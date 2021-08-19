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Виявлено схему переправлення громадян інших країн в ЄС через кордон України за підробленими візами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Київщині співробітники міграційної поліції викрили групу осіб, які організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України до країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, зловмисники за допомогою спеціально обладнаної апаратури здійснювали підробку віз країн Європейського Союзу, які реалізовували через офіційні сайти громадянам Індії, Бангладеш, Гани, Марокко та інших країн для подальшого незаконного перетину державного кордону України через офіційні пункти пропуску до країн Європейського Союзу.

Підкреслюється, що вартість візи в середньому становила 2000 євро.

Виявлено схему переправлення громадян інших країн в ЄС через кордон України за підробленими візами 01
Виявлено схему переправлення громадян інших країн в ЄС через кордон України за підробленими візами 02
Виявлено схему переправлення громадян інших країн в ЄС через кордон України за підробленими візами 03
Виявлено схему переправлення громадян інших країн в ЄС через кордон України за підробленими візами 04

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі.

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Автор: Анастасія Потіха
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А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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19.08.2021 17:50 Відповісти
Копайте глубже . А то какие-то чаевые .
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19.08.2021 17:51 Відповісти
Та нехай собі їдуть. Ділов то. Головне, щоб в нас не затримувались.
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19.08.2021 18:13 Відповісти
 
 