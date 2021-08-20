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СБУ викрила зловмисників, які пропонували офіцеру спецслужби "кришувати" контрабанду з ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи осіб, які займалися контрабандою товарів з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники пропонували співробітнику СБУ "кришувати" їхні поставки через акваторію Азовського моря. Офіцер спецслужби відмовився, і у ході спецоперації зловмисників викрито, їм готується повідомлення про підозру.

Задокументовано, що співробітнику СБУ пропонували неправомірну вигоду за партію тютюнових виробів. Мова йшла про 400 ящиків продукції, яку виготовили на тимчасово окупованій території. Вартість такої партії на чорному ринку становить майже 3 млн грн (близько $110 тис. за нинішнім курсом).

Зловмисники просили сприяння офіцера СБУ у безпечному переміщенні товарів на підконтрольну уряду територію Донецької області. Контрабанду хотіли переправити через акваторію Азовського моря. За таке "кришування" пропонували хабар у $5 тис.

СБУ викрила зловмисників, які пропонували офіцеру спецслужби кришувати контрабанду з ОРДЛО 01

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано надання неправомірної вигоди співробітнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ (ГУ ВБ СБУ) у сумі $5 тис. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.

Наразі триває огляд місця події, під час якого вилучаються незаконно ввезені тютюнові вироби та транспортні засоби. Крім того, здійснюються заходи для визначення інших можливих учасників протиправної діяльності.

СБУ викрила зловмисників, які пропонували офіцеру спецслужби кришувати контрабанду з ОРДЛО 02

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області, Державною прикордонною службою України та за процесуального керівництва Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об‘єднаних сил.

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СБУ викрила зловмисників, які пропонували офіцеру спецслужби кришувати контрабанду з ОРДЛО 03
СБУ викрила зловмисників, які пропонували офіцеру спецслужби кришувати контрабанду з ОРДЛО 04
СБУ викрила зловмисників, які пропонували офіцеру спецслужби кришувати контрабанду з ОРДЛО 05
СБУ викрила зловмисників, які пропонували офіцеру спецслужби кришувати контрабанду з ОРДЛО 06
Фото: сайт СБУ

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Жду сообщений прессы, что эти уроды уселись на нары лет на 10 , как минимум.... Пусть там и подохнут от избыточного секса и побоев. Да будет так. Аминь.
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20.08.2021 12:53 Відповісти
А СБУ не крышует ...Или не тем предложили или те тех повязали быкановцы?
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20.08.2021 12:55 Відповісти
У Херсоні впав найвищий флагшток у області, встановлений за завданням ОПУ: фото, відео

рейтинг вовы по-прежнему громит его же пристрастие к ВЯЛИКАМУ!!
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20.08.2021 12:54 Відповісти
Ця "група ліц" не знала,чи що,що кришувати контрабанду може тільки СБУ,то її парафія...
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20.08.2021 12:57 Відповісти
офицеры спецслужб не берут - они честь имеют, а офицеры службы собственной безопасности не берут еще больше - снят вопрос....
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20.08.2021 13:00 Відповісти
Офицер спецслужбы отказался, и в ходе спецоперации злоумышленников разоблачили, им готовится уведомление о подозрении. Источник: https://censor.net/ru/p3283797\\\\\

Ага, отказался ибо крышевал что то более важное?
что значит отказался? - надо соглашаться и потом чтоб доказательства были, а так скажут шо его в первый раз видят. хотя может на это и расчет - откупятся.
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20.08.2021 13:00 Відповісти
а хлопцы в ГУ ВБ СБУ не маленькие - такого одного прокормить - киевлян с 10 надо раздеватъ в день...
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20.08.2021 13:11 Відповісти
а в марике мусора на работу в трениках ходят?
шо та мне ето смутно напоминает...
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20.08.2021 13:23 Відповісти
разоблачила ,потому что офицер спецслужбы уже "крышевал" контрабанду конкурентов и был уже занят
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20.08.2021 14:19 Відповісти
 
 