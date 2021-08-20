УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53247 відвідувачів онлайн
Фото Події
4740 21
діти (2079) Херсонщина (561) вода (596)

Поліцейські врятували п'ятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Херсонщині поліцейські врятували 5 дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Повідомляється, що подія відбулася на Арабатській Стрілці Генічеського району біля с. Генгірка. Приблизно о 18:15 в поліцію надійшло повідомлення від вожатої дитячого табору про те, що п'ятьох дітей віком від 13 до 15 років на катамарані віднесло у відкрите море на 3 кілометри від берега. Діти приїхали на відпочинок з Києва.

За словами начальника сектору поліцейської діяльності на воді Херсонського міського управління поліції Максима Жаркова, операція з порятунку дітей розгорнулася миттєво, оскільки погодні умови були вкрай несприятливі: шторм, сильний поривчастий вітер 10-15 м / с і дощ. Водні поліцейські на службовому катері наздогнали катамаран, пересадили всіх дітей у катер, надягли на них рятувальні жилети, а плавзасіб взяли на буксир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень на водоймах України загинули 42 людини, під час пожеж - 12, - ДСНС

Поліцейські врятували пятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині 01

Маленьких відпочивальників доставили на берег поліцейської станції водної поліції в Генічеськ, де їх вже чекали ювенальні поліцейські, представник служби у справах дітей та працівник табору.

Також в супроводі поліції неповнолітніх відпочивальників відвезли в лікарню, де після огляду медиків з'ясувалося, що з дітьми все добре, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. А щодо вожатої табору, яка несла відповідальність за дітей, поліцейські склали адміністративний протокол за ст.184 "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей" КУпАП.

Поліцейські врятували пятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині 02
Поліцейські врятували пятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині 03
Фото: сайт поліції

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+5
Мужика Вам Ольга нужно, чтоб от...ал так чтоб такой фигни в голову не лезло.
показати весь коментар
20.08.2021 12:25
+4
пока детей уносило-вожатая похоже была зажатая...
показати весь коментар
20.08.2021 12:02
+4
Рятувальники молодці, вожатим та дітям по шиї...
показати весь коментар
20.08.2021 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шторм, сильный порывистый ветер 10-15 м / с и дождьИсточник: https://censor.net/ru/p3283781

И при таких условиях дура вожатая отпустила детей в море одних??
показати весь коментар
20.08.2021 11:56 Відповісти
не ее - не жалко, хуже не будет, потом хоть посмеемся!
показати весь коментар
20.08.2021 11:59 Відповісти
кто ж её спрашивал, в этом возросте "я всё уже знаю, я всё уже могу, никто м не не указ"
показати весь коментар
20.08.2021 12:23 Відповісти
Без сопровождения взрослого, без жилетов...
.издец.
показати весь коментар
20.08.2021 11:57 Відповісти
все ок, все в точности как наш найвеличніший керманич со страной делает
показати весь коментар
20.08.2021 12:00 Відповісти
пока детей уносило-вожатая похоже была зажатая...
показати весь коментар
20.08.2021 12:02 Відповісти
Рятувальники молодці, вожатим та дітям по шиї...
показати весь коментар
20.08.2021 12:05 Відповісти
мазай и зайцы
показати весь коментар
20.08.2021 12:08 Відповісти
Мужика Вам Ольга нужно, чтоб от...ал так чтоб такой фигни в голову не лезло.
показати весь коментар
20.08.2021 12:25 Відповісти
доктора ей надо
показати весь коментар
20.08.2021 13:05 Відповісти
мало того, он ждет пока ольгу отнесет на матрасе, тогда он оторвется...
показати весь коментар
20.08.2021 13:04 Відповісти
Русский язык служивых коробит...манкируют.А обязаны на мови!!.Ужас.При советах было больше украинского языка.Креминь-ау!
показати весь коментар
20.08.2021 12:34 Відповісти
Не лезьте в море на ветру от берега и не пускайте туда детей.
Ветер к берегу давно бы этих робинзонов назад прибил.
показати весь коментар
20.08.2021 13:05 Відповісти
Походу матрасы и катамараны треба оборудовать якорями.Як вариант. Поліцейські врятували п'ятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині - Цензор.НЕТ 2482
показати весь коментар
20.08.2021 14:01 Відповісти
Голови мозгами треба дооборудувати , па ходу .
показати весь коментар
20.08.2021 16:55 Відповісти
Похоже. что правила выживания, и как минимум - правила поведения на воде - темы для детей в лагерях. Не говоря уже о вожатых.
показати весь коментар
20.08.2021 14:26 Відповісти
Хто їм дав катамаран? Де жилети? Де дорослі? Чому їх п'ятеро, замість чотирьох? Де рятувальники і хто тупой вожатої курці довірив дітей?
показати весь коментар
20.08.2021 15:38 Відповісти
А кто такая сонщина?
показати весь коментар
20.08.2021 18:43 Відповісти
Відосік про те, як рускіє поліцейські оділися в форму українських і врятували рускозичних українських дітей... Бред! Україно, де ти ?
показати весь коментар
21.08.2021 09:18 Відповісти
 
 