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Вірменія (658) Зеленський (17467) Ірландія (83) Нігерія (31) посол (1006) Південна Корея (214)

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Ірландії, Нігерії, Південної Кореї та Вірменії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Ірландії, Федеративної Республіки Нігерія, Республіки Корея і Республіки Вірменія.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Глава держави привітав Посла Ірландії Тересу Ґілі з початком місії та відзначив важливість ухвалення ірландським урядом рішення про відкриття посольства в Києві.

"Важливо, що до Дня Незалежності Україна вперше має посольство Ірландії. Впевнений, що діалог між нашими країнами лише зміцнюватиметься", – сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що цей крок сприятиме активізації практичної результативної взаємодії між двома державами.

Під час розмови з Послом Федеративної Республіки Нігерія Шіною Фатай Алеге Глава держави наголосив на важливості активізації політичного діалогу та необхідності розширення взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва з цією африканською країною.

"Ми раді, що ви долучилися до нас як представник Нігерії саме в цю важливу для народу України дату. Я дуже хотів би, щоб через 30 років після відновлення незалежності нашої держави між нашими країнами відбувся конструктивний та предметний діалог, щоб наші сторони знайшли спільні проекти та спільні інтереси", – зазначив Президент.

Володимир Зеленський окремо відзначив активну співпрацю між державами в галузі освіти та внесок України у професійну підготовку нігерійських фахівців.

У розмові з новопризначеним Послом Республіки Корея Кім Хьонг Те Глава держави наголосив на важливості включення України до переліку пріоритетних країн з високим потенціалом для економічної та дипломатичної співпраці з Республікою Корея.

"Це рішення, а також включення нашої держави до програми Офіційної допомоги розвитку на 2021-2025 роки сприятиме реалізації потужного потенціалу двосторонніх відносин", – переконаний Президент України.

Також було обговорено шляхи подальшої активізації політичного діалогу, посилення економічної складової двосторонніх взаємин, питання започаткування важливих інвестиційних проектів, серед іншого в галузі інфраструктури.

Спілкуючись з новопризначеним Послом Республіки Вірменія Володимиром Карапетяном, Володимир Зеленський наголосив на налаштованості на розвиток двостороннього співробітництва, зокрема в торговельно-економічній сфері.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Ірландії, Нігерії, Південної Кореї та Вірменії 01
Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Ірландії, Нігерії, Південної Кореї та Вірменії 02
Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Ірландії, Нігерії, Південної Кореї та Вірменії 03
Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Ірландії, Нігерії, Південної Кореї та Вірменії 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландиии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 1490
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19.08.2021 22:00
+5
Хоча б поголилося...
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19.08.2021 21:55
+4
Ленка опять ноги брила и забыла Бубочке вернуть станок..
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19.08.2021 21:56
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Хоча б поголилося...
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19.08.2021 21:55 Відповісти
Надеюсь, хотя бы жвачку от перегара закинул перед встречей.
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19.08.2021 22:44 Відповісти
Я дивлюся на інше - як він старанно зображає "альфа-самця"! Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Ірландії, Нігерії, Південної Кореї та Вірменії - Цензор.НЕТ 4301 Подивись на його ноги - вони постійно розставлені, ніби там "капшук", як у племінного бика!!! Є така штука - "невербальне спілкування" Психіатри цим уже давно серйозно займаються, а на "емпіричному" рівні цим почав займаться Аллан Піз Він і книгу написав - "Мова рухів тіла"
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20.08.2021 07:24 Відповісти
Ленка опять ноги брила и забыла Бубочке вернуть станок..
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19.08.2021 21:56 Відповісти
😂
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19.08.2021 22:07 Відповісти
Новеньких зедебілів завезли.
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19.08.2021 22:01 Відповісти
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландиии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 1490
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19.08.2021 22:00 Відповісти
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландиии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 436
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19.08.2021 22:01 Відповісти
😂😂😂
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19.08.2021 22:08 Відповісти
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 5641
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19.08.2021 22:12 Відповісти
Боже, який тупий гумор у космічно тупих порохоботів.
У цьому плані ви на рівні кацапів.

Щиро похер на зеленого блазня, мені соромно за рівень дебілізму громадян України.
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20.08.2021 01:27 Відповісти
йди в дупу.
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20.08.2021 06:46 Відповісти
Там усе забито сраними порохоботами.
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20.08.2021 22:25 Відповісти
ми там таким як ти білети видаємо Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Ірландії, Нігерії, Південної Кореї та Вірменії - Цензор.НЕТ 8986.
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20.08.2021 22:28 Відповісти
Зеленский даже ниже корейца.... Это вообще...
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19.08.2021 22:01 Відповісти
зато выше фигуристой тетки.эта победа! у Талибановских бородачей грамоты тоже будет принимать?
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19.08.2021 22:05 Відповісти
Та нет, с тетей как раз одинаковы по росту, а вот нигерийцы все в основном высокие, а этот посол какой то карлик оказался.
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19.08.2021 22:10 Відповісти
На фотках всегда был самым мелким руководителем государства по сравнению даже со всеми женщинами. Но тут, слава бону, Мая Санду избралась, она немножко ниже нашего карлика)))
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19.08.2021 22:46 Відповісти
шо на голові те й в голові Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландиии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 8918

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландиии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 754
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19.08.2021 22:03 Відповісти
У нигерийца шарф украинский, или я ошибаюсь.
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19.08.2021 22:05 Відповісти
Администрация Байдена уведомила Украину,что встреча Байдена и Зеленского назначена на 31 августа,сообщила коресспондент Радио Голос Америки Мирослава Гонгадзе...
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19.08.2021 22:05 Відповісти
Встреча где будет, если в штатах, жаль штаты. От бедоносца одни проблемы.
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19.08.2021 22:07 Відповісти
Мавзолейные,не партесь...,НАТО в Українську Хату вже зайшло...,остались детали и мелочи,премьер Британии Борис Джонсон слов на ветер не бросает... Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 1924Хрюкните ...крым наш....,а Южная Асэтия и Абхазия это РАБссия... Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 9150
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19.08.2021 22:11 Відповісти
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 8058 Блин, ниже корейца. Куда это годится?
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19.08.2021 22:13 Відповісти
Зеленский и Байден подпишут ряд документов от корторых РАБссиянское быдло стошнит..особенно Ольгу ********* и Володьку Салавьева... Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 4195Это вам не подлодка Курск и упавшие РАБссиянские самалеты в Подмосковье типа ИЛ-112В и Астраханской области типа МИГ-29...
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19.08.2021 22:17 Відповісти
Как в кино: Очень приятно, цар!!!!!
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19.08.2021 22:56 Відповісти
А що це за шибздік на світлинах???
Де той статечний кремезний пан - керівник всього офісу???
Якось незвично...
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19.08.2021 23:10 Відповісти
как людям такое предложение? - 4 раза мобилизоватому,
демобилизуватись?... - подумайте....
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20.08.2021 00:09 Відповісти
 
 