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Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Їм не сподобалося, що вишку поставили на даху місцевого магазину. Після тривалих переговорів поліція змогла переконати людей не валити вишку.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в с. Петрашівка Віньковецької ОТГ.

Близько 50 жителів села зібралися біля магазину, на даху якого встановлена ​​вишка. Вони вимагали, щоб вишку зняли, а якщо ні - погрожували її повалити.

"В результаті тривалих перемовин, які вела між обома сторонами інциденту група превентивної комунікації на чолі із заступником начальника ГУНП в Хмельницькій області Валентином Білянським, вдалося запобігти порушенням громадського порядку та досягти взаємопорозуміння. Конфлікт був врегульований мирним шляхом і в подальшому сторони зобов’язалися відшукати компромісне рішення", - повідомили в поліції.

Також читайте: Держспецзв'язку досліджуватиме впровадження 5G в Україні

Чим саме жителям села завадила вишка, в поліції не уточнили.

Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного звязку 01
Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного звязку 02
Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного звязку 03
Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного звязку 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+70
Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи - Цензор.НЕТ 5477
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19.08.2021 20:36
+66
Дегенерати. Певне прихожани МПЦ
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19.08.2021 20:36
+60
Это - антипрививочники. Испугались 5G. Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи - Цензор.НЕТ 2577
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19.08.2021 20:33
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Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 7249 Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 7249 Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 7249 Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 9215 Поздоровляю!!! Нарешті ти знайшов "мальчика для битья" замість "Джамала" Та ще й якого "якісного"!!! Якраз для твоєї гілки "цінний кадр" - "дурний і впертий"!!!! Класичний приклад ефекту Даннінга-Крюгера!!!
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20.08.2021 17:33 Відповісти
Увы, слился он куда-то....
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20.08.2021 18:20 Відповісти
Співчуваю! А я так надіявся, що у тебе наступить "душевна рівновага" (правда для тебе він "салабонистий" - він написав, що на відміну від нас, вчився на "дванадцятки" а не на "п"ятірки", але все-таки хоч "щось"! Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 9855
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20.08.2021 18:26 Відповісти
....если бы молодость знала...
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21.08.2021 09:53 Відповісти
"Ссылку нельзя читать.
По ссылке можно пройти"

В ссылку могут послать
Но как мне судьбу спасти?
В маске моей полно дыр -
Хлещет туда Ковид
Давит живот 5G
Хоть убегай в сортир!
Ночью спать не могу-
Крадётся в тиши Гейтс Билл
Жизнь потеряла смысл
Да проклят будь этот мир!
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20.08.2021 12:49 Відповісти
Вишку завалить, бажаючим відкрити запис в чергу в сільраді на встановлення нищенаведеного комунікаційного пристрою

Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 4406
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20.08.2021 12:59 Відповісти
с вероятностью 73% - это особоодарённый лохторат Зели, самый умный, который "знает всё"..
по-нормальному для допуска к выборам нужен хотя бы минимальный фильтр от тупых людей, чтобы Украина всё-таки стала успешной
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20.08.2021 14:21 Відповісти
_Нетупость ещё вовсе не означает порядочность и моральность. Нравственность и интеллект - не зависящие друг от друга категории, это всё равно что путать тёплое с мягким.
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20.08.2021 16:55 Відповісти
это ваЗЕлиновский электорат, одичалые сесесеровские Дэбилы!!!
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20.08.2021 15:57 Відповісти
Тоді нехай вимкнуть електрику, телебачення, мобільні, радіо.
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20.08.2021 16:48 Відповісти
Просто сделали шоу. Если бы хотели повалить,пришли бы ночью и тихо завалили.
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20.08.2021 17:51 Відповісти
.... как эти люди живут так долго без мозга ?
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20.08.2021 18:56 Відповісти
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