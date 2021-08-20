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Дніпропетровщина (753) контрабанда (1002) СБУ (5034) Донбас (13137)

СБУ заблокувала канал контрабанди товарів у "ДНР": щомісячний оборот товарів досягав близько мільйона доларів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ в Дніпропетровській області заблокувала схему незаконного постачання продукції на територію т.зв. "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, прибуток зловмисників становив понад 20 мільйонів доларів США.

Організували протиправний механізм дві мешканки Донецька. Схема існувала під виглядом експорту продуктів харчування українського виробництва та медикаментів відомих іноземних брендів до однієї з країн Південного Кавказу, транзитом через Росію.

Після перетину російського кордону маршрут відправлень різко змінювали і незаконно переправляли їх до тимчасово окупованої території Донецької області.

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Податки та збори від продажу товарів йшли на утримання бандформувань та окупаційних адміністрацій.

За даними слідства, товари відвантажували на адреси підставних фірм. А щоб "прикрити" оборудку документально, організатори залучили як "партнера" підконтрольну юридичну особу з реального сектору економіки України. Таким чином створювалася видимість законної зовнішньоекономічної діяльності.

Співорганізаторку злочинної схеми впіймали "на гарячому", коли вона прибула з Донецька для ведення переговорів з "партнерами" щодо подальших незаконних поставок продукції до "ДНР".

У ході проведених обшуків в офісних приміщеннях у Маріуполі та за місцем тимчасового мешкання зловмисниці у Києві вилучено:

  • комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;
  • бухгалтерську документацію фінансово-господарської діяльності підприємств, залучених до незаконної схеми.

СБУ заблокувала канал контрабанди товарів у ДНР: щомісячний оборот товарів досягав близько мільйона доларів 01
СБУ заблокувала канал контрабанди товарів у ДНР: щомісячний оборот товарів досягав близько мільйона доларів 02

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

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Викриття протиправного механізму відбувалося за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області.

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так скоро монтажная пена кончится, надо возвращать старые методы - ногами в цемент и на дно
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20.08.2021 10:32 Відповісти
почти 2 года, Карл..., ну нет в Украине никаких схем, которые бы не крышевало сбу..., но потом что-то идет не так, или кто-то становится слишком жадным, или надо подтянуть показатели раскрываемости, типа сбу не зря жрет наш с вами хлеб с маслом... и тогда мы видим результаты работы этого коммерческого органа...
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20.08.2021 10:33 Відповісти
Но они же таки ловят контрабандистов и нелегальный ввоз иностранных товаров. За это можно сказать спасибо. Ведь, это же даёт стране миллиарды налогов. Почему вы думаете, что они крышуют преступников?
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20.08.2021 18:30 Відповісти
А ЧТО они туда продавали?
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20.08.2021 10:34 Відповісти
если бы с 2014 у власти была цель покончить с внутренними агентами врага, то никакой шоблы под названием ОПЗЖ мы бы сейчас не видели
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20.08.2021 10:37 Відповісти
Та понятно, что Петя во всё виноват.
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20.08.2021 13:41 Відповісти
Сначала прочитал "канал поставки товаров ИЗ ДНР"
Задумался, что за товары ДНР может конрабандой завозить в Украину?...
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20.08.2021 10:49 Відповісти
Ностальгические воспоминания в днр:- А помнишь, АТБ был за углом?!
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20.08.2021 12:01 Відповісти
Усувають конкурентів.
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20.08.2021 13:19 Відповісти
Ау, СБУ! Вот вам идея для того, чтобы вы даже ещё быстрее ловили таких преступников - давайте огромные денежные премии тем, кто раскрывает эти преступления. Тогда вместо двух лет незаметной контрабанды всё закроется через месяц. Другой подход - платите сотрудникам % от выявленной суммы (если раскроют преступление на 1.000.000 $, то 20% - отдать сотрудникам.
Ну и заодно, может вы сможете удовлетворить любопытство - почему 2 года, ведь наверняка вам об этом стучали много и не раз. ? Два года собирали улики от кротов?
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20.08.2021 18:25 Відповісти
Хорошо прятались преступники, если 2 года даже от СБУ могли скрываться. Наверное, конспирация была жёсткая, как подготовка астронавтов. Хотелось бы больше почитать именно об этом - как удалось 2 года скрываться?
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20.08.2021 18:27 Відповісти
А разве нет каких-то фильтров в банках, которые "видят" что деньги огромные ходят? Разве нет вопросов о том, откуда деньги ии за что? Мне непонятно, почему в век цифровой революции, нет работающих систем, которые ловят подобных преступников, нейросетей всяких, сравнивающих законную и противоправную деятельность? Объединить бы эти сети и итегрировать и чтобы они усливали одна другую.
Например, банк видит, что по его счетам двигаются нелегальные деньги и блокирует счёт автоматически до выяснения обстоятельств. Как? Ну вот, что было в данном случае - товары вывозили в Россию и далее к террористам. А почему бы не прослеживать, куда именно доставляется товар и по прибытию сканировать QR код и подтверждать, что товар прибыл именно в ЕС? Ведь, схема основана на том, что теряются следы товара - там почему бы не отслеживать товар? Например, не отсканировали товар в ЕС, значит он не прибыл в ЕС, значит прибыл куда-то ещё.
Берите пример с Почты - там есть трекинг посылки, и компьютеры понимают, что товар прибыл туда-то и туда-то, а если нет подтверждения о прибытии, то значит товар украли или это контрабанда.
Просто напросто делайте трекинг товаров. Выслал человек с Розетки товар - товар "ведётся" системой и он просто так не потеряется. Выслал некто что-то в ЕС, так оно и должно прийти в ЕС! и компании которые это перевозят-продают-пересылают обязаны будут осуществлять трекинг товара.
Данные о пути товаров нужно хранить в компьютерной базе данных, и туда же надо подключить данные об оплате от банков и информацию об организации-пересыльщике. Объединить это всё в одну контролирующую-трекинговую систему, чтобы при подозрении на воровство или контрабанду она давала тревожный звоночек. И как люди смогут красть или слать контрабанду если они будут под колпаком???
ПыСЫ: банки, платёжные системы, склады, логистические компании, перевозчики - всё это должно отсылать данные в эту централизованную систему для предотвращения и трекинга коррупции. Это же столько денег сэкономленных на больницы, медицину, соцпомощь, пенсии, армию, модернизацию, науку! Хватит нам уже жить 30 лет бомжами и давать вот так кидать концы в воду и молчать и заметать под палас. Похоже, скоро настанет жесть и придётся делать таки генеральную ненавистную уборку.
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20.08.2021 18:50 Відповісти
 
 