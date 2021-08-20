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Фото Економіка
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перегони (9) Дніпропетровщина (812) дороги (1006) Укравтодор (375) Тимошенко_Кирило (162) Велике будівництво (711)

Гоночні боліди протестували першу українську дорогу, побудовану в межах "Великого будівництва". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Економіка

На Дніпропетровщині відбувся заїзд гоночних болідів трасою Н-31 Дніпро - Решетилівка, яку називають першим українським хайвеєм, побудованим за часів незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор.

П'ять болідів "Естонія" Формула-3 із форсованими двигунами зі швидкістю понад 250 км/год зробили три кола по 14-кілометровій ділянці нової траси. Машинами управляли професійні гонщики: заслужений тренер України з технічних видів спорту, майстер спорту з мотокросу та кільцевих гонок, багаторазовий чемпіон міжнародних автопробігів Віктор Поваров, чемпіон України із шосейно-кільцевих перегонів, майстер спорту міжнародного класу Олександр Медведченко і творець гоночного КРАЗ, багаторазовий чемпіон з кільцевих гонок Володимир Гавриленко.

"Висновок тест-драйву - якість покриття без нарікань", - наголошується в повідомленні.

Дорога Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка - траса національного значення, яка пролягає Дніпропетровською та Полтавською областями. Її загальна протяжність становить 137,6 км. Це найкоротший шлях і оптимальний маршрут із Києва до Дніпра. У Полтавській області протяжність дороги становить майже 89 кілометрів, у Дніпропетровській - 58 км. Трасу будують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нині шляховики працюють над фінішною ділянкою магістралі за новим мостом через канал Дніпро - Донбас.

Нагадаємо, перший заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував плани цього року оновити і побудувати 6500 км доріг: 4500 км державного і 2000 км місцевого значення.

Гоночні боліди протестували першу українську дорогу, побудовану в межах Великого будівництва 01
Гоночні боліди протестували першу українську дорогу, побудовану в межах Великого будівництва 02
Гоночні боліди протестували першу українську дорогу, побудовану в межах Великого будівництва 03
Гоночні боліди протестували першу українську дорогу, побудовану в межах Великого будівництва 04
Гоночні боліди протестували першу українську дорогу, побудовану в межах Великого будівництва 05

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Топ коментарі
+22
А гоночные фуры тестили? Гоночные болиды протестовали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства" - Цензор.НЕТ 6724
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20.08.2021 17:33
+22
тю...а при порохе дураки асфальт бурили,брали керн и определяли толщину покрытия,а значит и количество потраченного асфальта.
а оказывается надо взять горстку гонщиков,и они на скорости 250 км/ч враз затестируют качество Гоночные болиды протестовали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства" - Цензор.НЕТ 147.а еще можно юзика запустить,если борозду на трассе не оставляет-то нормалек
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20.08.2021 17:38
+13
Тест это когда зерновоз в 70т. и через каждые 10 метров и с утра и всю ночь, как в Николаеве, Одессе, Херсоне. Зерно, метал,......и всё в порты.
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20.08.2021 17:40
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А гоночные фуры тестили? Гоночные болиды протестовали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства" - Цензор.НЕТ 6724
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20.08.2021 17:33 Відповісти
з перегрузом в 3 рази... Гоночные болиды протестировали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства" - Цензор.НЕТ 6381
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20.08.2021 17:55 Відповісти
давно пора грузы переводить на Укрзализныцю, а не убивать отстроенные с таким трудом автомагистрали.
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20.08.2021 22:39 Відповісти
Н-31 Днепр - Решетиловка ... построенную в рамках "Большого строительства" (c)

ага, а как же
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20.08.2021 17:33 Відповісти
І передасться у приватне володіння для "збору платні за проїзд".
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20.08.2021 18:04 Відповісти
Нарик не только пиарится но ещё и врет как сивый мерин!
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20.08.2021 17:35 Відповісти
цыплят по осени считают. Посмотрим на состояние этой дороги весной...
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20.08.2021 17:36 Відповісти
а зеленим тільки шоу подавай
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20.08.2021 17:37 Відповісти
тю...а при порохе дураки асфальт бурили,брали керн и определяли толщину покрытия,а значит и количество потраченного асфальта.
а оказывается надо взять горстку гонщиков,и они на скорости 250 км/ч враз затестируют качество Гоночные болиды протестовали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства" - Цензор.НЕТ 147.а еще можно юзика запустить,если борозду на трассе не оставляет-то нормалек
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20.08.2021 17:38 Відповісти
Тест это когда зерновоз в 70т. и через каждые 10 метров и с утра и всю ночь, как в Николаеве, Одессе, Херсоне. Зерно, метал,......и всё в порты.
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20.08.2021 17:40 Відповісти
В 70т? Некоторые более 80т.
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20.08.2021 18:08 Відповісти
а слабо от Днепра до поворота на Каменское, во где крутая трасса...
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20.08.2021 17:50 Відповісти
нужно было перегруженными фурами тестить.
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20.08.2021 17:53 Відповісти
А який гарантійни строк служби цієї траси? Яке максимальне навантаження на вісь воно витримує? Чи вага боліду Ф-3 - то максимум навантаження, яке витримає це полотно? А при температурі повітря +35, а покриття +40?
Я вже казав, що в квітні 2019-го гасло "Думайте" програло брехливому, але яскравому шоу. І ось уже третій рік шоу продовжується, піпл хаває і набиває цим шоу свій холодильник...
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20.08.2021 17:57 Відповісти
А де можна протестувати дорогу, побудовану при "думаючому", який у неї гарантійний строк служби і максимальне навантаження на вісь?
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20.08.2021 20:07 Відповісти
В нарколабораторії
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20.08.2021 22:47 Відповісти
Шоу блд, все перетворити на шоу. Доречі, а цю дорогу продадуть "інвесторам", щоб вона стала платною?
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20.08.2021 18:00 Відповісти
Навіть гоночні боліди протестували?
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20.08.2021 18:04 Відповісти
Не стал бы я тестировать дороги, насланные на трупы воронковидных жертв...
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20.08.2021 18:12 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ну точно зрада!
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20.08.2021 18:13 Відповісти
Просто показуха! Ну и присвоение чужих заслуг! (Кстати Гитлер, точно так же автобаны строил в свое время - до прихода к власти критиковал предшественников говоря, что немецкому народу автобаны не нужны, а после прихода к власти начал активно их достраивать, говоря что построил и фоткался с лопатой в руке)
А то, что кучу всяких Зе-достижений (включая постройку 1 "Оплота" вместо которого можно было сделать 5 Булатов или полностью профинансировать Нептун, а не просто ограничится авансовым платежом), решили подогнать под 30летие, вообще вызывает рвотный рефлекс и стойкую ассоциацию с совком!!!!
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20.08.2021 18:34 Відповісти
Та зрада страшная дороги достраивают. Ну а про Гитлера зелю смешно. Как то жидобандеровцами запахло.
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20.08.2021 20:48 Відповісти
Хіба, це не Зеленський Гітлер дороги збудував?
А от піар такий самий брехливий.
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21.08.2021 20:03 Відповісти
А в Америке тоже Гитлер дороги строил? Или по вашей логике тот кто строит дороги тот Гитлер. Без маразма сможете по теме?
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21.08.2021 20:25 Відповісти
Маразм, це, вже мабуть, ваша дійсність.
Тож, мова йде про те, що Зеленський до свого повсюдного піару і дороги додав, якщо вже ви не здатні зрозуміти суть претензій. Так, дороги будують. І за Януковича, і за Порошенка будували. І за Зеленського теж. Але жодним чином не більше. Проте суттєво дорожче. Вже маю до кінця вам роз'яснити, що про Гітлера була ремнісценція, позаяк той теж на дорогах піарився. Що, мовляв, це саме він їх збудував. Оте саме і про Зеленського. А до "жидобандерівця" йому як рачки до Єрусалема.
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21.08.2021 22:01 Відповісти
Ну не в впадайте в маразм. Дайте хотябы четкий ответ кто строил дороги в Америке.? Ну а про детский лепет с обещаниями про дороги при овоще, Порошенко и тд сейчас это очень наглядно и вашими бредовыми постами ни как не поменять реальность.
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21.08.2021 23:38 Відповісти
Тепер ці дороги потрібно належним чином обслуговувати, щоб підтримувати високу якість покриття десятиріччями.
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20.08.2021 19:44 Відповісти
Вообще то дорога расчитана для перевозки грузов, а не для спортивных автогонок где давление на поверхность незначительно...
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20.08.2021 22:42 Відповісти
Річок!
Один рік пройде, а потім,- тестіть!
Хоча це буде вже ПРИ ІНШИХ...
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21.08.2021 10:24 Відповісти
 
 