УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31677 відвідувачів онлайн
Фото Події
4515 6
Львівщина (1233) СБУ (5559) ДАБІ (78)

Ексспівробітницю ДАБІ затримано під час одержання 500 тис. хабаря на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники Служби безпеки України затримали колишню співробітницю Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Львівській області під час одержання 20 тис. доларів хабаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласного управління СБУ.

"За оперативною інформацією СБУ, до противоправної діяльності причетна колишня працівниця Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області. Вона, спільно з керівною ланкою ДАБІ, організували схему отримання хабарів", - наголошується в повідомленні.

Жінка виступала посередником у вирішенні питання за надання дозволу про початок виконання будівельних робіт. Такі послуги оцінила у майже $24 тис.

В інформації підкреслюється: "Правоохоронці затримали зловмисницю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини хабаря в сумі $20 тис. Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину".

"Встановлюється причетність всіх посадових осіб Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області до протиправної діяльності. Тривають слідчі дії. Спецоперацію з викриття зловмисника проводили оперативники УСБУ спільно з слідчими ТУ ДБР під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури", - резюмується в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції. ФОТО

Ексспівробітницю ДАБІ затримано під час одержання 500 тис. хабаря на Львівщині, - СБУ 01
Ексспівробітницю ДАБІ затримано під час одержання 500 тис. хабаря на Львівщині, - СБУ 02
Ексспівробітницю ДАБІ затримано під час одержання 500 тис. хабаря на Львівщині, - СБУ 03

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потом выпустят. Спортивная ловля. А плебсу объяснят, что новость не правильно поняли.
показати весь коментар
20.08.2021 16:43 Відповісти
выпустят. даже и дело на неё невозможно завести какая взятка если она экс и к должностному лицу не относится ни каким боком
показати весь коментар
20.08.2021 18:34 Відповісти
Все, кто хоть что-то строил в Украине, прекрасно знают, что это за коррупционная контора и до сих пор продолжают сидеть и рубить бабло на своих схемах. Там не принадлежность надо устанавливать, а брать всех подряд руководителей этой богадельни, в том числе и бывших, и проверять имущество и источники его приобретения и сразу резко пополните бюджет страны
показати весь коментар
20.08.2021 16:48 Відповісти
А ведь во Львове живут одни патриоты!
показати весь коментар
20.08.2021 17:00 Відповісти
___ноу Хау .
удвойте сумму вознаграждения.
при оплате первой части выполняйте обещанное.
Будьте непредсказуемы... Ексспівробітницю ДАБІ затримано під час одержання 500 тис. хабаря на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6 Ексспівробітницю ДАБІ затримано під час одержання 500 тис. хабаря на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6383
показати весь коментар
20.08.2021 17:10 Відповісти
Поймут и простят
показати весь коментар
20.08.2021 17:58 Відповісти
 
 