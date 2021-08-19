Велика Британія передала Україні криголам. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Велика Британія передала Україні дослідницький корабель для арктичних експедицій "Джеймс Кларк Росс".
Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам "Джеймс Кларк Росс" був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський"", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що це другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший -- це передача у 1996 році станції "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".
Це судно має відкрити для українських вчених нові можливості проведення дослідження океанів і змін клімату.
" До речі, у 1996 році саме "Джеймс Кларк Росс" доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей"", - зазначили в посольстві.
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а КРЕДИТИ - ДОПОМОГАМИ
Дуже позитивна новина! Полярникам натхнення, наснаги та завзяття!
Не сравнивайте Черное море и южную Атлантику.
http://blog.geogarage.com/2017/05/terrifying-20m-tall-rogue-waves-are.html
Некоторые европейские регистры оправданно не выдают документы судам старше 30 лет.
Вот и причина продажи. Такие суда требуют огромные деньги дополнительно на докование смену флага и документацию.
За эти деньги можно было построить подходящее судно в Николаеве.Тем самым поддержать отечественное производство и быть при этом в тренде.
И почему именно сейчас нужен ледокол...? Ответ очевиден.
Очень плохо что много врагов среди нас...и законы не ужесточённые и способствуют коррупции. Вот тому кто его купил в таком состоянии хорошо бы увидеть мыс Доброй Надежды через иллюминатор.
Капитан (Антарктический стаж 1 год).