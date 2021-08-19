Виявлено схему переправлення громадян інших країн в ЄС через кордон України за підробленими візами. ФОТО

На Київщині співробітники міграційної поліції викрили групу осіб, які організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України до країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, зловмисники за допомогою спеціально обладнаної апаратури здійснювали підробку віз країн Європейського Союзу, які реалізовували через офіційні сайти громадянам Індії, Бангладеш, Гани, Марокко та інших країн для подальшого незаконного перетину державного кордону України через офіційні пункти пропуску до країн Європейського Союзу.

Підкреслюється, що вартість візи в середньому становила 2000 євро.









За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі.

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