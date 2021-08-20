Поліцейські врятували п'ятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщині поліцейські врятували 5 дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

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Повідомляється, що подія відбулася на Арабатській Стрілці Генічеського району біля с. Генгірка. Приблизно о 18:15 в поліцію надійшло повідомлення від вожатої дитячого табору про те, що п'ятьох дітей віком від 13 до 15 років на катамарані віднесло у відкрите море на 3 кілометри від берега. Діти приїхали на відпочинок з Києва.

За словами начальника сектору поліцейської діяльності на воді Херсонського міського управління поліції Максима Жаркова, операція з порятунку дітей розгорнулася миттєво, оскільки погодні умови були вкрай несприятливі: шторм, сильний поривчастий вітер 10-15 м / с і дощ. Водні поліцейські на службовому катері наздогнали катамаран, пересадили всіх дітей у катер, надягли на них рятувальні жилети, а плавзасіб взяли на буксир.

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Маленьких відпочивальників доставили на берег поліцейської станції водної поліції в Генічеськ, де їх вже чекали ювенальні поліцейські, представник служби у справах дітей та працівник табору.

Також в супроводі поліції неповнолітніх відпочивальників відвезли в лікарню, де після огляду медиків з'ясувалося, що з дітьми все добре, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. А щодо вожатої табору, яка несла відповідальність за дітей, поліцейські склали адміністративний протокол за ст.184 "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей" КУпАП.





Фото: сайт поліції