Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Їм не сподобалося, що вишку поставили на даху місцевого магазину. Після тривалих переговорів поліція змогла переконати людей не валити вишку.
Про це повідомляє поліція Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався в с. Петрашівка Віньковецької ОТГ.
Близько 50 жителів села зібралися біля магазину, на даху якого встановлена вишка. Вони вимагали, щоб вишку зняли, а якщо ні - погрожували її повалити.
"В результаті тривалих перемовин, які вела між обома сторонами інциденту група превентивної комунікації на чолі із заступником начальника ГУНП в Хмельницькій області Валентином Білянським, вдалося запобігти порушенням громадського порядку та досягти взаємопорозуміння. Конфлікт був врегульований мирним шляхом і в подальшому сторони зобов’язалися відшукати компромісне рішення", - повідомили в поліції.
Чим саме жителям села завадила вишка, в поліції не уточнили.
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Но как мне судьбу спасти?
В маске моей полно дыр -
Хлещет туда Ковид
Давит живот 5G
Хоть убегай в сортир!
Ночью спать не могу-
Крадётся в тиши Гейтс Билл
Жизнь потеряла смысл
Да проклят будь этот мир!
по-нормальному для допуска к выборам нужен хотя бы минимальный фильтр от тупых людей, чтобы Украина всё-таки стала успешной