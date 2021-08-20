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Будівництво низової частини балкового мосту в Запоріжжі завершиться до кінця року, - Служба автомобільних доріг. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Роботи на низовій частині нового балкового мосту у Запоріжжі буде завершено до кінця року.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, передает Цензор.НЕТ.

Будівництво низової частини балкового мосту в Запоріжжі завершиться до кінця року, - Служба автомобільних доріг 01

Позакласний балковий міст через ріку Старий Дніпро входить до складу Автотранспортної магістралі через Дніпро у Запоріжжі, яка є флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Наразі мостобудівники готуються опустити на опори прогонову будову низової частини мосту та розбирають ар’єрбек.

Триває робота й на підходах до мосту.

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"На споруді № 3 (підхід до балкового мосту з боку Хортицького району) наразі мостобудівники демонтують козловий кран та тимчасові опори. До цього були виконані роботи з розбирання підкранових колій та стапелю", — йдеться у повідомленні.

Будівництво низової частини балкового мосту в Запоріжжі завершиться до кінця року, - Служба автомобільних доріг 02

Тим часом на підході з боку острова Хортиця (споруда № 5) завершено роботи з монтажу опалубки п’ятої захватки бетонування плити проїзної частини й мостобудівники виконують монтаж опалубки шостої захватки.

Нагадаємо, рух верхньою частиною балкового мосту було відкрито у грудні 2020 року.

Запорізькі мости через Дніпро - це магістраль протяжністю 9,1 км з шістьма розв’язками, 26 штучними спорудами та чотирма позакласними мостами.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що проїзд новими Запорізькими мостами між лівим та правим берегами Дніпра відкриється до кінця цього року.

Будівництво низової частини балкового мосту в Запоріжжі завершиться до кінця року, - Служба автомобільних доріг 02

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КАКАЯ РАЗНИЦА!
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20.08.2021 09:51 Відповісти
как мои деньги стали программой президента - не могу понять
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20.08.2021 09:52 Відповісти
Чекайте, так Зе ж уже торік урочисто відкривав його! Строительство низовой части балочного моста в Запорожье завершится до конца года, - Служба автомобильных дорог - Цензор.НЕТ 5639
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20.08.2021 09:55 Відповісти
Та ладно вам))) Его так еще три раза можно открывать))) А разделив на "низовой", "верховой", еще раз двадцать)))
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20.08.2021 11:09 Відповісти
Кстати, вопрос жителям Запорожья) С левого берега на Хортицу, хоть что то делают?)
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20.08.2021 11:14 Відповісти
Конечно.
Соединили в одну сторону левый берег и Хортицу, уложили все пролеты с помощью Захария.
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20.08.2021 11:44 Відповісти
ЗЕЛЯ уложил???
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20.08.2021 11:46 Відповісти
Причем тут Зеля? Человек спросил, делается ли что-то, получил ответ.
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20.08.2021 11:55 Відповісти
Можно переть на зелю, а я радуюсь,что у нас в Украине заканчивают строительство еще одного моста и можно будет цивилизованно и комфортно пересечь Днепр,а не по плотине.
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20.08.2021 14:17 Відповісти
 
 