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Поліцейські перекрили міжнародний канал поставки фальшивих доларів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У Києві поліцейські Головного управління Національної поліції України (НПУ) в АР Крим і Севастополі спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Нацполіції ліквідували міжнародний канал поставки підроблених грошей. До проведення спеціальної операції було залучено понад 100 правоохоронців, включаючи бійців підрозділів КОРД і ТОР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території України діє злочинна група вихідців з країн Закавказзя та Азії.

"Зловмисники налагодили канал постачання та збуту підроблених доларів США. Фальшивки доставляли поза митним контролем через АР Крим з Республіки Туреччина", - йдеться в повідомленні.

Для збуту фальшивих грошей зловмисники створили канал в одному з месенджерів. Там вони приймали замовлення та вели переписку з "покупцями". "Товар" доставляли через поштові відділення та при особистих зустрічах. Гроші від покупців отримували на гаманці електронної платіжної системи та готівкою.

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"Вартість фальшивих купюр варіювалася залежно від розміру замовлення і становила від 50 до 60 відсотків номінальної вартості доларів США", - повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, зловмисники планували доставити в Україну фальшивки загальним номіналом в мільйон доларів.

Спецоперацію провели 18 серпня в столиці під час передачі 10 тисяч фальшивих доларів.

Крім того, на території Києва, Харкова, Маріуполя та Кривого Рогу було проведено 14 санкціонованих обшуків. Під час документування злочинної діяльності поліцейські вилучили у фігурантів більше 30 тисяч підроблених доларів

До групи входило десять осіб. Сім найбільш активних учасників угруповання затримані. За перевезення і збут підроблених грошей зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в кінці липня поточного року поліція АР Крим спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю Нацполіції затримали організаторів каналу контрабанди з партією героїну з Ірану загальною вагою понад 368 кілограмів.

Поліцейські перекрили міжнародний канал поставки фальшивих доларів 01
Поліцейські перекрили міжнародний канал поставки фальшивих доларів 02
Поліцейські перекрили міжнародний канал поставки фальшивих доларів 03

Автор: Анастасія Потіха
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Видать качественная подделка раз покупатели были.
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19.08.2021 18:38 Відповісти
А Полиция Крыма хоть раз была в Крыму??? Да,а как там поживает Представитель Президента в Крыму, уже заехал в Ялтинскую квартирку За ,али как?
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19.08.2021 19:22 Відповісти
Сразу возникает вопрос ,если фальшивки шли из Турции через Крым ,то куда смотрели таможня и погранцы или они были в доле?
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19.08.2021 19:27 Відповісти
"Поліція Криму".............. схоже на анекдот..... Поліцейські перекрили міжнародний канал поставки фальшивих доларів - Цензор.НЕТ 7175
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19.08.2021 19:45 Відповісти
 
 