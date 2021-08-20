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Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

21-річний син народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Арістова - Артем - регулярно використовує заборонену в Україні соціальну мережу "ВКонтакте" і хвалиться своїми візитами до Москви, публікуючи відповідні фото.

На це звернула увагу на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналістка Ярослава Коба, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також нагадала, що хлопець ганяє на своєму автомобілі по Києву зі швидкістю 140 км на годину, порушуючи правила дорожнього руху.

Журналістка оприлюднила скрини фотографій з акаунту Арістова-молодшого.

Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 01
Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 02
Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 03
Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 04

Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 05
Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 06
Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 07

Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 03

"Син депутата "СН" Юрія Арістова любить колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, Москву і все російське. Веде блог в забороненій мережі Вконтакте, де постійно лайкає російських політиків", - пише вона.

Дивіться також: Голова бюджетного комітету ВР "слуга народу" Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+64
какое дерево-такой и плод...
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20.08.2021 15:15
+48
Ватный дегенерат как и все те кто в «Слуге Урода». Малолетнее чмо с паспортом Украины, но с двух главой курицей в мозгах
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20.08.2021 15:18
+46
дегенерат, освоивший фотошоп...
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20.08.2021 15:15
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риго ********
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20.08.2021 17:00 Відповісти
Имбицил. Подставляет папу. По жопе получит, машину папка заберет на время кипиша.
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20.08.2021 17:03 Відповісти
ну сиськи красивые
а чего сказать то хотел ?
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20.08.2021 17:03 Відповісти
ска рахит
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20.08.2021 17:09 Відповісти
Та я вас умоляю, ни чего удивительного в этом нет. Так всегда бывает, когда умственно недоразвитые в своём развитии люди выбирают в президенты страны трусливого и воровитого фигляра с отвратительным средним образованием криворожской школы и в качестве депутатов ВР разного рода пивокрадов аля юрченко и откровенных мудаков аля шариков и арестович. Их выкидыши всегда так поступают. Это АКСИОМА.
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20.08.2021 17:18 Відповісти
Выбрали зелёное говно во власть - теперь жрите.
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20.08.2021 17:28 Відповісти
К сожалению кушать это приходиться и нам с вами.
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20.08.2021 20:14 Відповісти
:-||
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20.08.2021 17:37 Відповісти
Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 4821Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 240Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 7485
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20.08.2021 17:45 Відповісти
Типичный представитель украинской молодежи 73%. Пожилым читателям Цензора полезно было бы иногда вылезать из своей патриотической скорлупы в реальный мир.
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20.08.2021 17:59 Відповісти
Наоборот, прихожу сюда чтобы спрятаться от тех, с диагнозом 73%, молодых и не очень.
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20.08.2021 19:29 Відповісти
Ну, где и в чём то вы правы. НО, огромное количество моих сверстником сидит в патриотической скорлупе Совка.
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20.08.2021 20:16 Відповісти
Из говна пулю не сделаешь как не старайся...
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20.08.2021 18:46 Відповісти
что за заднеприводное чмо в обосцанных рейтузах?
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20.08.2021 19:19 Відповісти
КАК, вы не узнали? Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 338
Это чмо артём аристов. Сын слуги народа Аристова. Точнее его выкидыш.Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 802
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20.08.2021 20:18 Відповісти
Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 8987
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20.08.2021 23:21 Відповісти
а что вы хотите от партии мудаков?
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20.08.2021 20:52 Відповісти
Пєдік син пєдіка?
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20.08.2021 22:04 Відповісти
тю, малолетний нарциссик. с головой явно проблемы.
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21.08.2021 03:57 Відповісти
Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 4636
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21.08.2021 04:58 Відповісти
сам депутат Арістов типічний ******** бізнесмен рішала . весь його бізнес стоїть на контрабандній схемі завезення риби з Росії. Чи може для когось тут секрет, хто і як займається крупним оптом імпортованим товаром в Україні.
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21.08.2021 11:13 Відповісти
Це він цими фотками мав на увазі що поклав на росію, а те що клав, не встиг заправити
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21.08.2021 17:16 Відповісти
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