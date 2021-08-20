Прапор України підняли на КПВВ "Новотроїцьке", його буде видно з окупованих територій, - ООС. ФОТОрепортаж

На КПВВ "Новотроїцьке" підняли державний прапор України. Бійці окремої механізованої бригади Холодний Яр, які тримають позиції на передовій поблизу Новотроїцького, взяли участь в урочистому заході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Прапор 2 на 3 метри підняли на найвищому у Волноваському районі флагштоку. Тепер символ держави буде видно не тільки з підконтрольної українському уряду території, а й з окупованої території України.

"Державний прапор – це наша святиня. Повага до прапору – це повага до свого народу, до його традицій, цінностей. Український прапор завжди підіймають у хвилини радості та гордості за нашу державу. Я щиро бажаю кожному жителю нашої країни миру та цінувати те, що називається національними символами країни", - сказав у промові голова Волноваської районної державної адміністрації Анатолій Немченко. Підняттям прапору на території КПВВ райдержадміністрація в черговий раз нагадала, що Волноваський район – це Україна.

На урочистому заході також були присутні заступники голови Волноваської РДА, керівник Ольгінської селищної ВЦА Володимир Сологуб, прикордонники і представники Збройних Сил України.

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Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів, мирних жителів, а також усіх патріотів, які полягли у боротьбі за Україну.







