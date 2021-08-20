Гоночні боліди протестували першу українську дорогу, побудовану в межах "Великого будівництва". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Економіка
На Дніпропетровщині відбувся заїзд гоночних болідів трасою Н-31 Дніпро - Решетилівка, яку називають першим українським хайвеєм, побудованим за часів незалежності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор.
П'ять болідів "Естонія" Формула-3 із форсованими двигунами зі швидкістю понад 250 км/год зробили три кола по 14-кілометровій ділянці нової траси. Машинами управляли професійні гонщики: заслужений тренер України з технічних видів спорту, майстер спорту з мотокросу та кільцевих гонок, багаторазовий чемпіон міжнародних автопробігів Віктор Поваров, чемпіон України із шосейно-кільцевих перегонів, майстер спорту міжнародного класу Олександр Медведченко і творець гоночного КРАЗ, багаторазовий чемпіон з кільцевих гонок Володимир Гавриленко.
"Висновок тест-драйву - якість покриття без нарікань", - наголошується в повідомленні.
Дорога Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка - траса національного значення, яка пролягає Дніпропетровською та Полтавською областями. Її загальна протяжність становить 137,6 км. Це найкоротший шлях і оптимальний маршрут із Києва до Дніпра. У Полтавській області протяжність дороги становить майже 89 кілометрів, у Дніпропетровській - 58 км. Трасу будують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Нині шляховики працюють над фінішною ділянкою магістралі за новим мостом через канал Дніпро - Донбас.
Нагадаємо, перший заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував плани цього року оновити і побудувати 6500 км доріг: 4500 км державного і 2000 км місцевого значення.
Будь ласка, зачекайте...
ага, а как же
а оказывается надо взять горстку гонщиков,и они на скорости 250 км/ч враз затестируют качество .а еще можно юзика запустить,если борозду на трассе не оставляет-то нормалек
Я вже казав, що в квітні 2019-го гасло "Думайте" програло брехливому, але яскравому шоу. І ось уже третій рік шоу продовжується, піпл хаває і набиває цим шоу свій холодильник...
А то, что кучу всяких Зе-достижений (включая постройку 1 "Оплота" вместо которого можно было сделать 5 Булатов или полностью профинансировать Нептун, а не просто ограничится авансовым платежом), решили подогнать под 30летие, вообще вызывает рвотный рефлекс и стойкую ассоциацию с совком!!!!
ЗеленськийГітлер дороги збудував?
А от піар такий самий брехливий.
Тож, мова йде про те, що Зеленський до свого повсюдного піару і дороги додав, якщо вже ви не здатні зрозуміти суть претензій. Так, дороги будують. І за Януковича, і за Порошенка будували. І за Зеленського теж. Але жодним чином не більше. Проте суттєво дорожче. Вже маю до кінця вам роз'яснити, що про Гітлера була ремнісценція, позаяк той теж на дорогах піарився. Що, мовляв, це саме він їх збудував. Оте саме і про Зеленського. А до "жидобандерівця" йому як рачки до Єрусалема.
Один рік пройде, а потім,- тестіть!
Хоча це буде вже ПРИ ІНШИХ...