДФС (2573)

Податкова прийшла в офіс Liga: обшук запланований у одного орендаря, а потрапити намагаються до іншого. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Співробітники Державної фіскальної служби Київської області безпідставно намагаються потрапити в офіс одного з адвокатів, який орендує офіс у пресцентрі ІА "ЛІГАБізнесІнформ".

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор "Ліги" Борис Давиденко, інформує Цензор.НЕТ.

"В офіс-центр LIGA прийшла Податкова поліція (ДФС, Київська область). Не до групи компаній Ліга, а до одного з орендарів. Але наполегливо хочуть потрапити в кабінет іншого орендаря (адвоката). Той категорично проти. Служба безпеки офіс-центру Ліга теж", - написав він.

Пізніше Давиденко повідомив, що "справедливість і здоровий глузд перемогли".

"Двері не ламали, нічого не вилучали. Податківці почули аргументам: кон

флікт вичерпано", - написав журналіст.

Податкова прийшла в офіс Liga: обшук запланований у одного орендаря, а потрапити намагаються до іншого 01

Податкова прийшла в офіс Liga: обшук запланований у одного орендаря, а потрапити намагаються до іншого 02

Податкова прийшла в офіс Liga: обшук запланований у одного орендаря, а потрапити намагаються до іншого 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
"обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытаются к другому" - так это стандартный трюк! Ему уже сто лет в обед!
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19.08.2021 17:26
+5
эти ублюдки так всегда делают, проходили
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19.08.2021 17:29
+3
Зовите няню!!!!!😁😁😁😁😁
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19.08.2021 17:28
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Хуже ж не будет!
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19.08.2021 17:19 Відповісти
Бэб на носу. Дайте подзаработать в последний раз...
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19.08.2021 17:21 Відповісти
Із ЗЕленим БЕБом все тільки починається...

Податкова прийшла в офіс Liga: обшук запланований у одного орендаря, а потрапити намагаються до іншого - Цензор.НЕТ 4905
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20.08.2021 10:45 Відповісти
А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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19.08.2021 17:21 Відповісти
Я бы в офис презику позвонил ...
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19.08.2021 17:26 Відповісти
"обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытаются к другому" - так это стандартный трюк! Ему уже сто лет в обед!
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19.08.2021 17:26 Відповісти
эти ублюдки так всегда делают, проходили
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19.08.2021 17:29 Відповісти
а ще підкинути патрони, чи наркоту...
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19.08.2021 18:28 Відповісти
Зовите няню!!!!!😁😁😁😁😁
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19.08.2021 17:28 Відповісти
инвест няни приходили )))
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20.08.2021 10:49 Відповісти
 
 