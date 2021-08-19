6 582 11
Податкова прийшла в офіс Liga: обшук запланований у одного орендаря, а потрапити намагаються до іншого. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Співробітники Державної фіскальної служби Київської області безпідставно намагаються потрапити в офіс одного з адвокатів, який орендує офіс у пресцентрі ІА "ЛІГАБізнесІнформ".
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор "Ліги" Борис Давиденко, інформує Цензор.НЕТ.
"В офіс-центр LIGA прийшла Податкова поліція (ДФС, Київська область). Не до групи компаній Ліга, а до одного з орендарів. Але наполегливо хочуть потрапити в кабінет іншого орендаря (адвоката). Той категорично проти. Служба безпеки офіс-центру Ліга теж", - написав він.
Пізніше Давиденко повідомив, що "справедливість і здоровий глузд перемогли".
"Двері не ламали, нічого не вилучали. Податківці почули аргументам: кон
флікт вичерпано", - написав журналіст.
Топ коментарі
+6 Valery Greff
показати весь коментар19.08.2021 17:26
+5 Дима Хрусталев
показати весь коментар19.08.2021 17:29
+3 Kenwood HiFi
показати весь коментар19.08.2021 17:28
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Fizko Kyiv
показати весь коментар19.08.2021 17:19 Відповісти Мені подобається 2
Владимир Кукленко
показати весь коментар19.08.2021 17:21 Відповісти Мені подобається 2
Фрол Медвепут d1caba8f
показати весь коментар20.08.2021 10:45 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Вовк 5819cd90
показати весь коментар19.08.2021 17:21 Відповісти Мені подобається 0
✘
Envoy
показати весь коментар19.08.2021 17:26 Відповісти Мені подобається 0
Valery Greff
показати весь коментар19.08.2021 17:26 Відповісти Мені подобається 6
Дима Хрусталев
показати весь коментар19.08.2021 17:29 Відповісти Мені подобається 5
Євген Дусик
показати весь коментар19.08.2021 18:28 Відповісти Мені подобається 1
Kenwood HiFi
показати весь коментар19.08.2021 17:28 Відповісти Мені подобається 3
Андрей Антипов d3e2dc35
показати весь коментар20.08.2021 10:49 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...