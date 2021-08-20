Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка. ФОТО

21-річний син народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Арістова - Артем - регулярно використовує заборонену в Україні соціальну мережу "ВКонтакте" і хвалиться своїми візитами до Москви, публікуючи відповідні фото.

На це звернула увагу на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналістка Ярослава Коба, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також нагадала, що хлопець ганяє на своєму автомобілі по Києву зі швидкістю 140 км на годину, порушуючи правила дорожнього руху.

Журналістка оприлюднила скрини фотографій з акаунту Арістова-молодшого.















"Син депутата "СН" Юрія Арістова любить колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, Москву і все російське. Веде блог в забороненій мережі Вконтакте, де постійно лайкає російських політиків", - пише вона.

Дивіться також: Голова бюджетного комітету ВР "слуга народу" Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ. ФОТОрепортаж