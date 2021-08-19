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Велика Британія передала Україні криголам. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Велика Британія передала Україні дослідницький корабель для арктичних експедицій "Джеймс Кларк Росс".

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам "Джеймс Кларк Росс" був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський"", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший -- це передача у 1996 році станції "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".

Це судно має відкрити для українських вчених нові можливості проведення дослідження океанів і змін клімату.

Також читайте: Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій. ІНФОГРАФІКА

" До речі, у 1996 році саме "Джеймс Кларк Росс" доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей"", - зазначили в посольстві.

Велика Британія передала Україні криголам 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
У нас есть антарктическая станция. А доставить туда экспедицию без собственного такого судна это целая история.
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19.08.2021 17:52
+33
Вам -то он ни накуя , а державе крайне необходим и спасибо бритам за символическую цену!
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19.08.2021 17:54
+16
Лід в Арктиці колоти...Станція є ж...Чи для тебе це новина??????
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19.08.2021 17:52
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Ну теперь заживем. Ледокола нам в жизни только не хватало. Будем арбузы из Херсона в Киев возить по Днепру.
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19.08.2021 18:23 Відповісти
Вот его то и не хватало. Антарктическая станция есть, а добираться туда нечем.
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19.08.2021 18:36 Відповісти
У нас дорог в Киеве нет, на фронте оружия нет, нах. мне ваша антарктическая станция? Понасерать там некому?
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19.08.2021 19:32 Відповісти
Вы считаете, что будет лучше если еще ко всем проблемам добавится еще одна?
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19.08.2021 19:40 Відповісти
Тебе конечно не зачем. Тебе труселей свежих бы.
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19.08.2021 19:45 Відповісти
На сегодняшний день важнее наука, а армия подождёт ?! Или Лена сказала , тада да.
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19.08.2021 18:25 Відповісти
19 августа Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Подарили, канечна... Спасиба, спасиба.. Дарите ищо за наши гроши
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19.08.2021 18:52 Відповісти
Не передала, а ПРОДАЛА
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19.08.2021 18:57 Відповісти
Он стоит более 100 млн долларов, а продали всего за 5. и такие корабли на рынке продаются один раз в 20-25 лет.
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20.08.2021 05:33 Відповісти
Перестаньте називати ПРОДАЖІ - ПЕРЕДАЧАМИ чи ПОДАРУНКАМИ,
а КРЕДИТИ - ДОПОМОГАМИ
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19.08.2021 18:58 Відповісти
Уже кілька років на нашій антарктичній станції триває оновлення. На моє переконання найбільша заслуга в цьому іі директора, дуже позитивної людини - Євгена Дикого. Не здивуюся, якщо у придбанні/отриманні криголама він теж відіграв головну роль. Щиро радий за те, що крига скресла й почали щось активно робити у Антарктиці. Відтепер до станції можна буде дістатися не тільки протягом зими і це суттєво розширить можливості станції.
Дуже позитивна новина! Полярникам натхнення, наснаги та завзяття!
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19.08.2021 19:13 Відповісти
лижи далі...твій Дикий самий настоящий ворюга-поцріот
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19.08.2021 21:00 Відповісти
Очередное старье вместо списания продают Украине.
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19.08.2021 19:21 Відповісти
Эмираты зеле помогали речной флот организовывать, а вместо этого какая-то дурында ледокол насоветовало. Давайте верблюжий флот организовывать.
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19.08.2021 19:40 Відповісти
Так передала или продала? Как говорят в Одессе, это большая разница. Велика Британія передала Україні криголам - Цензор.НЕТ 1441
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19.08.2021 20:03 Відповісти
Передала после оплаты его стоимости.
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19.08.2021 20:31 Відповісти
Откуда ты, дурень лишнехромосомный? В Одессе говорят "это две большие разницы" Велика Британія передала Україні криголам - Цензор.НЕТ 1418
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19.08.2021 20:31 Відповісти
Негайно здати на металобрухт...
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19.08.2021 21:40 Відповісти
Це ж треба було тридцять років знищувати суднобудівну галузь, щоб купляти списані лохані! Диван ним патріотам варто було б поцікавитись, чому криголами більше 25 років не виходжують.
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19.08.2021 22:20 Відповісти
Ледокол за 40 гривень
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19.08.2021 22:49 Відповісти
Хороший корабль, в нормальном состоянии, британцы корабли строить умеют. Лет на 10-15 его еще хватит точно.
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19.08.2021 23:21 Відповісти
25-30лет
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20.08.2021 00:41 Відповісти
Видно.. Что история не учит ни чему. Что такое эксплуатация судов более 30 лет смотрим сюда https://www.youtube.com/watch?v=kvLEeVkUVxo&t=3s
Не сравнивайте Черное море и южную Атлантику.
http://blog.geogarage.com/2017/05/terrifying-20m-tall-rogue-waves-are.html
Некоторые европейские регистры оправданно не выдают документы судам старше 30 лет.
Вот и причина продажи. Такие суда требуют огромные деньги дополнительно на докование смену флага и документацию.
За эти деньги можно было построить подходящее судно в Николаеве.Тем самым поддержать отечественное производство и быть при этом в тренде.
И почему именно сейчас нужен ледокол...? Ответ очевиден.
Очень плохо что много врагов среди нас...и законы не ужесточённые и способствуют коррупции. Вот тому кто его купил в таком состоянии хорошо бы увидеть мыс Доброй Надежды через иллюминатор.
Капитан (Антарктический стаж 1 год).
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21.08.2021 18:41 Відповісти
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