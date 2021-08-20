СБУ заблокувала канал контрабанди товарів у "ДНР": щомісячний оборот товарів досягав близько мільйона доларів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
СБУ в Дніпропетровській області заблокувала схему незаконного постачання продукції на територію т.зв. "ДНР".
Про це повідомляє пресслужба СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, прибуток зловмисників становив понад 20 мільйонів доларів США.
Організували протиправний механізм дві мешканки Донецька. Схема існувала під виглядом експорту продуктів харчування українського виробництва та медикаментів відомих іноземних брендів до однієї з країн Південного Кавказу, транзитом через Росію.
Після перетину російського кордону маршрут відправлень різко змінювали і незаконно переправляли їх до тимчасово окупованої території Донецької області.
Податки та збори від продажу товарів йшли на утримання бандформувань та окупаційних адміністрацій.
За даними слідства, товари відвантажували на адреси підставних фірм. А щоб "прикрити" оборудку документально, організатори залучили як "партнера" підконтрольну юридичну особу з реального сектору економіки України. Таким чином створювалася видимість законної зовнішньоекономічної діяльності.
Співорганізаторку злочинної схеми впіймали "на гарячому", коли вона прибула з Донецька для ведення переговорів з "партнерами" щодо подальших незаконних поставок продукції до "ДНР".
У ході проведених обшуків в офісних приміщеннях у Маріуполі та за місцем тимчасового мешкання зловмисниці у Києві вилучено:
- комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;
- бухгалтерську документацію фінансово-господарської діяльності підприємств, залучених до незаконної схеми.
Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
Викриття протиправного механізму відбувалося за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області.
Будь ласка, зачекайте...
Задумался, что за товары ДНР может конрабандой завозить в Украину?...
Ну и заодно, может вы сможете удовлетворить любопытство - почему 2 года, ведь наверняка вам об этом стучали много и не раз. ? Два года собирали улики от кротов?
Например, банк видит, что по его счетам двигаются нелегальные деньги и блокирует счёт автоматически до выяснения обстоятельств. Как? Ну вот, что было в данном случае - товары вывозили в Россию и далее к террористам. А почему бы не прослеживать, куда именно доставляется товар и по прибытию сканировать QR код и подтверждать, что товар прибыл именно в ЕС? Ведь, схема основана на том, что теряются следы товара - там почему бы не отслеживать товар? Например, не отсканировали товар в ЕС, значит он не прибыл в ЕС, значит прибыл куда-то ещё.
Берите пример с Почты - там есть трекинг посылки, и компьютеры понимают, что товар прибыл туда-то и туда-то, а если нет подтверждения о прибытии, то значит товар украли или это контрабанда.
Просто напросто делайте трекинг товаров. Выслал человек с Розетки товар - товар "ведётся" системой и он просто так не потеряется. Выслал некто что-то в ЕС, так оно и должно прийти в ЕС! и компании которые это перевозят-продают-пересылают обязаны будут осуществлять трекинг товара.
Данные о пути товаров нужно хранить в компьютерной базе данных, и туда же надо подключить данные об оплате от банков и информацию об организации-пересыльщике. Объединить это всё в одну контролирующую-трекинговую систему, чтобы при подозрении на воровство или контрабанду она давала тревожный звоночек. И как люди смогут красть или слать контрабанду если они будут под колпаком???
ПыСЫ: банки, платёжные системы, склады, логистические компании, перевозчики - всё это должно отсылать данные в эту централизованную систему для предотвращения и трекинга коррупции. Это же столько денег сэкономленных на больницы, медицину, соцпомощь, пенсии, армию, модернизацию, науку! Хватит нам уже жить 30 лет бомжами и давать вот так кидать концы в воду и молчать и заметать под палас. Похоже, скоро настанет жесть и придётся делать таки генеральную ненавистную уборку.